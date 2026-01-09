Videogate: Στο μικροσκόπιο των Αρχών σενάρια ρωσικής υβριδικής προπαγάνδας - Τι λένε οι έρευνες

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρμόδιων Αρχών αναφορικά με το βίντεο που έχει προκαλέσει αντιδράσεις και στο οποίο εμφανίζονται ο πρώην υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης, ο διευθυντής του γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας Χαράλαμπος Χαραλάμπους και ο επιχειρηματίας Γιώργος Χρυσοχόος, CEO της Cyfield, να συνομιλούν με άτομα που παρουσιάζονται ως επενδυτές.

Σύμφωνα με το Προεδρικό, οι εμπειρογνώμονες των υπηρεσιών ασφαλείας εκτιμούν, βάσει των μέχρι στιγμής ευρημάτων, ότι το οπτικοακουστικό υλικό φέρει ξεκάθαρα χαρακτηριστικά οργανωμένης υβριδικής επιχείρησης, με κύριο στόχο την υπονόμευση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, τα στοιχεία που έχουν συλλεγεί παραπέμπουν σε μεθόδους που συνδέονται με ρωσικής προέλευσης εκστρατείες παραπληροφόρησης, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται η εμπλοκή και άλλων παραγόντων που χρησιμοποιούν αντίστοιχες πρακτικές. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον χρόνο δημοσιοποίησης του βίντεο, ο οποίος εξετάζεται σε συνδυασμό με ενδεχόμενες κακόβουλες ενέργειες κατά την περίοδο άσκησης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από την ανάλυση του υλικού προκύπτει ότι το τελικό αποτέλεσμα του βίντεο, τόσο ως προς το μοντάζ όσο και ως προς την αφήγηση, αποτελεί προϊόν επιλεκτικής επεξεργασίας. Δεν περιλαμβάνονται συγκεκριμένα ή επαληθεύσιμα αποδεικτικά στοιχεία για τους ισχυρισμούς που προβάλλονται, ενώ, αντίθετα, προωθείται συστηματικά ένα προκαθορισμένο αφήγημα περί διαφθοράς, στο πλαίσιο γνωστών προπαγανδιστικών πρακτικών.

Παράλληλα, οι εμπειρογνώμονες των υπηρεσιών ασφαλείας επισημαίνουν ότι από την εξέταση του διαδικτυακού λογαριασμού που διακίνησε το υλικό προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις πως πρόκειται για οντότητα ενταγμένη σε πλαίσιο υβριδικής και στοχευμένης κακόβουλης δραστηριότητας εις βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, με χαρακτηριστικά που παραπέμπουν ακόμη και σε αυτοματοποιημένη διαδικτυακή λειτουργία.

