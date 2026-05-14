Γνωρίστε τους υποψήφιους του Ενεργοί Πολίτες - Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών για τις βουλευτικές εκλογές

Υποψήφιοι Επαρχίας Λευκωσίας

Θεοδόσης Αυγουστή

Ο κ. Αυγουστή είναι 35 ετών, νυμφευμένος και πατέρας 3 παιδιών. Κάτοικος στο χωριό Πέρα Ορεινής της Επαρχίας Λευκωσίας , με καταγωγή από Κυθρέα και Επισκοπειο.

Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Frederick University στον κλάδο BA in Interior Design. - Επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης καταστήματος βρεφικού εξοπλισμού και εκπαιδευτικών παιχνιδιών.

Ο κ. Αυγουστή ανέκαθεν υπήρξε ενεργός πολίτης στα κοινά, με μεγάλη προσφορά σε εκδηλώσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Χαρακτηρίζεται από ομαδικότητα, και συλλογικότητα. Διακατέχεται από αίσθημα ευθύνης, επαγγελματισμό και μεθοδικότητα.

Σύνθημα του ο Άνθρωπος για τον Άνθρωπο.

Χριστίνα Μενελάου

Η Χριστίνα είναι 25 ετών με καταγωγή από την Λευκωσία και κατοικεί στους Αγίους Τριμιθιάς.

Είναι ιδιωτικός Υπάλληλος και δραστηριοποιείται στον τομέα των ζώων στην οικογενειακή επιχείρηση ΜΕLIOS στους Αγίους Τριμιθιάς.

Με πολυετή εμπειρία στην φροντίδα των ζώων , στα social media και στην εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πελατών .

Απόφοιτος της Σχολής Μιτσή στην Λεμύθου, ανέκαθεν υπήρξε ενεργός πολίτης στα κοινά, με προσφορά σε εκδηλώσεις φιλανθρωπικού και κοινωνικού χαρακτήρα.

Χαρακτηρίζεται από ομαδικότητα, και συλλογικότητα . Το νεαρό της ηλικίας της την καθιστά αντάξιο εκπρόσωπο της νεολαίας στην Πατρίδα μας .

Μέλημα της η πάταξη της σήψης και της διαφθοράς καθώς και της κοινωνικής ανισότητας πράγμα που αντιμετωπίζει καθημερινά από μικρή ηλικία μέσα από την οικογενειακή τους επιχείρηση.

Με αίσθημα ευθύνης, και επαγγελματισμό τάσσεται υπέρ των δικαιωμάτων των νέων , και την καταπολέμηση κάθε μορφής αδικίας.

Λευτέρης Θεοδώρου





Ο Λευτέρης Θεοδώρου είναι 44 ετών, νυμφευμένος και πατέρας τριών κοριτσιών.

Είναι Χριστιανός Ορθόδοξος, και τον ελεύθερο του χρόνο συνηθίζει να τον αφιερώνει για τα κοινά του τόπου, προσφέροντας βοήθεια σε όσο κόσμο το έχει ανάγκη, με κάθε δυνατό τρόπο . Του αρέσει ο αθλητισμός , το διάβασμα , η φωτογραφία καθώς και η συμμετοχή του σε κοινωνικά και οργανωμένα σύνολα.

Η μεγάλη του αγάπη φυσικά δεν μπορεί να είναι άλλη από την φύση και το Κυνήγι.

Η ανάκαμψη των βιοτόπων μας , της κυνηγετικής δραστηριότητας και η προώθηση των συμφερόντων ολόκληρης της κυνηγετικής κοινότητας αποτελούν μέλημα του.

Ο Λευτέρης είναι πτυχιούχος Νομικής , και κάτοχος διπλώματος τραπεζικών λειτουργιών του Αμερικάνικου Συνδέσμου τραπεζών. Είναι άριστος γνώστης της αγγλικής γλώσσας καθώς επίσης αριστούχος απόφοιτος ιδιωτικής ξενόγλωσσης σχολής.

Με το πέρας των στρατιωτικών του υποχρεώσεων , υπηρέτησε στην Αστυνομική Δύναμη Κύπρου , στην Υπηρεσία Εγκληματολογικών ερευνών ως Γραφολόγος.

Παρακολούθησε σειρά διαλέξεων , εκπαιδεύσεων και σεμιναρίων σε Κύπρο , Ελλάδα και Ολλανδία μέχρι το έτος 2010 όπου εργοδοτήθηκε στον τραπεζικό τομέα .

Διακατέχεται από πνεύμα συνεργασίας αλληλεγγύης και ομαδικότητας.

Η ενασχόληση του με τα κοινά είναι πολυδιάστατη :

- Πρόεδρος Συνδέσμου Γονέων στο Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λακατάμιας,

- Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Γονέων στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου Λακαταμιας

- Αντιπρόεδρος Ενεργοί Πολίτες - Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών

- Γραμματέας και ιδρυτικό μέλος του Κυνηγετικού Συλλόγου Λάγιας,

- μέλος σε φιλανθρωπικές οργανώσεις

Κυριότερο μέλημα του η διαφάνεια , η απόδοση της δικαιοσύνης και της αλήθειας, καθώς και η διαφύλαξη των συμφερόντων όλης της κοινωνίας , της πατρίδας , των ηθών και των εθίμων του τόπου μας , της θρησκείας και πάνω από όλα του θεσμού της οικογένειας έχοντας πάντα το αίσθημα της κοινωνικής αλληλεγγύης ιδιαίτερα ανεπτυγμένο.

Με φάρο την αλήθεια , την τόλμη για συνεισφορά και με σύνθημα " Πρώτα η Κύπρος και οι συμπολίτες μας " , ορθώνει ανάστημα και αναζητά την δική σας ψήφο εμπιστοσύνης με υπόσχεση για πολλή δουλειά και πραγματική αλλαγή.

Μάριος Γερολεμίδης

Ο Μάριος Γερολεμίδης γεννήθηκε στην Λευκωσία στις 09.12.78. Είναι νυμφευμένος , και πατέρας 2 παιδιών.

Κυνηγός , φυσιολάτρης , μαχητής με πειθαρχία ,ομαδικότητα και υπέρμαχος της δικαιοσύνης και της διαφάνειας.

Μεγάλη του αγάπη οι πολεμικές τέχνες , όπου ασχολείται από την ηλικία των 4 χρόνων.

Έκτοτε το πάθος του για τα μαχητικά αθλήματα μετατράπηκε σε επάγγελμα του.

Ο Μάριος δραστηριοποιείται επαγγελματικά από το 2004 με τα μαχητικά αθλήματα όπως kickboxing, Santa kickboxing mma και παραδοσιακό Kung Fu. Κατέχει dan στο Taekwondο, 3 Dan στο WUSHU - KUNG FU και 5 DAN στο kickboxing .

Κατέχει παράλληλα level 1 mixed martial arts coach

Η απόφαση του να κατέλθει ως υποψήφιος με το Κίνημα μας , προήλθε κυρίως από την κατρακύλα της κοινωνίας και όλα τα δεινά που βασανίζουν τους συμπολίτες μας , όπου η ανθρωπιά , το δίκαιο , η εμπιστοσύνη και η ενσυναίσθηση τείνουν να εκλείψουν.

Κύριο και μεγαλύτερο μέλημα του είναι η αναγνώριση των μαχητικών αθλημάτων, η ενδυνάμωση του αθλητισμού και η εισαγωγή μέσω του Υπουργείου Παιδείας στα σχολεία της μάθησης αυτής με κυριότερο σκοπό την καλλιέργεια σεβασμού και πειθαρχίας αντικείμενο που θα βοηθήσει τα μέγιστα την μαθητιώσα νεολαία μας.

Η αγάπη του επίσης για το κυνήγι δεν περνά απαρατήρητη αφού θα παλέψει με όλες του τις δυνάμεις για να αντιστραφούν οι όροι και να ανακάμψουν κυνήγι και βιότοποί.

Αδάμος Βραχίμης

Ο Αδάμος είναι 39 ετών, νυμφευμένος και πατέρας ενός κοριτσιού. Κατάγεται από την Δερύνεια της Επαρχίας Αμμοχώστου και διαμένει στην Λευκωσία .

Είναι Χριστιανός Ορθόδοξος, και τον ελεύθερο του χρόνο συνηθίζει να τον αφιερώνει για τα κοινά του τόπου, προσφέροντας βοήθεια σε όσο κόσμο το έχει ανάγκη, αλλά και στην μεγάλη του αγάπη που δεν είναι άλλη από την κυνηγετική δραστηριότητα ,μα και την διαχείριση και διατήρηση των βιοτόπων μας.

Φυσικά δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη και η συμμετοχή του σε κοινωνικά και οργανωμένα σύνολα αφού επιτέλεσε για 15 συναπτά έτη πρόεδρος ή/και αντιπρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Δερύνειας .

Η ανάκαμψη των βιοτόπων μας , της κυνηγετικής δραστηριότητας και η προώθηση των συμφερόντων ολόκληρης της κυνηγετικής κοινότητας αποτελούν μέλημα του.

Ο Αδάμος είναι πτυχιούχος στον τομέα Mechanical engineering, του Πανεπιστημίου Frederick και διατηρεί οικογενειακή επιχείρηση με έδρα την Επ. Αμμοχώστου και με Παγκύπρια δραστηριοποίηση.

Η ενασχόληση του με τα κοινά , και η συνεισφορά του στην κοινωνία και στους συμπολίτες μας κρίνεται ως πολύ ευεργετική.

- Ιδρυτικό στέλεχος του Κινήματος μας και πρωτεργάτης σε όλους τους αγώνες στην πρώτη γραμμή διεκδικώντας πάνω από όλα το δίκαιο.

- Οργανωτικό και ενεργό μέλος της Επαρχιακής επιτροπής Λευκωσίας .

- Μέλος του εθελοντικού σώματος πυρόσβεσης του Κινήματος μας με συμμετοχή σε όλες τις καταστροφικές πυρκαγιές.

- μέλος σε φιλανθρωπικές οργανώσεις με πλούσια συνεισφορά σε δυσπραγούντες συνανθρώπους μας.

Κυριότερο μέλημα του η διαφάνεια , η απόδοση της δικαιοσύνης και της αλήθειας , καθώς και η διαφύλαξη των συμφερόντων όλης της κοινωνίας , της πατρίδας , των ηθών και των εθίμων του τόπου μας , της θρησκείας και πάνω από όλα του θεσμού της οικογένειας έχοντας πάντα το αίσθημα της κοινωνικής αλληλεγγύης ιδιαίτερα ανεπτυγμένο.

Ο Αδάμος αποτελεί το παράδειγμα του ανθρώπου της διπλανής πόρτας. Του αρωγού, του συμπαραστάτη , του φιλάνθρωπου , του υιού , του πατέρα , του οικογενειάρχη, του φίλου , του ενάρετου συμπολίτη.

Αρτέμης Χατζηπαναγή

Ο κ. Χατζηπαναγή γεννήθηκε στις 21/4/1957 στην Λάρνακα, έχοντας καταγωγή από τις ορεινές κοινότητες Λάρνακας και Λευκωσίας, την Βαβατσινιά και Φαρμακά αντίστοιχα.

Μέλος πολύτεκνης οικογένειας, 10 στο σύνολο και σήμερα νυμφευμένος και πατέρας τριών παιδιών .

Κατάφερε το 1974 μετά την εισβολή στα δεκαεπτά του χρόνια να δημιουργήσει την δική του , πρωτοπόρα για την εποχή , επιχείρηση της τροφοδοσίας πλοίων , με εισαγωγές και εξαγωγές στα λιμάνια Λάρνακας και Λεμεσού .

Φοίτησε συγχρόνως στο επτατάξιο Κέντρο και ανώτερων σπουδών στη Λάρνακα , ενώ παρακολούθησε μαθήματα λογιστικής σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές στο ΚΕΣ College

Στο didacta College σπούδασε ξένες γλώσσες .

Υπήρξε εκ των Ιδρυτών και πρόεδρος της Παγκύπριας ομάδας πτωχευσάντων , διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην τροποποίηση του απηρχαιωμένου περί των πτωχεύσεων νόμου.

Υπέρμαχος του δικαίου και αρωγός έτσι ώστε τα άτομα αυτά και οι οικογένειες τους να είναι σε θέση να εργάζονται και να ζουν αξιοπρεπώς.

