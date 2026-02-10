Προσιτή στέγη και παράκτιες κοινότητες στο επίκεντρο Κυπριακής Προεδρίας ΕΕ, είπε ο ΥΠΕΣ

Την προσιτή στέγη ως ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης και συνοχής, αλλά και τη βιώσιμη ανάπτυξη και ανθεκτικότητα των νησιών και των παράκτιων περιοχών, έθεσε στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου, μιλώντας εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας στη 238η Συνεδρίαση του Προεδρείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία.

Ο κ. Ιωάννου ανέφερε ότι η Κύπρος, αναλαμβάνοντας την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, φέρει ύψιστη τιμή αλλά και τεράστια ευθύνη απέναντι στην Ευρώπη, απέναντι στους πολίτες της, απέναντι στα παιδιά και το μέλλον της Ένωσης, τονίζοντας ότι στόχος είναι η συμβολή καθοριστικά στη διαμόρφωση αυτού του μέλλοντος, με σαφείς, φιλόδοξους, αλλά ρεαλιστικούς και αναγκαίους στόχους.

Στην ομιλία του, υπογράμμισε ότι οι Δήμοι και οι περιφέρειες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, όπως η κοινωνική συνοχή, η βιώσιμη ανάπτυξη και ανθεκτικότητα, η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, αλλά και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς. Όπως είπε, ιδιαίτερα σε μια περίοδο πολλαπλών κρίσεων, η Ευρώπη χρειάζεται όσο ποτέ άλλοτε μια ισχυρή τοπική διακυβέρνηση.

Αναφερόμενος στο όραμα της Κυπριακής Προεδρίας, ο Υπουργός Εσωτερικών σημείωσε ότι επιδιώκεται η προώθηση μιας Αυτόνομης Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιο ανεξάρτητης, πιο ανθεκτικής, πιο ανταγωνιστικής και ευημερούσας, αλλά ταυτόχρονα μιας Ένωσης πιο κοντά στους ανθρώπους της και στις θεμελιώδεις αξίες της. Τόνισε ότι η στρατηγική αυτονομία της Ένωσης δεν συνεπάγεται εσωστρέφεια ή απομόνωση, αλλά την ικανότητα να δρα άμεσα και αποτελεσματικά, ως αξιόπιστος εταίρος σε ένα μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.

Στεγαστικό: ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο στεγαστικό, το οποίο χαρακτήρισε κοινή ευρωπαϊκή πρόκληση και δοκιμασία για την κοινωνική συνοχή. Όπως ανέφερε, «η πρόσβαση σε προσιτή και αξιοπρεπή στέγη δεν αποτελεί απλώς οικονομικό θέμα. Είναι ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης, συνοχής και ποιότητας ζωής». Πρόσθεσε ότι η προσιτή στέγη «ενισχύει την ανθεκτικότητα των κοινωνιών μας και συμβάλλει στη σταθερότητα που απαιτείται για μια Ευρώπη ισχυρή και αυτόνομη».

«Ο ρόλος του Κράτους και ο λόγος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως αυτός εκφράζεται από την Επιτροπή των Περιφερειών στο πλαίσιο λήψης αποφάσεων και διαμόρφωσης των ευρωπαϊκών πολιτικών, είναι καθοριστικός», ανέφερε.

Όπως σημείωσε, «εύλογα λοιπόν η προσιτή στέγαση έχει τεθεί ως μια από τις κύριες προτεραιότητες της Προεδρίας μας, ως βασικός πυλώνας κοινωνικής συνοχής και βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης».

Παράκτιες περιοχές και νησιά στο επίκεντρο

Ο Υπουργός Εσωτερικών ανέδειξε, παράλληλα, τη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανθεκτικότητας των νησιών και των παράκτιων κοινοτήτων, τονίζοντας ότι η Κυπριακή Προεδρία αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα αυτό, εν αναμονή και των σχετικών στρατηγικών που έχει εξαγγείλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο κ. Ιωάννου τόνισε τον καθοριστικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, σημειώνοντας ότι «η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης δεν οικοδομείται μόνο σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής ή οικονομικής ισχύος, αλλά και στην ανθεκτικότητα των ίδιων των κοινωνιών μας, των πόλεων και των περιφερειών μας». Όπως είπε, μια Ευρώπη ανοικτή στον κόσμο οφείλει πρώτα να είναι συνεκτική και δίκαιη στο εσωτερικό της.

Ανέφερε τέλος ότι η Κυπριακή Προεδρία αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στη θεσμική συνεργασία με την Επιτροπή των Περιφερειών, σημειώνοντας ότι η ενίσχυση του διαλόγου αποτελεί βασικό στοιχείο του οράματος για μια στρατηγικά αυτόνομη Ευρώπη, ισχυρή προς τα έξω και συνεκτική προς τα μέσα.

