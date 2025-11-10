Άντρος Κυπριανού για Κραν Μοντανά: «Με ενημέρωσε η Μογκερίνι για το δείπνο, ο Αναστασιάδης δεν ήθελε»

«Η τότε Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας Φεντερίκα Μογκερίνι μου είχε πει πολύ διαφορετικά πράγματα για το δείπνο του Κράν Μοντανά από αυτά που δηλώνει ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης», ανέφερε στο politis.com.cy ο τέως γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού.

Ο Άντρος Κυπριανού τόνισε ότι η κ. Μογκερίνι ήταν παρών στο δείπνο του Κραν Μοντανά και πως τον ενημέρωσε ότι «ο κ. Αναστασιάδης δεν ήθελε». Εξάλλου, σημείωσε ο κ. Κυπριανού, υπάρχουν οι σημειώσεις των Ηνωμένων Εθνών για το δείπνο αλλά και η έκθεση του ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες που δημοσιεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2017. «Στην παράγραφο 18 της έκθεσης», υποστήριξε ο κ. Κυπριανού, «ο κ. Γκουτέρες αναφέρει ότι ανεξάρτητα από τη δημόσια ρητορική των εγγυητριών δυνάμεων, στις κατ’ ιδίαν και σε βάθος συναντήσεις που είχε μαζί τους, διαπίστωσε ότι ήταν έτοιμες να συνεργαστούν για να ξεπεραστούν οι διαφωνίες ώστε να καταλήξουμε σε συμφωνία».

Ακολούθως ο κ. Κυπριανού ανέφερε ότι κυκλοφόρησε το προσχέδιο της έκθεσης του κ. Γκουτέρες στα ενδιαφερόμενα μέρη και στα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας για να υποβάλουν παρατηρήσεις και να διορθωθούν τα σημεία που τα μέρη κρίνουν ότι πρέπει να διορθωθούν πριν δημοσιευτεί η έκθεση. Ωστόσο, σημείωσε, ο κ. Αναστασιάδης δεν προέβη σε κάποια παρατήρηση για την παράγραφο 18. Συνεχίζοντας, είπε ότι ο ίδιος ρώτησε πάρα πολλές φορές τον κ. Αναστασιάδη γιατί επέτρεψε να εκδοθεί η έκθεση ως είχε εάν το δικό του αφήγημα για το δείπνο του Κραν Μοντανά είναι το ορθό, επιτρέποντας έτσι να μείνει στην ιστορία η ανάγνωση του ΟΗΕ για τη στάση της Τουρκίας. «Δεν έλαβα πότε απάντηση από τον κ. Αναστασιάδη», κατέληξε ο κ. Κυπριανού.

Συνέβη το αντίθετο

Το γεγονός ότι η κ. Μογκερίνι ήταν παρών στο δείπνο αποδεικνύει ότι η ίδια δεν χρειαζόταν την οποιαδήποτε ενημέρωση από τον Χρήστο Στυλιανίδη για όσα είχαν συμβεί στο Κραν Μοντανά. Μάλλον συνέβη το αντίθετο από αυτά που περιγράφει στη συνέντευξη του ο Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος ισχυρίστηκε στην εκπομπή «Τετ α τετ» στον Άλφα, ότι ο Χρήστος Στυλιανίδη μετέφερε στην κ. Μογκερίνι διαφορετικό αφήγημα για το δείπνο. Η κ. Μογκερίνι συμμετείχε στο δείπνο και γνώριζε ποια ήταν η στάση της κάθε πλευράς και ενδεχομένως να ενημέρωσε τον Χρήστο Στυλιανίδη, όπως ενημέρωσε και τον Άντρο Κυπριανού.