Από νεαρή ηλικία μέχρι και σήμερα ο κ. Αρτέμης Χατζηπαναγή είναι έντονα πολιτικοποιημένος, και έχει ως όραμα την απελευθέρωση της Κύπρου από τους Τούρκους κατακτητές , στην βάση μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού προβλήματος , και όχι στην βάση ΔΔΟ .

Ο κ. Αρτέμης Χατζηπαναγή κατετάγη στις τάξεις της Ε.Φ στο Ναυτικό όπου μέχρι και σήμερα προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες του προς την Πατρίδα ως λοχίας με την ιδιότητα του ελεύθερου σκοπευτή .

Με απύθμενη αγάπη για το κυνήγι και τους βιοτόπους μας , μέλημα του η πράσινη και η απτή διαχείριση μα και η ανάπτυξη κάθε κυνηγετικής δραστηριότητας.

Ιάκωβος Πέτρου

Ο Ιάκωβος είναι 36 ετών, νυμφευμένος και πατέρας δύο παιδιών. Κατάγεται από τον Άγιο Επιφάνειο Ορεινής και διαμένει στη Δευτερά.

Ενεργός στην κοινωνία, συμμετέχει σε εθελοντικές δράσεις και αποτελεί μέλος ομάδας εθελοντικής πυρόσβεσης.

Δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον τομέα των αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου, διατηρώντας δική του επιχείρηση.

Προτεραιότητές του:

Ενίσχυση της παιδείας

Στήριξη των ευάλωτων και των δανειοληπτών με διαφάνεια

Προστασία της παράδοσης

Ενίσχυση της νεολαίας

Ανάδειξη και στήριξη της κυνηγετικής κοινότητας και των βιοτόπων

Με πίστη στον άνθρωπο, στη δικαιοσύνη και στην πράξη.

Σωκράτης Νικολάου

Ο Σωκράτης Νικολάου κατάγεται από την κατεχόμενη Αμμόχωστο από την οικογένεια του πατέρα του και από την Άλωνα Πιτσιλιάς από την οικογένεια της μητέρας του, με οικογενειακές ρίζες που φθάνουν στο κατεχόμενο Λεονάρισσο και την Άχνα. Είναι πρόσφυγας, γεγονός που έχει διαμορφώσει την αντίληψή του για την πατρίδα, την ευθύνη και την ανάγκη διαρκούς προσφοράς.

Απόφοιτος της Α’ Τεχνικής Σχολής Λευκωσίας με ειδίκευση στη Μηχανική Αυτοκινήτων, καθώς και απόφοιτος του ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης με ειδίκευση ως Τεχνικός Αυτοκινήτων και Οχημάτων.

Δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο της τεχνικής γνώσης με τίτλο Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης, από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΑΝΑΔ), της βιομηχανίας και της ναυτιλίας, έχοντας αποκτήσει πολυετή εμπειρία σε τομείς όπως οι κατασκευές, τα λατομεία, τα μεταλλεία και οι θαλάσσιες δραστηριότητες.

Έχει εργαστεί σε μεγάλα έργα, μεταξύ άλλων και στη Λιβύη, όπου κατείχε θέση βοηθού μηχανολόγου με εξειδίκευση στα υδραυλικά συστήματα βαρέων μηχανημάτων.

Κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, υπηρέτησε για περίπου δέκα χρόνια ως οδηγός-φρουρός σε διπλωματική αποστολή, αποκτώντας εμπειρία σε απαιτητικές και υπεύθυνες θέσεις.

Σήμερα δραστηριοποιείται στην οικογενειακή επιχείρηση, κατέχοντας τη θέση του υπεύθυνου διεθνών πωλήσεων και αγορών, αναπτύσσοντας συνεργασίες με αγορές και εταιρείες του εξωτερικού.

Υπηρετεί ως έφεδρος λοχίας από την ολοκλήρωση της στρατιωτικής του θητείας το 2001 και παραμένει ενεργός μέχρι σήμερα.

Υπήρξε αξιωματικός στην Εθελοντική Πολιτική Άμυνα για περίοδο δέκα ετών (2008–2018), στο τμήμα έρευνας και διάσωσης Λευκωσίας - Κερύνειας συμμετέχοντας ενεργά σε επιχειρήσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, όπως ανευρέσεις αγνοουμένων προσώπων, πυρκαγιές, πλημμύρες και ακραία καιρικά φαινόμενα.

Είναι νυμφευμένος και πατέρας 1 παιδιού.

Η απόφασή του να ασχοληθεί με την πολιτική προέκυψε από την ανάγκη για ουσιαστική ανανέωση, περισσότερη διαφάνεια και πρακτικές λύσεις, με στόχο ένα καλύτερο μέλλον για τη νέα γενιά και την οικογένεια.

Ο Σωκράτης ξεχωρίζει για τον άμεσο και αυθεντικό του χαρακτήρα, τη δυναμική του παρουσία και την ανθρώπινη προσέγγιση που έχει απέναντι στους πολίτες.

Στον ελεύθερο του χρόνο ασχολείται με την οικογένεια, την τεχνολογία και δραστηριότητες που συνδέονται με την πρακτική γνώση.

Βασικές του αξίες είναι η ειλικρίνεια, η εργατικότητα, η προσφορά προς την κοινωνία και η αγάπη για την πατρίδα και την ιστορία.

Πέτρος Μακκουλής

Ο Πέτρος είναι 24 ετών, αρραβωνιασμένος και πατέρας ενός παιδιού.

Με γονείς πρόσφυγες από το χωριό Συγχαρί της Επ. Κερύνειας , ο ίδιος γεννήθηκε και διαμένει στο Στρόβολο , στην Λευκωσία .

Ενεργός στην κοινωνία, και με συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις αειφόρου ανάπτυξης , και ενίσχυσης της χλωρίδας και πανίδας του τόπου μας.

Δραστηριοποιείται επαγγελματικά ως τεχνικός κλιματισμού και ύδρευσης.

Προτεραιότητές του:

1) Η Ενίσχυση των βιοτόπων

2) Ο περιορισμός της άναρχης ανάπτυξης των φωτοβολταϊκών πάρκων

3) Η Προστασία της παράδοσης και της κυνηγετικής δραστηριότητας

4) Η Ενίσχυση της νεολαίας και η παροχή κινήτρων στέγασης και δημιουργίας οικογένειας

5) Η καταπολέμηση της ακρίβειας και της διαφθοράς.

Με πίστη στον άνθρωπο, στη δικαιοσύνη και στις ορθές πρακτικές ο Πέτρος υπόσχεται σκληρή δουλεία για ανύψωση της καταρρακωμένης ψυχολογίας των συμπατριωτών μας και της αύξηση του αισθήματος ασφάλειας σε όλες τις τάξεις της κοινωνίας μας.

Παναγιώτης Χαραλάμπους

Ο Παναγιώτης είναι 41 ετών, κάτοικος Λευκωσίας , νυμφευμένος και πατέρας δύο παιδιών.

Δραστήριος στα κοινά του τόπου, με όρεξη για προσφορά , παρέχει απρόσκοπτα βοήθεια σε όσο κόσμο το έχει ανάγκη, παράλληλα με τις μεγάλες προσπάθειες που καταβάλλει για αναγέννηση της κυνηγετικής δραστηριότητας ,μα και της διαχείρισης και διατήρησης των βιοτόπων μας.

Η συμμετοχή του σε κοινωνικά και οργανωμένα σύνολα είναι αξιοσημείωτη αφού επιτέλεσε αντιπρόεδρος και ταμίας σε κυνηγετικό σύλλογο καθώς και ενεργό μέλος της εθελοντικής ομάδας πυρόσβεσης του Κινήματος μας .

Η ανάκαμψη των βιότοπών μας , της κυνηγετικής δραστηριότητας και η προώθηση των συμφερόντων ολόκληρης της κυνηγετικής κοινότητας αποτελούν μέλημα του, με πλούσιο έργο περί αειφόρου ανάπτυξης , κυνηγετικής διαχείρισης και υποστήριξης.

Ο Παναγιώτης εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα , από πολύ μικρή ηλικία , ειδικεύεται στις κατασκευές αλουμινίου και στον χειρισμό μηχανήματος CNC.

- Δηλώνει παρών σε όλους τους αγώνες στην πρώτη γραμμή διεκδικώντας πάνω από όλα το δίκαιο.

- Ενεργό μέλος της Επαρχιακής επιτροπής Λευκωσίας .

- Μέλος του εθελοντικού σώματος πυρόσβεσης του Κινήματος μας με συμμετοχή σε όλες τις καταστροφικές πυρκαγιές.

- μέλος σε φιλανθρωπικές οργανώσεις με πλούσια συνεισφορά σε δυσπραγούντες συνανθρώπους μας.

Κυριότερο μέλημα του η απόδοση της δικαιοσύνης και της αλήθειας .

Ο Παναγιώτης αποτελεί το παράδειγμα του ανθρώπου της διπλανής πόρτας. Του φίλου, του συμπαραστάτη , του σωστού κυνηγού , του πατέρα , του οικογενειάρχη, του ανθρώπου που βάζει πάνω από όλα το κοινό καλό και την λογική.

Ο Πρωτογενής τομέας, η αναζωογόνηση των βιοτόπων μας , η άναρχη ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών πάρκων , η ανισότητα που κυριαρχεί στους νέους μας και οι πληθωριστικές τάσεις είναι μερικά από τα προβλήματα που τάχθηκε για να παλέψει .

Σάββας Σάββα

Ο Σάββας είναι 27 ετών, νυμφευμένος με καταγωγή από το χωριό Φαρμακάς της Επ. Λευκωσίας . Σήμερα διαμένει στο χωριό Γούρρι , στην Λευκωσία.

Νέος , με ανησυχίες και προσδοκίες για ένα καλύτερο μέλλον, για την νεολαία μας , για ευκαιρίες στέγασης και αναζωογόνησης της υπαίθρου.

Ενεργός στην κοινωνία, και με συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις αειφόρου ανάπτυξης , και ενίσχυσης της χλωρίδας και πανίδας του τόπου μας.

Απόφοιτος της Τεχνικής Σχολής στην Λευκωσία δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην οικοδομική βιομηχανία.

Προτεραιότητές του:

1) Η Ενίσχυση των βιοτόπων

2) Η διατήρηση και διαχείριση της χλωρίδας και πανίδας του τόπου μας

3) Η Ενίσχυση της νεολαίας και η παροχή κινήτρων στέγασης και δημιουργίας οικογένειας

4) Η καταπολέμηση της ακρίβειας και η παροχή κινήτρων για ιδιοκατοίκηση και ευκαιρίες εργασίας στα χωριά μας και δη στην ύπαιθρο

Ο Σάββας υπόσχεται σκληρή δουλεία για κοινωνική δικαίωση σε όλα τα επίπεδα και καταπολέμηση κάθε μορφής διαφθοράς.

Μάριος Ξενοφώντος

Ο Μάριος είναι 35 ετών με καταγωγή το χωριό Φτερικουδι της Επαρχίας Λευκωσίας. Είναι Νυμφευμένος και πατέρας 2 παιδιών , και διαμένει σήμερα στην κοινότητα Μαλούντας .

Εργοδοτείται στην οικοδομική βιομηχανία με πλούσιο κοινωνικό έργο και εθελοντικές εργασίες.

Μέλημα του η προστασία των βιοτόπων, η ανάπτυξη της κυνηγετικής δραστηριότητας και η υιοθέτηση της σωστής παιδείας σε όλους τους τομείς της κοινωνίας μας.

Όντας εθελοντής , αποτελεί ενεργό μέλος της ομάδας πυρόσβεσης στην κοινότητα της Μαλούντας όπου είναι επίσης και Δημοτικός Σύμβουλος.

Μεγάλη του αγάπη το κυνήγι και ως εκ τούτου είναι ενεργό μέλος στον όμιλο segugio Italiano cyprus.

Η κυνηγετική παιδεία , η διαχείριση και διατήρηση της άγριας ζωής είναι ψηλά στην ατζέντα του εξ ου και οι ώρες που ξοδεύει ως προς την ορθή αειφόρο ανάπτυξη των βιοτόπων μας.

