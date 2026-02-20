Προχωρά η δημιουργία Κυπριακής Ακτοφυλακής - Νομοσχέδιο στη Βουλή τον Μάρτιο

Στην προώθηση της δημιουργίας Κυπριακής Ακτοφυλακής προχωρά η κυβέρνηση, με τη σχετική πρόταση να κατατίθεται στο Υπουργικό Συμβούλιο στις αρχές Μαρτίου 2026 και, εφόσον εγκριθεί, να οδηγείται άμεσα ενώπιον της Βουλής με τη μορφή νομοσχεδίου.

Η απόφαση αυτή προέκυψε έπειτα από διυπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, έπειτα από πρόσκληση του Υπουργού Κώστας Φυτιρής, με αντικείμενο την προώθηση του σχεδιασμού για τη σύσταση της νέας Υπηρεσίας.

Κατά τη σύσκεψη παρουσιάστηκε αναλυτικά το προτεινόμενο μοντέλο σύστασης και λειτουργίας της Ακτοφυλακής, η οργανωτική της δομή, καθώς και τα στάδια υλοποίησης. Όπως αναφέρθηκε, το εγχείρημα θα χρηματοδοτηθεί σε μεγάλο ποσοστό από ευρωπαϊκά κονδύλια.

Η Κυπριακή Ακτοφυλακή θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη Υπηρεσία και θα αναλάβει το σύνολο των αρμοδιοτήτων επιτήρησης, ελέγχου και επιβολής της νομοθεσίας από την ακτογραμμή μέχρι τα όρια ευθύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΑΟΖ και στην περιοχή Έρευνας και Διάσωσης.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η συγχώνευση υφιστάμενων υπηρεσιών διαφόρων Υπουργείων που διαθέτουν πλωτά και εναέρια μέσα, όπως η Λιμενική και η Μοίρα Ελικοπτέρων της Αστυνομίας, το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, η Υδρογραφική Υπηρεσία και άλλες συναρμόδιες δομές.

Στη διυπουργική σύσκεψη συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ο Υπουργός Άμυνας, η Υφυπουργός Ναυτιλίας, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Διοικητής του ΚΣΕΔ, η Διευθύντρια του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών και ο Βοηθός Αρχηγός Αστυνομίας (Επιτήρησης Συνόρων), καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες από όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, βασικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση του συντονισμού και της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας, με αξιοποίηση των υφιστάμενων μέσων και πόρων, ώστε να επιτευχθεί ταχύτερη ανταπόκριση με το μικρότερο δυνατό κόστος για τη Δημοκρατία.