Νέος , με ανησυχίες και προσδοκίες για ένα καλύτερο μέλλον, για την νεολαία μας , για τον θεσμό της οικογένειας , την πατρίδα και πάνω από ολα την θρησκεία μας.

Προτεραιότητές του:

1) Η καταπολέμηση της ακρίβειας και η παροχή κινήτρων για ιδιοκατοίκηση και ευκαιρίες εργασίας ειδικότερα στους νέους μας

2) Η στήριξη στους συνταξιούχους της χώρας μας

3) Η απόδοση δικαιοσύνης και διαφάνειας σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας με ανησυχίες επίσης για την δημογραφική αλλοίωση που παρατηρείται στις μέρες μας.

Ο Μάριος υπόσχεται σκληρή δουλεία για κοινωνική δικαίωση σε όλα τα επίπεδα και καταπολέμηση κάθε μορφής διαφθοράς.

Παναγιώτης Πίσσουρος

Ο Παναγιώτης είναι 40 ετών βέρος Λεμεσιανός. Είναι Νυμφευμένος και πατέρας 1 παιδιού .

Τα τελευταία 20 χρόνια εργάζεται ως ηλεκτρολόγος με πλούσια εμπειρία και γνώσεις στον τομέα του. Μέσα από αυτά τα χρόνια η συνέπεια και η επαγγελματικότητα που επέδειξε έκτισαν γέφυρες εμπιστοσύνης και σιγουριάς με τους συνανθρώπους του.

Η οικογένεια αποτελεί για τον ίδιο βασική αξία και πηγή δύναμης. Στον ελεύθερο του χρόνο ασχολείται με την φύση και πιστεύει βαθιά στην προστασία του περιβάλλοντος μέσα από ένα ορθολογιστικό πράσινο πλάνο ανάπτυξης.

Μέλημα του η προστασία των βιοτόπων, η ανάπτυξη της κυνηγετικής δραστηριότητας και η υιοθέτηση της σωστής παιδείας σε όλους τους τομείς της κοινωνίας μας.

Όντας εθελοντής , αποτελεί ενεργό μέλος της ομάδας πυρόσβεσης του Κινήματος μας

Έχοντας ως αρχή την κοινωνική αλληλεγγύη και την δικαιοσύνη , η απόφαση του να κατέλθει υποψήφιος βασίζεται σε αρχές και αξίες και στους αγώνες που πρέπει να δοθούν έναντι των εκποιήσεων με σκοπό την προστασία ειδικότερα της 1ης κατοικίας των συμπολιτών μας.

Υπέρμαχος του ανθρώπου , πιστεύει σε ένα κράτος ευήμερο όπου ο άνθρωπος θα προστατεύεται και οι οικογένειες μα και οι ευάλωτες ομάδες θα προστατεύονται.

Νέος , με ανησυχίες και προσδοκίες για ένα καλύτερο μέλλον, για την νεολαία μας , για τον θεσμό της οικογένειας , και την πατρίδα μας .

Επιθυμία του είναι να αποτελέσει μια δυνατή φωνή για τον κάθε συμπολίτη μας με σκοπό την απόδοση δικαιοσύνης , διαφάνειας και την διατήρηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Προτεραιότητές του:

1) Η καταπολέμηση της ακρίβειας και η παροχή κινήτρων για ιδιοκατοίκηση και ευκαιρίες εργασίας ειδικότερα στους νέους μας

2) Προστασία 1ης κατοικίας από εκποιήσεις

3) Η απόδοση δικαιοσύνης και διαφάνειας

Σταύρος Καμιντζής

Ο Σταύρος είναι 30 ετών κάτοικος Αγλαντζιάς στην Επαρχία Λευκωσίας. Είναι Νυμφευμένος και πατέρας 2 παιδιών.

Ο Πατέρας του κατάγεται από το Λευκόνοικο , Αμμοχώστου και η μητέρα του από την Αγλαντζιά.

Απόφοιτος της Ελληνικής σχολής Πασκαλ, εργάζεται ως μηχανοδηγός με πλούσια εμπειρία και γνώσεις στον τομέα του. Μέσα από αυτά τα χρόνια η συνέπεια και η επαγγελματικότητα που επέδειξε έκτισαν γέφυρες εμπιστοσύνης και σιγουριάς με τους συνανθρώπους του.

Στον ελεύθερο του χρόνο ασχολείται με την φύση και είναι υπέρμαχος στην προστασία του περιβάλλοντος μέσα από ένα μακροπρόθεσμο και καλά μελετημένο πράσινο πλάνο ανάπτυξης.

Μέλημα του η διατήρηση και ανάπτυξη της κυνηγετικής δραστηριότητας, η προστασία των βιοτόπων, και η υιοθέτηση της σωστής παιδείας σε όλους τους τομείς της κοινωνίας μας.

Όντας εθελοντής , έχει να επιδείξει μεγάλο κοινωνικό έργο καθώς και πλούσια προσφορά στο πρόγραμμα αειφόρου ανάπτυξης .

Έχοντας ως αρχή την δικαιοσύνη , η απόφαση του να κατέλθει υποψήφιος βασίζεται σε αξίες και στους αγώνες που πρέπει να δοθούν με ήθος .

Στόχος του ο άνθρωπος και για τον λόγο αυτό πιστεύει σε ένα κράτος ευήμερο όπου ο κάθε συμπολίτης μας θα προστατεύετε.

Νέος, με ανησυχίες και προσδοκίες για ένα καλύτερο μέλλον, για την νεολαία μας , για το θεσμό της οικογένειας , και τους συνταξιούχους μας.

Επιθυμία του είναι να συμβάλει στην απόδοση δικαιοσύνης , διαφάνειας και την διατήρηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Προτεραιότητές του:

1) Η καταπολέμηση της ακρίβειας και η παροχή κινήτρων για ιδιοκατοίκηση και ευκαιρίες εργασίας ειδικότερα στους νέους μας

2) Η απόδοση δικαιοσύνης και διαφάνειας .

3) Η διατήρηση ακέραιας της κυνηγετικής δραστηριότητας και η εξύψωση του κυνηγού ως άνθρωπος και ως περιβαλλοντιστή.

Γιώργος Κυριάκου

Ο Γιώργος είναι 40 ετών, κάτοικος Λευκωσίας. Με καταγωγή από τον πατέρα του το χωριό Γερόλακκος, και το χωριό Τρεις Ελιές από την μητέρα του.

Δραστήριος στα κοινά του τόπου, με όρεξη για προσφορά , καταβάλλει τα μέγιστα για αναγέννηση της κυνηγετικής δραστηριότητας ,μα και της διαχείρισης και διατήρησης των βιοτόπων μας.

Η συμμετοχή του σε οργανωμένα σύνολα είναι αξιοσημείωτη με πλούσια συνεισφορά.

Η ανάκαμψη των βιότοπών μας , και η προώθηση των συμφερόντων ολόκληρης της κυνηγετικής κοινότητας αποτελούν μέλημα του.

Ο Γιώργος εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ως Ελαιοχρωματιστής, όπου διατηρεί δική του εταιρεία.

Μεγάλη του αγάπη η άθληση , το κυνήγι και η ενασχόληση με την φύση.

Κυριότερο μέλημα του η απόδοση της δικαιοσύνης και της αλήθειας .

Ο Γιώργος αποτελεί το παράδειγμα του ανθρώπου της διπλανής πόρτας, με γνώμονα το κοινό καλό.

Ο Πρωτογενής τομέας, η ανισότητα που κυριαρχεί στους νέους μας καθώς και οι μισθοί πείνας σε αντιστοιχία με την ακρίβεια είναι κοινωνικά προβλήματα που τον απασχολούν ιδιαίτερα.

Παύλος Παύλου

Ο Παύλος είναι 36 ετών και διαμένει στο ακριτικό χωριό Δένεια της Επαρχιας Λευκωσίας. Είναι Νυμφευμένος και πατέρας 2 παιδιών .

Με καταγωγή εκ μητρός το χωριό Αυλώνα και εκ πατρός το χωριό Κατύδατα της Επαρχίας Λευκωσίας.

Ο Παύλος είναι μηχανικός στο επάγγελμα , όπου τρέχει δική του επιχείρηση , με πλούσιο κοινωνικό έργο και εθελοντικές εργασίες.

Μέλημα του η προστασία των βιοτόπων, η ανάπτυξη της κυνηγετικής δραστηριότητας και η υιοθέτηση της σωστής παιδείας σε όλους τους τομείς της κοινωνίας μας.

Η κυνηγετική παιδεία , η διαχείριση και διατήρηση της άγριας ζωής είναι προτεραιότητες του εξ ου και οι ώρες που ξοδεύει ως προς την ορθή αειφόρο ανάπτυξη των βιοτόπων μας .

Προτεραιότητα του επίσης αποτελεί η απόδοση κοινωνικής δικαιοσύνης και ισότητας μεταξύ των συμπολιτών μας.

Νέος , με ανησυχίες και προσδοκίες για ένα καλύτερο μέλλον, για την νεολαία μας , για τον θεσμό της οικογένειας , την παιδεία και την ακρίβεια που μαστίζει κάθε νεαρό ζευγάρι

Προτεραιότητές του:

1) Ως κάτοικος ακριτικού χωριού γνωρίζει από πρώτο χέρι τα προβλήματα επεκτατισμού και παρεμβάσεων των κατοχικών δυνάμεων , και μέλημα του να παλέψει για τα δικαιώματα των συγχωριανών του αλλά και όλων των κατοίκων ακριτικών περιοχών καθώς και των προσφύγων.

2)Η καταπολέμηση της ακρίβειας και η παροχή κινήτρων για ιδιοκατοίκηση και ευκαιρίες εργασίας ειδικότερα στους νέους μας

3) Η στήριξη στους συνταξιούχους της χώρας μας

4) Η απόδοση δικαιοσύνης και διαφάνειας σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας με ανησυχίες επίσης για την δημογραφική αλλοίωση που παρατηρείται στις μέρες μας.

Ο Παύλος υπόσχεται σκληρή δουλεία για κοινωνική δικαίωση σε όλα τα επίπεδα και καταπολέμηση κάθε μορφής διαφθοράς.

Στέλιος Διαμαντόπουλος

Ο Στέλιος είναι 43 ετών , από τους πρωτεργάτες της δημιουργίας του Κινήματος , άνθρωπος απλός της καθημερινότητας, με βαθιές ρίζες, αρχές και αξίες.

Διαμένει στο Πέρα Χωρίου Νήσου και διακατέχεται από ήθος, εργατικότητα και αγάπη για τον τόπο του. Είναι νυμφευμένος και πατέρας 2 παιδιών.

Είναι Χριστιανός Ορθόδοξος και διατηρεί ζωντανή την πίστη, την παράδοση και τον σεβασμό προς την οικογένεια και την πατρίδα.

Είναι ιδιωτικός υπάλληλος , για χρόνια εμπλεκόμενος με την αγορά , γνωρίζοντας από πρώτο χέρι τις δυσκολίες και τις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και τον καθημερινό αγώνα του εργαζόμενου πολίτη.

Διετέλεσε και υπηρετεί ως:

• Επαρχιακός Πρόεδρος Λευκωσίας - Ενεργοί Πολίτες - Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών

* Ενεργό Μέλος υποστήριξης της εθελοντικής ομάδας πυρόσβεσης

* Υποστηρικτής της προστασίας βιοτόπων και της ορθής διαχείρισης του φυσικού μας πλούτου.

* Υπεύθυνος συλλογής τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης στο καθιερωμένο παζαρακι αγάπης που τρέχει το Κίνημα μας , προσφέροντας ανακούφιση σε εκατοντάδες δυσπραγούντες συνανθρώπους μας.

Η μεγάλη του αγάπη είναι η φύση, και το κυνήγι. Πέρα όμως από αυτή του τη σχέση με το περιβάλλον, ο Στέλιος επιθυμεί μια Κύπρο όπου οι νέοι θα έχουν ευκαιρίες να αναδείξουν τα ταλέντα τους , να ζουν ευήμερα , χωρίς εμπόδια, χωρίς αποκλεισμούς, με ίσες ευκαιρίες και πραγματική στήριξη από το κράτος.

Οραματίζεται μια κοινωνία που να στηρίζει ουσιαστικά τις νέες οικογένειες .

Μια Κύπρο όπου η απόκτηση κατοικίας, η εργασία και η ανατροφή παιδιών δεν θα αποτελούν πολυτέλεια αλλά δικαίωμα. Μια Κύπρο όπου οι Κύπριοι συμπολίτες μας θα έχουν αξιοπρέπεια .

Στόχος του είναι μια Κύπρος δυνατή, με προοπτική για τους νέους, στήριξη στους επαγγελματίες, ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος και σεβασμό στις αξίες της κοινωνίας μας.

Προτεραιότητες του:

* Οι νέες οικογένειες να αισθάνονται ασφάλεια και σταθερότητα

* Η πρόληψη πυρκαγιών και η προστασία της φύσης

* Ανάπτυξη της νόμιμης κυνηγετικής δραστηριότητας

* Πλούσιοι και ορθοί εμπλουτισμοί όλων των ειδών θηραμάτων

* Μια πράσινη Κύπρος χωρίς σκουπίδια

* Περιορισμός στην ανεξέλεγκτη ανάπτυξη φωτοβολταικών πάρκων.

* Ενίσχυση της 3ης γενεάς και των χαμηλοσυνταξιούχων

Με οδηγό τις αρχές που πήρε από την οικογένειά του, την εργατικότητα που έμαθε μέσα από τον καθημερινό μόχθο και την αγάπη του για τον τόπο μας, ο Στέλιος κατέρχεται σε αυτή τη μάχη με καθαρό λόγο και προ πάντων καθαρά χέρια

Με δύναμη, ευθύνη και αποφασιστικότητα, ζητά τη στήριξή σας για να δώσει φωνή έναντι της κάθε αδικίας, στους νέους ανθρώπους, στις οικογένειες και σε κάθε συμπολίτη μας που αξίζει περισσότερα.

Παύλος Χρ. Πιερέττη

Ο κ. Παύλος είναι 62 ετών , Νυμφευμένος , και πατέρας 4 παιδιών, πρόσφυγας απο το Βαρώσι, Αμμόχωστο, όπου σήμερα διαμένει στο χωριό Σωτήρα της Επαρχίας Αμμοχώστου.

Ο κ. Παύλος , είναι επιχειρηματίας και διατηρεί το Κυνηγετικό Κατάστημα ILIONA. Κατασκευαστής των ομώνυμων φυσιγγίων με πλούσια εμπειρία και γνώσεις στον τομέα του. Μέσα από αυτά τα χρόνια η συνέπεια και η επαγγελματικότητα που επέδειξε έκτισαν γέφυρες εμπιστοσύνης και σιγουριάς με τους συνανθρώπους αλλά και με το πελατολόγιο του.

Στον ελεύθερο του χρόνο ασχολείται με την φύση και πιστεύει βαθιά στην προστασία του περιβάλλοντος μέσα από ένα ορθολογιστικό πράσινο πλάνο ανάπτυξης εξού και συμμετέχει ενεργά σε προγράμματα αειφόρου ανάπτυξης.

Μέλημα του η προστασία των βιοτόπων, η ανάπτυξη της κυνηγετικής δραστηριότητας, του ψαρέματος, και η υιοθέτηση της σωστής παιδείας σε όλους τους τομείς της κοινωνίας μας.

Όντας εθελοντής , αποτελεί ενεργό μέλος του Κινήματος μας με πλούσια συνεισφορά . Συμμετείχε κατά κατά καιρούς σε διάφορες επιτροπές όπως του Σκοπευτηρίου Παραλιμνίου και του Κυνηγετικού Συλλόγου Παραλιμνίου.

Έχοντας ως αρχή την κοινωνική αλληλεγγύη και την δικαιοσύνη , η απόφαση του να κατέλθει υποψήφιος βασίζεται σε αρχές και αξίες και στους αγώνες που πρέπει να δοθούν έναντι του συστήματος με γνώμονα την απόδοση δικαιοσύνης και διαφάνειας.

Πιστεύει ακράδαντα σε ένα κράτος ευήμερο όπου ο άνθρωπος θα έχει προτεραιότητα και όπου η ακρίβεια , οι πληθωριστικές τάσεις και η ανασφάλεια θα πρέπει να καταπολεμηθούν.

Επιθυμία του είναι να αποτελέσει μια δυνατή κυνηγετική φωνή για τον κάθε κυνηγό και ψαρά, αλλά και φωνή στήριξης προς κάθε συμπολίτη μας με σκοπό την διατήρηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Προτεραιότητές του:

1. Η καταπολέμηση της ακρίβειας

2. Η απόδοση δικαιοσύνης και διαφάνειας .

3. Καταρτισμός σωστού Διαχειριστικού πλάνου

4. Ανάπτυξη και εμπλουτισμός του κυνηγίου

5. Καλλιέργεια Παιδείας σε όλους τους τομείς

Γεωργία Κωνσταντινιδου

Η Γεωργία μεγάλωσε στη Λεμεσό, με τη μυρωδιά της υπαίθρου και τον ήχο των κυνηγετικών δρώμενων να σχηματίζουν τον χαρακτήρα της από νωρίς.

Είναι 42 ετών, και κατοικεί στη Λευκωσία εδώ και 25 χρόνια . Είναι μητέρα ενός παιδιού τριών ετών και γυναίκα που έχει μάθει να κουβαλά ευθύνες με αξιοπρέπεια και να προσφέρει πριν ακόμα της το ζητήσουν.

Η Γεωργία κατέχει 20 συνεχόμενα πρωταθλήματα σκοποβολής. Υπήρξε επαγγελματίας σκοπεύτρια με κορυφαία διάκριση το αργυρό μετάλλιο στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες Γλασκώβης το 2014 και σημαιοφόρος της Κύπρου στους Μεσογειακούς Αγώνες το 2022.

Είναι η μοναδική Κύπρια αθλήτρια του Ολυμπιακού Τραπ με τόσο πλούσιο παλμαρές — πάμπολλες παγκύπριες και διεθνείς διακρίσεις που μιλούν από μόνες τους.

Ως επιχειρηματίας κουβαλά καινοτόμες ιδέες και λύσεις, πρωτοπορεί στον χώρο της, και πάντοτε ξεχωρίζει

Από τους πρωτεργάτες του Κινήματος το 2018, υπήρξε η πρώτη Επαρχιακός Λευκωσίας του Κινήματος Ενεργοί Πολίτες - Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών και υποψήφια βουλευτής το 2021.

Πρώην Αντιπρόεδρος 2021–2023 και υποψήφια Ευρωβουλευτής το 2024.

Διακατέχεται από τιμιότητα, αξιοπρέπεια και μέλημα της είναι η ανάγκη για αληθινή αλλαγή

Στην ζωή της , Υπάρχουν αξίες που δεν διαπραγματεύονται. Η τιμιότητα στη δημόσια ζωή. Η αξιοπρέπεια ως δικαίωμα κάθε πολίτη και όχι προνόμιο των λίγων.

Περαιτέρω είναι υπέρμαχος του σεβασμού στον άνθρωπο, στην οικογένεια, μα και στην κοινότητα , αξίες που για πολλά χρόνια η πολιτική στην Κύπρο έχει αγνοήσει.

Η αδιαφάνεια έχει αντικαταστήσει τη διαφάνεια, η εξυπηρέτηση συμφερόντων έχει εκτοπίσει την εξυπηρέτηση του πολίτη.

Η Γεωργία δηλώνει με σθένος πως " Ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε σε αυτό που πραγματικά μετράει: την εντιμότητα ως πολιτικό ήθος και την αξιοπρέπεια ως κοινωνικό ιδανικό." Η πατρίδα μας δεν χρειάζεται άλλες υποσχέσεις. Χρειάζεται τιμιότητα.

Υπόσχεση της η καταπολέμηση της ακρίβειας και των παγίδων της καθημερινότητας.

Κανείς δεν μπορεί να μένει απαθείς όταν οικογένειες σε όλη την Κύπρο μετράνε τι μπορούν να αγοράσουν και τι όχι.

Προτεραιότητα της επίσης η κοινωνική σταθερότητα και ισότητα αφού οι μισθοί μένουν στάσιμοι ενώ το κόστος ζωής ανεβαίνει. Η εργασιακή ανέλιξη επίσης παραμένει προνόμιο λίγων και η κοινωνική κινητικότητα έχει σχεδόν παγώσει. Αυτή η αδικία δεν είναι αναπόφευκτη — είναι αποτέλεσμα επιλογών. Και οι επιλογές μπορούν να αλλάξουν.

Ως εργαζόμενη μητέρα , αφουγκράζεται τα δικαιώματα των εργαζόμενων μητέρων και των μονογονεϊκών οικογενειών.

Στόχος της να δημιουργηθούν Νόμοι που να υπηρετούν τους πολλούς και όχι τους λίγους.

Η Φύση, οι βιότοποι και η περιβαλλοντική συνείδηση αποτελούν επίσης προσωπικές της ανησυχίες αφού χρόνια τώρα η πολιτεία αρκείται σε διακηρύξεις, ενώ οι βιότοποι υποβαθμίζονται και η άγρια ζωή χάνει έδαφος χωρίς κανείς να λογοδοτεί.

Οι κυνηγοί — μια κοινότητα με βαθιές ρίζες στην κυπριακή παράδοση — αντιμετωπίζονται συχνά ως εχθροί του περιβάλλοντος, αντί να αναγνωριστεί ο ουσιαστικός ρόλος τους στη διαχείριση των φυσικών πόρων. Η ενίσχυση των βιοτόπων και η στήριξη της κυνηγετικής κοινότητας δεν είναι αντικρουόμενοι στόχοι — είναι δύο όψεις της ίδιας περιβαλλοντικής ευθύνης. Η πραγματική περιβαλλοντική συνείδηση δεν χτίζεται με πρόστιμα — χτίζεται με εκπαίδευση και σεβασμό στον άνθρωπο που ζει και δουλεύει στη φύση.

Η πραγματική αλλαγή απαιτεί εκπροσώπους που δεν οφείλουν τίποτα στο σύστημα — που μπαίνουν στη Βουλή με το μυαλό στον πολίτη και όχι στο κόμμα.

Αν πιστεύεις ότι οι οικογένειες αξίζουν καλύτερη υποστήριξη, αν θέλεις εκπροσώπηση που μιλά τη γλώσσα της καθημερινότητας, αν είσαι κουρασμένος από πολιτική που υπόσχεται πολλά και αποδίδει λίγα — τότε η Γεωργία είναι η επιλογή σου.

Υποψήφιοι Επαρχίας Λεμεσού

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΤΟΠΠΟΥΖΗΣ

Ο κ. Πρόδρομος γεννήθηκε το 1965, και κατάγεται από το χωριό Σαράντι.

Είναι νυμφευμένος με την κα. Σταυρούλα Καβάζη, και έχει 3 παιδιά τον ANΔPEA τον MOΔEΣTO και την ANΔPONIKH .

Δραστηριοποιείται στον τομέα των Υπηρεσιών και είναι Δημοτικός Σύμβουλος στον Δήμο Λεμεσού για 3 συνεχόμενες θητείες.

Ο κ. Πρόδρομος Ττοππουζής είναι αφοσιωμένος στην προσφορά και διακατέχεται από πολύ πλούσιο κοινωνικό έργο. Έγνοια του η ευημερία των συμπολιτών μας , και η συνεισφορά σε όλα τα επίπεδα.

Μιχαήλ Λούκας Νικολαΐδης

Ο Μιχαήλ Λούκας Νικολαΐδης γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 1984 στη Λεμεσό από γονείς εκτοπισμένους της Επαρχίας Αμμοχώστου και συγκεκριμένα από τα χωριά Αχερίτου και Λιμνιά.

Έζησε και μεγάλωσε στις προσφυγικές συνοικίες της Λεμεσού έχοντας ως λάβαρο το λαϊκό και αγνό αίσθημα του απλού πολίτη που με κόπο και μόχθο ανταποκρίνεται στις ανάγκες της καθημερινότητας.

Η αγάπη του για τη φύση και το περιβάλλον τον ώθησε να σπουδάσει Αρχιτεκτονική Τοπίου και Εργάζεται στον ιδιωτικό κατασκευαστικό τομέα.

Σημαντικό γρανάζι και από τους πρωτεργάτες του Κινήματος , Υπήρξε Επαρχιακός στη Λεμεσό με πληθώρα δράσεων εντός και εκτός της επαρχίας του. Ο εθελοντισμός για αυτόν είναι τρόπος ζωής και ως εκ τούτου είναι μέλος της εθελοντικής ομάδας πυρόσβεσης του κινήματος αλλά και σταθερός αιμοδότης.

Η εμπλοκή του στη πολιτική δεν είναι αυτοσκοπός, είναι όμως ανάγκη ώστε να προασπιστεί και να υπερασπιστεί τον απλό πολίτη, τον αγρότη , την ύπαιθρο, τους ανθρώπους της μα και όλο τον κυνηγόκοσμο.

Η αγάπη του για το κυνήγι και ο πόθος του για την διάσωση των Βιοτόπων της πατρίδας μας κρατούν το αίσθημα ευθύνης σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Ο Μιχάλης διακατέχεται από πολλές αρετές όπως ενσυναίσθηση , ομαδικότητα , εργατικότητα και αναγνωρίζεται για το πλούσιο φιλανθρωπικό του έργο.

Με σλόγκαν « Όταν θέλουμε μπορούμε και όταν μπορούμε οφείλουμε » παραθέτει εαυτόν και ευελπιστεί στη δική σας στήριξη.

Άνθρωπος νεαρός, πράος , με ήθος και αξιοπρέπεια

Κρίτωνας Χαραλάμπους

Ο Κρίτωνας Χαραλάμπους είναι 35 ετών, κουρέας στο επάγγελμα.

Νυμφευμένος και πατέρας 1 παιδιού γνωρίζει από πρώτο χέρι τον καθημερινό αγώνα της βιοπάλης. Με την καθημερινή τριβή του με τους πολίτες , και την κοινωνία είναι σε θέση να αφουγκράζεται και να γνωρίζει τα προβλήματα αλλά και τις ανισότητες που υπάρχουν, παλεύοντας με κάθε τρόπο για την διατήρηση των κοινωνικών ισορροπιών και της δικαιοσύνης.

Ως Επαρχιακός Γραμματέας Κινήματος μας στην Λεμεσό, θέτει τον εαυτό του στην μάχη των βουλευτικών εκλογών στις οποίες τον οδήγησαν η αγάπη του για το κυνήγι και τους συνανθρώπους μας. Θέτει πρωτίστως σκοπό την Πατρίδα, τον λαό μας, την βελτίωση των βιοτόπων και της κυνηγετικής δραστηριότητας και υπόσχεται να εργαστεί με ταπεινότητα , σεβασμό και πειθαρχία.

Ο Κριτωνας ασχολείται διαχρονικά με τον εθελοντισμό και τάσσεται εναντίον της κοινωνικής αδικίας και της ανισότητας.

Με αίσθημα ευθύνης, και επαγγελματισμό τάσσεται υπέρ των δικαιωμάτων ολόκληρης της κυνηγετικής κοινότητας.

Έκτορας Χαραλάμπους

Ο Έκτορας Χαραλάμπους γεννήθηκε στις 05/11/1984 στην Λεμεσό, και αποτελεί μέλος πενταμελούς οικογένειας.

Στον αγώνα της επιβίωσης , έμαθε από νωρίς να εκτιμά, να σέβεται, να αναγνωρίζει τις ανθρώπινες αξίες καθώς και να επιβιώνει μέσα από τις εκάστοτε δυσκολίες της ζωής.

Μεγαλωμένος σε μια από τις πιο δύσκολες γειτονιές της Λεμεσού, της ενορίας Αγίου Αντωνίου (Τούρκικα) με σωστή ανατροφή και καθοδήγηση από τους γονείς του, ανέπτυξε τέτοιο χαρακτήρα ώστε να μην παρασύρεται από κακές παρέες, καταχρήσεις ή άσχημες συνήθειες.

Από πολύ μικρός, μόλις στα 16 του χρόνια, μπήκε στην βιοπάλη δουλεύοντας για να βοηθήσει οικονομικά την οικογένεια του. Έμαθε τι θα πει μεροκάματο, κόπος επιβίωση, προσφορά, ανεξαρτητοποίηση.

Σε ηλικία μόλις 22 ετών εντάχθηκε με προσωπική πρωτοβουλία στην Αστυνομία Κύπρου, Υπηρετώντας το νόμο και τους πολίτες της Κύπρου για μια εικοσαετία μέχρι σήμερα ευδόκιμης υπηρεσίας.

Τρέφει μεγάλη αγάπη και σεβασμό για την Πατρίδα την Θρησκεία την Οικογένεια. Ελληνοκύπριος Χριστιανός ορθόδοξος, και προπάντων υιός, Αδερφός, Σύζυγος, Πατέρας.

Στόχος του, η υποστήριξη και ο σεβασμός στον Κύπριο πολίτη.

Για μια Κύπρο όπου θα ελέγχεται η ανεξέλεγκτη λαθρομετανάστευση και θα γίνεται επαρκής έλεγχος στα σημεία εισόδου στην χώρα μας.

Μία Κύπρο όπου οι νέοι της θα έχουν προοπτικές για ανέλιξη, λαμπρό μέλλον και ίση μεταχείριση.

Μια Κύπρο όπου πραγματικά η πρώτη κατοικία θα είναι κατοχυρωμένη και τα νέα ζευγάρια να έχουν οικονομική βοήθεια για οικοδόμηση της δικιάς τους καινούριας κατοικίας.

Μια Κύπρο όπου οι μικρομεσαίοι θα έχουν την σωστή και κατάλληλη στήριξη,

Μία Κύπρο όπου η Γεωργία, η Αλιεία και η Κτηνοτροφία θα είναι ανεπτυγμένες σε τέτοιο βαθμό , δίνοντας όλα τα εχέγγυα στον πρωτογενή μας τομέα,

Μια Κύπρο όπου θα υπάρχει πραγματική πρόληψη για τις πυρκαγιές για την προστασία των ζωών και της περιουσίας των πολιτών.

Μια Κύπρο όπου η δήθεν πράσινη μετάβαση δεν θα είναι πλέον η αιτία καταστροφής του φυσικού πλούτου και του περιβάλλοντος μας βάζοντας φρένο στις ανεξέλεγκτες αδειοδοτήσεις των φωτοβολταϊκών πάρκων.

Μία Κύπρο όπου η αστυνομία θα ενισχυθεί όπως απαιτείται για να προσφέρει στους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι είναι απόλυτα αναγκαίο. Ασφάλεια Τάξη Ισότητα και Δικαιοσύνη.

Μια Κύπρο όπου οι πολίτες της θα έχουν προτεραιότητα στην υγειά και θα στηρίζονται για επεμβάσεις στο εξωτερικό.

Μία Κύπρο όπου το ρουσφέτι και το προσωπικό συμφέρον θα εκλείψουν.

Μια Δημοκρατία που θα είναι Δημοκρατία

Αλέκος Λοΐζου

Ο Αλέκος είναι 49 ετών, οικογενειάρχης και πατέρας δύο παιδιών. Κατάγεται από την Πάφο και την Λεμεσό και διαμένει στην Λεμεσό .

Υπηρετεί στο Αστυνομικό σώμα από το 1997 , και σήμερα στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Λεμεσού.

Είναι Χριστιανός Ορθόδοξος, και τον ελεύθερο του χρόνο συνηθίζει να τον αφιερώνει για τα κοινά του τόπου, προσφέροντας βοήθεια σε όσο κόσμο το έχει ανάγκη, αλλά και στην μεγάλη του αγάπη που δεν είναι άλλη από την κυνηγετική δραστηριότητα , την γεωργοκτηνοτροφία καθώς και τα άλογα.

Η ανάκαμψη των βιότοπών μας , της κυνηγετικής δραστηριότητας και η προώθηση των συμφερόντων ολόκληρης της κυνηγετικής κοινότητας αποτελούν μέλημα του.

Ο Αλέκος είναι εργασιομανής , και υπέρμαχος του δικαίου και της νομιμότητας.

Η ενασχόληση του με τα κοινά , και η συνεισφορά του στην κοινωνία και στους συμπολίτες μας είναι ανεκτίμητης αξίας.

Κυριότερο μέλημα του η διαφάνεια , η απόδοση της δικαιοσύνης και της αλήθειας , καθώς και η διαφύλαξη των συμφερόντων όλης της κοινωνίας , της πατρίδας , των ηθών και των εθίμων του τόπου μας , της θρησκείας και πάνω από όλα της έγκαιρης και έγκυρης απονομής της δικαιοσύνης.

Φοίβος Αλκιβιάδης

Ο κ. Φοίβος γεννήθηκε το 1956 στην Λεμεσό όπου και διαμένει , είναι νυμφευμένος και πατέρας 2 παιδιών.

Φοίτησε στην Α τεχνική Σχολή Λεμεσού και διατηρεί σήμερα κατάστημα επιδιόρθωσης ρούχων . Είναι Διπλωματούχος πολεμικών τεχνών. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον τομέα των πωλήσεων και στο χώρο γενικότερα αφού επιτέλεσε επιθεωρητής στην εταιρεία lanitis bros, και διευθυντής στην εταιρεία Alambra .

Ο κ. Φοίβος διετέλεσε επίσης Δημοτικός Σύμβουλος Λεμεσού μεταξύ των ετών 2017-2021.

Αποτελεί ενεργό εθελοντή και υπερασπιστή του δικαίου του κάθε συμπολίτη μας.

Κυνήγι και ψάρεμα , αποτελούν την μεγάλη του αγάπη . Η ανάκαμψη των βιότοπών μας , της κυνηγετικής δραστηριότητας και η προώθηση των συμφερόντων ολόκληρης της κυνηγετικής κοινότητας αποτελούν μέλημα του και σημεία για τα οποία θα αγωνιστεί με σθένος.

Η συνεισφορά του στην κοινωνία και στους συμπολίτες μας κρίνεται ως πολύ θετική , και πολύπλευρη.

Μέλημα του αποτελεί η βελτίωση της Παιδείας μας , η καταπολέμηση της ακρίβειας και της διαφθοράς.

Δάφνη Σωκράτους

Η Δάφνη είναι μια έμπειρη επαγγελματίας στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου (HR, διαφήμιση και υπηρεσίες προσλήψεων) και δραστηριοποιείται στον τομέα των χρηματοοικονομικών πληρωμών (fintech), με προηγούμενη εμπειρία στον χρηματοοικονομικό κλάδο .

Με μεγάλη εμπειρία στον χώρο , έχει συνεργαστεί με πάνω από 30.000 εταιρείες σε Κύπρο και εξωτερικό.

Υπήρξε μέτοχος και διευθυντικό στέλεχος της Ergodotisi.com, συμβάλλοντας ενεργά στην ανάπτυξη και εδραίωσή της στην αγορά.

Η Δάφνη κατάγεται από τις Κιβίδες Λεμεσού και την Τίμη της Πάφου, ενώ γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ζακάκι.

Διαθέτει ισχυρές δεξιότητες στις πωλήσεις, στη διαπραγμάτευση, στην παρακίνηση ομάδων, στην εξυπηρέτηση πελατών, στην επιχειρηματική ανάπτυξη, στο μάρκετινγκ, στην προσέλκυση ταλέντου και σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού.

Είναι κάτοχος πτυχίου (BA) στις Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες με κατεύθυνση την Κοινωνιολογία, καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου (MA) στις Πολιτικές Επιστήμες με ειδίκευση στις Διεθνείς Σχέσεις από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Παράλληλα, έχει παρακολουθήσει προγράμματα που ασχολούνται με τις διακρίσεις στον χώρο εργασίας και έχει επιλεχθεί και διακριθεί ως υποψήφια και φιναλίστ στα South Europe Startup Awards, στην κατηγορία Diversity Role Model of the Year, για δύο συνεχόμενα έτη (2023 & 2024) στο πλαίσιο των Global Startup Awards.

Ως μητέρα δύο παιδιών και άνθρωπος με βαθιές θρησκευτικές αξίες, κατανοεί σε βάθος τις προκλήσεις της σύγχρονης οικογένειας και κοινωνίας. Δεσμεύεται να συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση ζητημάτων απασχόλησης, κοινωνικών προκλήσεων και των δυσκολιών που βιώνουν οι πολίτες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα που αφορούν την εργασία, την φτώχεια, την κοινωνία και την εκπαίδευση, με στόχο μια πιο δίκαιη και ανθρώπινη κοινωνία για όλους.

Η βαθιά της αγάπη και ευαισθησία για την κοινωνία ενισχύονται ακόμη περισσότερο μέσα από τον ρόλο της ως μητέρα.

Η απόφασή της να θέσει υποψηφιότητα γεννήθηκε μέσα από την απογοήτευση που ένιωσε όταν, μετά τις φονικές πυρκαγιές της Λεμεσού το 2025, δεν υπήρξε η απαραίτητη ουσιαστική στήριξη προς τις πληγείσες οικογένειες. Αυτό αποτέλεσε για την ίδια ένα ισχυρό κίνητρο να διεκδικήσει ενεργό ρόλο, με στόχο να συμβάλει σε μια πολιτεία που στέκεται πραγματικά και ανθρώπινα δίπλα στους πολίτες της.

Αντωνία ( Τώνια) Ιωάννου

Η Αντωνία είναι 34 ετών, κατάγεται και διαμένει στην Λεμεσό. Είναι Παντρεμένη, και μητέρα μίας κόρης.

Η Αντωνία Ιωάννου είναι μια δυναμική και δραστήρια γυναίκα της σύγχρονης κοινωνίας, με βαθιά κατανόηση των καθημερινών αναγκών των πολιτών. Συνδυάζει την επαγγελματική εμπειρία με την ανθρώπινη προσέγγιση, έχοντας ως βασικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην τοπική κοινωνία.

Οι Σπουδές της στη Γραμματειακή Υποστήριξη και στα Λογιστικά, την έχουν εξοπλίσει με οργανωτικές και οικονομικές δεξιότητες, τις οποίες αξιοποιεί καθημερινά στην επαγγελματική και κοινωνική της δράση.

Είναι Ιδιοκτήτρια καθαριστηρίου ρούχων στη Λεμεσό και παράλληλα βοηθός λογιστηρίου στην εταιρεία του συζύγου της .

Μέσα από τη λειτουργία της επιχείρησής της, έχει αναπτύξει άμεση επαφή με τον κόσμο, κατανοώντας σε βάθος τις ανάγκες των εργαζομένων, των οικογενειών και των μικρομεσαίων επιχειρηματιών.

Η Αντωνία Ιωάννου πιστεύει σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, αλληλεγγύης και στήριξης προς τους πολίτες.

Με γνώμονα τις αξίες αυτές, θέτει υποψηφιότητα με στόχο να προσφέρει ουσιαστικές λύσεις.

Μερικοί από τους στόχους που η ίδια θέτει είναι

- η παροχή Οικονομικών κινήτρων για νέους επιχειρηματίες

- Δημιουργία Προγραμμάτων στήριξης εργαζόμενων μητέρων

- Στήριξη μονογονεϊκών και πολύτεκνων οικογενειών

- Βελτίωση κοινωνικών παροχών

- Πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας

Με σεβασμό στον άνθρωπο και αγάπη για τον τόπο μας, διεκδικεί την εμπιστοσύνη σας για να εργαστεί με συνέπεια, διαφάνεια και ουσιαστικό αποτέλεσμα για όλους.

Μαζί, μπορούμε να κάνουμε τη φωνή της Λεμεσού να ακουστεί δυνατά.

Ανδρέας Ηλία

Ο Ανδρέας είναι 40 ετών ,κάτοικος Μοναγρίου Λεμεσού.

Υπηρέτησε τη θητεία του στις Καταδρομές το 2004 και έπειτα ξεκίνησε την καριέρα του στον ξενοδοχειακό τομέα. Εργάστηκε στα ξενοδοχεία Ajax και στο Four Seasons.

Το 2014 μετανάστευσε στην Ινδονησία, όπου ασχολήθηκε με ενοικιάσεις ακινήτων και ίδρυσε το GreenTopia Aquaponics.

Τα τελευταία δύο χρόνια εργάζεται στον χώρο των χρηματοοικονομικών τεχνολογιών και πλέον μετεγκαταστάθηκε πίσω στην Κύπρο. Είναι επίσης νυμφευμένος και πατέρας δύο παιδιών.

Απόφαση συνειδητή να κατέλθει υποψήφιος βουλευτής με το κίνημα μας , όπου κυριότεροι στόχοι του είναι η υπεράσπιση των δικαιωμάτων της κοινωνίας μας, όπου θα πρυτανεύσει η δικαιοσύνη και η διαφάνεια.

Με αίσθημα ευθύνης έναντι στην νεολαία μας , τους χαμηλοσυνταξιούχους και τις ευάλωτες ομάδες της πατρίδας μας , μα και τον κάθε αδικημένο συμπατριώτη μας υπόσχεται σκληρή δουλειά και αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης.

Μαζί, μπορούμε να κάνουμε τη φωνή της Λεμεσού να ακουστεί δυνατά.

Μάριος Κανναουρίδης

Ο Μάριος είναι 35 ετών, μόνιμος κάτοικος του χωριού Λουβαράς, στην επαρχία Λεμεσού.

Είναι νυμφευμένος και πατέρας δύο παιδιών.

Εργάζεται στο Τμήμα Δασών ως Δασοπυροσβέστης, με υπευθυνότητα και αφοσίωση στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της δημόσιας ασφάλειας.

Διακρίνεται για τη συνέπεια, την εργατικότητα μα και την υπευθυνότητα του, ενώ η εμπειρία του στον τομέα της δασοπροστασίας και της πυρόσβεσης τον έχει βοηθήσει να αναπτύξει πνεύμα συνεργασίας και άμεσης ανταπόκρισης σε απαιτητικές συνθήκες.

Με αίσθημα ευθύνης, σεβασμό προς τον πολίτη και προσήλωση στις αξίες της προσφοράς, συνεχίζει να εργάζεται με στόχο την ουσιαστική συμβολή του στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και τη συνεχή βελτίωση της καθημερινότητας των συμπολιτών του.

Ενεργό μέλος στα κυνηγετικά δρώμενα , με πλούσια συνεισφορά στην αειφόρο ανάπτυξη των βιοτόπων της πατρίδας μας καθώς και στα κοινά με πολυδιάστατο έργο στον τομέα στήριξης δυσπραγούντων συνανθρώπων μας.

Υποψήφιοι Επαρχίας Λάρνακας

ΚΑΣΙΟΥΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Ο κ. Κασιουρής είναι 44 ετών, νυμφευμένος και πατέρας 4 παιδιών. Κατάγεται και Διαμένει στο χωριό Ορμήδεια στην Επαρχία Λάρνακας . Έχοντας πολυετή εμπειρία στον χώρο του Εμπορίου , διευθύνει εταιρεία κυνηγετικών ειδών και ειδών εργασίας.

Ο κ. Κασιουρής ανέκαθεν υπήρξε ενεργός πολίτης στα κοινά, με συμμετοχή σε Συνδέσμους Γονέων από την θέση του Προέδρου , με μεγάλη προσφορά σε εκδηλώσεις φιλανθρωπικού και κοινωνικού χαρακτήρα.

Χαρακτηρίζεται από ομαδικότητα, και συλλογικότητα. Διακατέχεται από αίσθημα ευθύνης, επαγγελματισμό και μεθοδικότητα.

Υπήρξε επίσης ιδρυτικό μέλος της τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας, καθώς και του πνευματικού σωματείου Ενωμένη Ρωμιοσύνη Κύπρου.

Ο κ. Κασιουρής υπήρξε επίσης ιδρυτικό μέλος του Κινήματος Πνοή Λαού με το οποίο κατήλθε ξανά υποψήφιος το 2021.

Παρασκευάς Θεοφάνους

Ο Παρασκευάς Θεοφάνους είναι 38 ετών, δάσκαλος πολεμικών τεχνών (kickboxing) , εργολάβος καλουπιών, και ιδιοκτήτης της σχολής πολεμικών τεχνών "Glory" στο Ξυλοφάγου.

Νυμφευμένος και πατέρας 3 παιδιών γνωρίζει από πρώτο χέρι τον καθημερινό αγώνα της βιοπάλης.

Η αγάπη του για τον συμπολίτη του και την κοινωνία γενικότερα, οι καθημερινές αδικίες μα και η διαφθορά ώθησαν τον Παρασκευά στην μάχη των βουλευτικών εκλογών. Θέτει πρωτίστως σκοπό την Πατρίδα και τον λαό μας με ταπεινότητα , σεβασμό και πειθαρχία.

Ασχολείται διαχρονικά με κοινωνικό έργο στηρίζοντας ευάλωτες ομάδες , και τάσσεται εναντίον της κοινωνικής αδικίας και της ανισότητας.

Χαρακτηρίζεται από ομαδικότητα, και μαχητικότητα. .

Με αίσθημα ευθύνης, και επαγγελματισμό τάσσεται υπέρ των δικαιωμάτων των νέων , και την καταπολέμηση κάθε μορφής αδικίας.

Αντώνης Παττίχης

Ο Αντώνης είναι 36 ετών και αποτελεί έναν νέο άνθρωπο της καθημερινότητας, που εκπέμπει σεβασμό και πίστη στις αρχές και αξίες.

Γεννήθηκε στην Λάρνακα, με Καταγωγή από την κατεχόμενη Άχνα. Διακρίνεται για το ήθος, την εργατικότητα και την αγάπη του για την πατρίδα μας.

Είναι Χριστιανός Ορθόδοξος και λάτρεις της κυνηγετικής δραστηριότητας και του ψαρέματος . Ασχολείται με τα μαχητικά αθλήματα και το kick boxing, όντας μαχητής και υπέρμαχος του δικαίου και των δικαιωμάτων των Κύπριων πολιτών.

Από μικρή ηλικία εντάχθηκε στις ακαδημίες του Εθνικού Αχνας.

Διετέλεσε και υπηρετεί ως:

• Ενεργό μέλος της Επαρχιακής επιτροπής Λάρνακας

• Σχολικός Έφορος στον Δήμο Αγίας Νάπας

• Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Αγίας Νάπας.

Στόχος του είναι μια Κύπρος δυνατή, με προοπτική για τους νέους, στήριξη στους επαγγελματίες, ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος και σεβασμό στις αξίες της κοινωνίας μας.

Ηράκλεια Ηρακλέους

Η Ηράκλεια Ηρακλέους, είναι νομικός και επαγγελματίας στον χώρο των επιχειρήσεων και της στρατηγικής ανάπτυξης.

Με πολυδιάστατο επαγγελματικό υπόβαθρο που εκτείνεται στους τομείς της νομικής, της κανονιστικής συμμόρφωσης, των ακινήτων, της επιχειρηματικής στρατηγικής και της ψηφιακής επικοινωνίας, φέρνει μια σύγχρονη και αποτελεσματική προσέγγιση στη δημόσια υπηρεσία.

Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής (LLB Hons) από το UCLan Cyprus και μεταπτυχιακού τίτλου MBA με ειδίκευση στη Διαχείριση Ακινήτων από το American University of Cyprus, από όπου αποφοίτησε με διάκριση. Παράλληλα, είναι υποψήφια διδάκτωρ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, με ερευνητικό ενδιαφέρον στην οργανωσιακή απόδοση, την ηγεσία και τον στρατηγικό σχεδιασμό — γνώσεις που επιδιώκει να αξιοποιήσει για τη διαμόρφωση τεκμηριωμένων πολιτικών και αποτελεσματικών θεσμικών μεταρρυθμίσεων.

Στην επαγγελματική της πορεία έχει δραστηριοποιηθεί σε δικηγορικά γραφεία, ασφαλιστικές εταιρείες, συμβουλευτικούς οργανισμούς και τον τομέα των ακινήτων, αποκτώντας εμπειρία στη διαχείριση κανονιστικών θεμάτων, στην αξιολόγηση κινδύνων, στη διαπραγμάτευση, στη συμβουλευτική επιχειρήσεων και στην ανάπτυξη πελατειακών σχέσεων.

Η εμπειρία αυτή της προσφέρει ουσιαστική κατανόηση τόσο της δημόσιας διοίκησης όσο και της πραγματικής οικονομίας.

Παράλληλα, είναι ιδρύτρια και ιδιοκτήτρια της δικής της εταιρείας, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των social media, του digital marketing και της συμβουλευτικής στρατηγικού σχεδιασμού.

Μέσα από τη δραστηριότητά της υποστηρίζει επιχειρήσεις και οργανισμούς στην ανάπτυξη σύγχρονων επικοινωνιακών δομών, στην ενίσχυση της παρουσίας τους και στην ευθυγράμμιση της στρατηγικής τους με μετρήσιμα αποτελέσματα. Η επιχειρηματική της δράση αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή της στην καινοτομία, την προσαρμοστικότητα και την πρακτική επίλυση προβλημάτων.

Πέρα από την επαγγελματική και ακαδημαϊκή της πορεία, η Ηράκλεια , δραστηριοποιείται ενεργά στον πολιτιστικό τομέα. Είναι ζωγράφος και διοργανώνει εκδηλώσεις “wine and paint” σε συνεργασία με κυπριακά οινοποιεία, με στόχο την ανάδειξη της τοπικής οινοπαραγωγής, την ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας και την προώθηση της κυπριακής κουλτούρας μέσα από βιωματικές εμπειρίες τέχνης και γευσιγνωσίας.

Η υποψηφιότητά της βασίζεται σε αρχές διαφάνειας, θεσμικής αποτελεσματικότητας, ενδυνάμωσης της νέας γενιάς και ενσωμάτωσης της καινοτομίας στη διακυβέρνηση.

Όπως δηλώνει:

«Η Κύπρος χρειάζεται ηγεσία που να συνδυάζει γνώση, δημιουργικότητα και ικανότητα υλοποίησης. Πιστεύω ότι η εμπειρία μου στη νομική, στις επιχειρήσεις, στη στρατηγική και στον πολιτισμό μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στο μέλλον της χώρας μας.»

Χρίστος Καραγιάννης

Ο Χρίστος είναι 24 ετών, με καταγωγή την Αθηαίνου της Επαρχίας Λάρνακας όπου και διαμένει επίσης.

Αποφοίτησε από το Γυμνάσιο Αθηαίνου και συνέχισε στο Μουσικό Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λάρνακας, από όπου αποφοίτησε με Άριστα με τη μουσική παιδεία να ενισχύει ακόμη περισσότερο τη δημιουργική του έκφραση.

Αφότου ολοκλήρωσε τη στρατιωτική του θητεία και μέχρι σήμερα, εργάζεται ως κτηνοτρόφος στην Αθηαίνου γνωρίζοντας από πρώτο χέρι τι εστί κτηνοτροφία , τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας , την ανάγκη για επιβίωση καθώς και την ανάγκη για ιδιαίτερη στήριξη τόσο στους νεαρούς γεωργοκτηνοτρόφους όσο και στον τομέα εκτενέστερα.

Ο Χρίστος τρέφει βαθιά αισθήματα ευθύνης αναφορικά με τα κοινά του τόπου, προσφέροντας βοήθεια σε όσο κόσμο το έχει ανάγκη, αλλά και στην μεγάλη του αγάπη που δεν είναι άλλη από την μουσική , την παράδοση , το τσιάττισμα , την φύση μα και τα ζώα του που αποτελούν και το βιός του.

Η ενασχόληση του με τα κοινά , και η συνεισφορά του στην κοινωνία και στους συμπολίτες μας είναι ανεκτίμητης αξίας .

Στυλοβάτης και υπερασπιστής της παραδοσιακής μουσικής των ηθών και εθίμων του τόπου

Κυριότερο μέλημα του η διαφάνεια , η απόδοση της δικαιοσύνης της αλήθειας και η στήριξη του πρωτογενούς τομέα και των νέων.

Τούλα Ναθαναήλ

Η Τούλα γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λευκωσία, με βαθιές οικογενειακές ρίζες από την Πάφο, την ιδιαίτερη πόλη και των δύο γονέων της.

Είναι μητέρα δύο παιδιών, και γιαγιά δύο εγγονιών, τα οποία αποτελούν τον κινητήριο μοχλό της για να συνεχίσει να παλεύει με γνώμονα ένα καλύτερο και πιο δίκαιο κόσμο, μια παρακαταθήκη που οφείλει να παραδώσει .

Η πορεία της ζωής της ισορροπεί ανάμεσα στην επιστήμη και την τέχνη. Σπούδασε Ζωολογία, εμβαθύνοντας στη μελέτη των ζώων και του περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα ολοκλήρωσε τις σπουδές της στη Μουσική.

Υπηρέτησε επί 11 συναπτά έτη στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Δημοκρατίας ως υπεύθυνη για την Ευημερία των Ζώων και τη διερεύνηση παραπόνων.

Η θέση αυτή της επέτρεψε να αντιμετωπίσει στην πράξη τις προκλήσεις που προκύπτουν επί της προστασίας των ζώων αλλά και την επιμόρφωση των ιδιοκτητών τους, προσδοκώντας σε ένα κόσμο απαλλαγμένο από κακοποίηση και αδιαφορία.

Σήμερα, εργάζεται με απόσπαση στη Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Ως ενεργή κυνηγός, πιστεύει ακράδαντα ότι η φύση είναι το μεγαλύτερο "φάρμακο" για την ψυχή και το σώμα. Κύριο μέλημά της είναι η μετάδοση αυτής της γνώσης στις νέες γενεές. Θεωρεί παράλληλα ότι η επαφή με το φυσικό περιβάλλον δομεί ισχυρές προσωπικότητες, προλαμβάνει ψυχικές ασθένειες και καλλιεργεί υγιείς συμπεριφορές απέναντι στα ζώα και τον συνάνθρωπο.

Η συγγραφή επίσης αποτελεί τη δική της γέφυρα επικοινωνίας με την κοινωνία. Έχει εκδώσει ήδη τρία βιβλία, όπου το δεύτερο, με τίτλο Ερνέστο, τιμήθηκε με το 1ο Βραβείο στον 7ο Παγκόσμιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό της ΕΠΟΚ, μια διάκριση που ενισχύει τη δέσμευσή της για την προβολή της ηθικής, μα και την κατακραυγή στα κακώς έχοντα του κόσμου που ζούμε.

Όντας από τα ιδρυτικά μέλη του Κινήματος, και γραμματέας επίσης , η δική μας Τούλα, πάντοτε ενεργή στην κοινωνία, και με συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση προς όλους μας και κυρίως τις νεότερες γενεές. Οι δράσεις και η προσφορά της ανιδιοτελής και μακροχρόνια. Πρόθυμη πάντα να προσφέρει, να βοηθήσει, να συμβουλεύσει , να ακούσει, να δώσει και να διδάξει αλληλεγγύη.

Υποψήφιοι Επαρχίας Πάφου

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΟΥΣΟΥ (ΡΟΣΚΟΣ)

Ο κ.Στέφανος εκ Πάφου ορμώμενος , γεννηθείς την 9/7/1969, είναι νυμφευμένος και πατέρας 3 παιδιών , με σπουδές στην Διοίκηση Επιχειρήσεων ( business management) πλούσιο κοινωνικό έργο, ήθος, μαχητικότητα και αφοσίωση στον Πολίτη.

Ο κ. Στέφανος μπαίνει στον αγώνα αυτό με πίστη, αφοσίωση και προσήλωση στις αξίες που πρεσβεύουν εμάς και την Πατρίδα μας.

Στέλιος Στυλιανού Κασιουλή

Ο Στέλιος Στυλιανού Κασιουλή είναι έτοιμος να αγωνιστεί για τον κάθε συμπολίτη μας , προάγοντας Κοινωνική δικαιοσύνη και διαφάνεια , πολεμώντας ταυτόχρονα την διαφθορά υπερασπιζόμενος πάντα το συμφέρον της Πατρίδας μας.

Οικογενειάρχης και πατέρας τριών παιδιών, ζει και εργάζεται στην Επαρχία Πάφου .

Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων (BBA) από το European University Cyprus και με 25 χρόνια εμπειρίας σε διευθυντικές θέσεις σε αλυσίδες υπεραγορών και στον χώρο της εστίασης.

Έγνοια του πάντα ο συνάνθρωπος μας έχοντας επίσης ενεργή παρουσία σε εθελοντικές και άλλες οργανώσεις.

Ο Στέλιος ζητά τη στήριξη των πολιτών της Πάφου για να δοθεί μια δυνατή, καθαρή και αληθινή φωνή στη Βουλή.

Στέλιος Θεοδώρου

Ο Στέλιος Θεοδώρου είναι ο συμπολίτης μας της υπαίθρου και της καθημερινής βιοπάλης.

Νυμφευμένος και πατέρας δύο παιδιών, ζει και εργάζεται στην Επαρχία Πάφου . Γνώστης των πραγματικών δυσκολίων που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες, οι αγρότες, οι κυνηγοί και όλοι οι συμπολίτες μας.

Εργάζεται στον τομέα της φιλοξενίας σε θέση ευθύνης, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται ενεργά στη Γεωργία.

Βιώνει καθημερινά την πραγματικότητα της εργασίας, της παραγωγής και της υπαίθρου στηρίζοντας με σθένος τους ανθρώπους των χωριών , με σκοπό την βελτίωση των συνθηκών ζωής και εργασίας.

Ο Στέλιος στηρίζει μια πολιτική που βάζει πρώτα τον Κύπριο παραγωγό, προστατεύει τη νόμιμη και υπεύθυνη θήρα, σέβεται το φυσικό περιβάλλον και υπερασπίζεται τις παραδόσεις και τον τρόπο ζωής μας απέναντι σε άδικες, πρόχειρες και αποκομμένες από την πραγματικότητα αποφάσεις.

Στόχος είναι η μεταφορά στη Βουλή της φωνής της υπαίθρου και ο αγώνας για δίκαιες πολιτικές που στηρίζουν τον παραγωγό, που διασφαλίζουν την ορθολογική διαχείριση της φύσης και σέβονται τον νόμιμο πολίτη.

Προτεραιότητα του η στήριξη της αγροτικής οικογένειας, η παραμονή των νέων στα χωριά με πραγματικές προοπτικές εργασίας και ανάπτυξης, καθώς και η ισορροπημένη ανάπτυξη της Πάφου και των κοινοτήτων της.

Αιμίλιος Μόσκοβος

Ο Αιμίλιος είναι 30 ετών και αποτελεί έναν νέο άνθρωπο της καθημερινότητας, με βαθιές ρίζες, αρχές και αξίες.

Κατάγεται από προσφυγική οικογένεια από την Αγία Τριάδα Γιαλούσας, και είναι υιός του αείμνηστου Γεώργιου Μόσκοβου. (Γιαλουσιάνα), από τον οποίο κληρονόμησε το ήθος, την εργατικότητα και την αγάπη για τον τόπο.

Είναι Χριστιανός Ορθόδοξος και διατηρεί ζωντανή την πίστη, την παράδοση και τον σεβασμό προς την οικογένεια και την πατρίδα. Εργάζεται τα τελευταία 14 χρόνια στον τομέα της εστίασης, γνωρίζοντας από πρώτο χέρι τις δυσκολίες της αγοράς, τις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και τον καθημερινό αγώνα του εργαζόμενου πολίτη.

Είναι πτυχιούχος στην Διοίκηση Τουρισμού, με ξεκάθαρη άποψη για την ανάπτυξη του τουριστικού μας προϊόντος και τη στήριξη της τοπικής οικονομίας.

Η ενασχόλησή του με τα κοινά είναι ενεργή και ουσιαστική.

Διετέλεσε και υπηρετεί ως:

• Επαρχιακός Πρόεδρος Πάφου - Ενεργοί Πολίτες - Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών

• Πρόεδρος Κυνηγετικού Συλλόγου Αγίου Κόνωνα Ακάμα

• Μέλος εθελοντικής ομάδας πυρόσβεσης

• Υποστηρικτής της προστασίας βιοτόπων και της ορθής διαχείρισης του φυσικού μας πλούτου

Η μεγάλη του αγάπη είναι η φύση, το κυνήγι και το ψάρεμα. Πέρα όμως από αυτή του τη σχέση με το περιβάλλον, ο Αιμίλιος οραματίζεται ένα καλύτερο μέλλον για τη νέα γενιά του τόπου μας. Επιθυμεί μια Κύπρο όπου οι νέοι θα έχουν ευκαιρίες να αναδείξουν τα ταλέντα τους — είτε πρόκειται για ποδοσφαιριστές, αθλητές, ηθοποιούς ή νέους δημιουργούς — χωρίς εμπόδια, χωρίς αποκλεισμούς, με ίσες ευκαιρίες και πραγματική στήριξη από το κράτος.

Οραματίζεται μια κοινωνία που να στηρίζει ουσιαστικά τις νέες οικογένειες και ιδιαίτερα τις νέες μητέρες. Μια Πολιτεία που θα επιτρέπει σε ένα νέο ζευγάρι να δημιουργήσει οικογένεια χωρίς τον μόνιμο φόβο της οικονομικής ανασφάλειας.

Μια Κύπρο όπου η απόκτηση κατοικίας, η εργασία και η ανατροφή παιδιών δεν θα αποτελούν πολυτέλεια αλλά δικαίωμα.

Στόχος του είναι μια Κύπρος δυνατή, με προοπτική για τους νέους, στήριξη στους επαγγελματίες, ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος και σεβασμό στις αξίες της κοινωνίας μας.

Μια Κύπρος όπου:

• Οι νέοι δεν θα αναγκάζονται να ξενιτεύονται

• Τα ταλέντα της χώρας μας θα αναγνωρίζονται και θα στηρίζονται

• Οι νέες οικογένειες θα αισθάνονται ασφάλεια και σταθερότητα

• Η πρόληψη πυρκαγιών και η προστασία της φύσης θα είναι προτεραιότητα

• Η προσφυγιά δεν θα ξεχαστεί και η ιστορική μνήμη θα παραμένει ζωντανή

• Η οικογένεια, η πίστη και οι παραδόσεις μας θα προστατεύονται

Με οδηγό τις αρχές που πήρε από την οικογένειά του, την εργατικότητα που έμαθε μέσα από τον καθημερινό μόχθο και την αγάπη του για τον τόπο μας, ο Αιμίλιος Μόσκοβος κατέρχεται σε αυτή τη μάχη με καθαρό λόγο και ξεκάθαρες θέσεις.

Πιστεύει σε μια πολιτική που δεν μένει στα λόγια αλλά μετριέται στις πράξεις.

Σε μια εκπροσώπηση που δεν απομακρύνεται από τον πολίτη αλλά στέκεται δίπλα του.

Με δύναμη, ευθύνη και αποφασιστικότητα, ζητά τη στήριξή σας για να δώσει φωνή στην Πάφο, στους νέους ανθρώπους, στις οικογένειες και σε κάθε συμπολίτη μας που αξίζει περισσότερα.

Άκης Αβραάμ

Ο Άκης είναι 34 ετών και ζει στην Πάφο. Έχει προσφυγική καταγωγή και από τους δύο γονείς του, με ρίζες από τη Χάρτζια Κερύνειας και τον Γερόλακκο Λευκωσίας — κουβαλώντας μέσα του τη μνήμη και την ευθύνη της προσφυγιάς, αλλά και την πίστη για μια Κύπρο που προχωρά μπροστά.

Είναι ένας άνθρωπος δραστήριος και ενεργός στην κοινωνία. Ασχολείται με τις πολεμικές τέχνες και είναι αδειούχος εκπαιδευτής σκύλων. Παράλληλα, προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες του στην Πολιτική Άμυνα, ενώ είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής Πρώτων Βοηθειών και ναυαγοσωστικής.

Επαγγελματικά δραστηριοποιείται ως μουσικός, ενώ εργάζεται και ως επαγγελματίας ναυαγοσώστης, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι πιστεύει στην προσφορά, την υπευθυνότητα και την καθημερινή προσπάθεια.

Είναι κυνηγός, ψαράς και άνθρωπος της υπαίθρου. Ασχολείται ερασιτεχνικά με την γεωργία, διατηρώντας μια ουσιαστική σχέση με τη γη και τον πρωτογενή τομέα.

Η απόφασή του να κατέλθει υποψήφιος στις επερχόμενες Βουλευτικές Εκλογές με το Κίνημα μας , δεν είναι μια προσωπική φιλοδοξία. Είναι μια συνειδητή επιλογή ευθύνης που πηγάζει από την ανάγκη να υπάρξει πραγματική εκπροσώπηση των πολιτών — με διαφάνεια, συνέπεια και καθαρό λόγο.

Ως νέος άνθρωπος γνωρίζει από πρώτο χέρι τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η σημερινή γενιά. Ζει καθημερινά την προσπάθεια επιβίωσης σε μια κοινωνία που συχνά χαρακτηρίζεται από αδικίες και άνισες ευκαιρίες.

Ως κυνηγός, αγρότης και άνθρωπος της υπαίθρου βιώνει καθημερινά τις πιέσεις που δέχονται ο πρωτογενής τομέας, η παράδοση και οι δραστηριότητες που αποτελούν κομμάτι της ταυτότητας του τόπου μας.

Πιστεύει σε μια πολιτική που ενώνει τους πολίτες, που ακούει την κοινωνία και που δίνει πραγματικές λύσεις στα προβλήματα. Δεν συμβιβάζεται με τη στασιμότητα ούτε με τις εύκολες και κούφιες υποσχέσεις που για χρόνια κρατούν τη χώρα μας πίσω.

Η κοινωνία μας αξίζει περισσότερα. Αξίζει διαφάνεια, αξιοκρατία και πολιτική με θάρρος.

Η Κύπρος χρειάζεται πολιτικές που δίνουν πραγματικές ευκαιρίες στους νέους, που στηρίζουν έμπρακτα τον πρωτογενή τομέα, που προστατεύουν τον φυσικό μας πλούτο και διαφυλάσσουν τη χλωρίδα και την πανίδα του τόπου μας.

Χρειάζεται μια πολιτεία που ενισχύει τη δημόσια υγεία, δημιουργεί ποιοτικές θέσεις εργασίας και διαμορφώνει συνθήκες αξιοπρεπούς ζωής για όλους.

Υποψήφιοι Επαρχίας Αμμοχώστου

ΣΕΡΓΗΣ Π. ΣΕΡΓΗ (ΠΙΛΙΚΗ)

Ο κ. Σέργης είναι νυμφευμένος και πατέρας 3 παιδιών. Εργάζεται στον Δημόσιο τομέα , στα Δημόσια Έργα, στην Επαρχία Αμμοχώστου. Παράλληλα είναι Πρόεδρος της Σχολικής Εφορίας , Δήμου Αγίας Νάπας , Δημοτικός Σύμβουλος του Διαμερίσματος Αυγόρου ,στον Δήμο Αγίας Νάπας.

Ο κ. Σέργης επιτελεί τεράστιο κοινωνικό έργο και διακατέχεται από αποφασιστικότητα όπου μέλημα του είναι η δίκαιη διαχείριση των συμπολιτών μας , η αξιοκρατία και η ενδυνάμωση της παιδείας και των σχολικών εγκαταστάσεων.

Διετέλεσε παράλληλα Πρόεδρος για 22 περίπου χρόνια στον πολύ ενεργό σύλλογο του Αυγόρου ,όπου του παραχωρήθηκε ο τίτλος του Επίτιμου Προέδρου μέχρι και σήμερα.

Ο κ. Σέργης είναι αφοσιωμένος στην προσφορά με έγνοια την συνεισφορά και την αλληλεγγύη σε όλα τα επίπεδα.

ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΜΠΗ

Ο κ. Χαμπή είναι νυμφευμένος και πατέρας 1 παιδιού. Εργάζεται με επιτυχία για πολλά χρόνια στον Κατασκευαστικό τομέα , και χαίρει κοινωνικής εκτίμησης κυρίως για το ήθος και την εντιμότητα του.

Ο κ. Χαμπή γεννήθηκε τις 2/3/1980, κατάγεται από το χωριό Μακράσυκα Αμμοχώστου και Διαμένει στο Καλό Χωριό Λάρνακας.

Ο κ. Χαμπή επιτελεί τεράστιο κοινωνικό έργο και διακατέχεται από βαθύτατα αισθήματα ευθύνης για την δικαίωση και αποκατάσταση όλων των προσφύγων.

Μέλημα του είναι η δίκαιη διαχείριση των συμπολιτών μας , η αξιοκρατία και η ένταξη της νεολαίας στα κοινά .

Σήμερα , κατέχει επίσης την θέση του Προέδρου του Κυνηγετικού Συλλόγου Καλου Χωριού Λάρνακας , ενός ενεργού και με πλούσιο έργο συλλόγου.

Ο κ. Χαμπή είναι επίσης ο Υπεύθυνος Πυρόσβεσης του Κινήματος μας όπου με πυροσβεστικό στόλο 8 οχημάτων , και δεκάδων εκπαιδευμένων εθελοντών δίνουν μάχες στο πεδίο , προστατεύοντας το περιβάλλον, τους βιοτόπους ζώα, σπίτια και ανθρώπινες ψυχές.

Ζωή Καλλή

Η Ζωή Καλλή γεννήθηκε στις 13.12.94 στο Παραλίμνι με καταγωγή από την Σωτήρα και την Δερύνεια.

Είναι παντρεμένη, διαμένει στο Φρέναρος και έχει ολοκληρώσει την ξενοδοχειακή σχολή. Εργάζεται άοκνα για 13 ολόκληρα χρόνια στον τομέα της εστίασης.

Ασχολείται με την αισθητική και παράλληλα εμπλέκεται με τον πρωτογενή τομέα αφού συντηρεί ελαιώνα και ασχολείται με την παραγωγή λαδιού.

Διατηρεί Άρρηκτο δεσμό με την φύση το περιβάλλον , και τον πρωτογενή τομέα από τα γεννοφάσκια της. Τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι σήμερα την τοποθέτησαν σε αυτό τον αγώνα.

Οι μισθοί πείνας, το στεγαστικό , οι ανησυχίες των νέων ζευγαριών στην δημιουργία οικογένειας, τα πενιχρά επιδόματα , τα υψηλά ενοίκια και το κόστος επιβίωσης των νέων ζευγαριών , αλλά και το μέλλον των παιδιών μας με τους μεγάλους αριθμούς παράνομων λαθρομεταναστών είναι προβλήματα για τα οποία επιθυμεί να δουλέψει με σκοπό την εξάλειψη τους.

Τάσσεται εναντίον της woke ατζέντας, της τεκνοθεσίας από ομόφυλα ζευγάρια, της ηλεκτρονικής ταυτότητας και του ηλεκτρονικού χρήματος. Με νέα μυαλά , καθαρές ιδέες και την νεανική προοδευτικότητα πιστεύει σε νέα καλύτερο αύριο.

Η Ζωή πρεσβεύει και στηρίζει το τρίπτυχο Πατρίδα, Θρησκεία, Οικογένεια.

Αργύρης Χριστοφή

Ο Αργύρης Χριστοφή είναι 40 ετών, νυμφευμένος και πατέρας 3 παιδιών. Αποφοίτησε από το κολλέγιο Barnet and Southgate στο Λονδίνο.

Από ηλικία 7 χρονών ξεκίνησε το ποδόσφαιρο, αρχικά στην Ανόρθωση και έπειτα στην ηλικία των 9 χρονών στην Νέα Σαλαμίνα.

Μεγάλη του αγάπη από πολύ μικρή ηλικία το κυνήγι και η φύση.

Ο Αργύρης τολμά να μπει στον αγώνα αυτό ως υποψήφιος βουλευτής με το Κίνημα Ενεργοί Πολίτες - Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών , γιατί σαν πρόσφυγας κουράστηκε να βλέπει την αδικία και την καταπόνηση όλων των συνανθρώπων του.

Κουράστηκε να βλέπει τους νέους να βασανίζονται με το θέμα της στέγασης αλλά και της περιορισμένης εργοδότησης.

Στόχος του η σκληρή δουλεία για να εξαλειφθεί η διαφθορά στην πολιτική ,και στην ευρύτερη κοινωνία.

Το κυνήγι για τον Αργύρη είναι τρόπος ζωής από μικρό παιδί.

Το τρίπτυχο επίσης Πατρίδα, Οικογένεια, και Θρησκεία , βασιζόμενα σε αξίες, είναι αυτά που τον πρεσβεύουν και βαδίζει στην ζωή του.

ΑΝΝΙΤΑ ΛΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Η κυρία Αννίτα είναι σύζυγος του Πανίκου Τριπινιώτη και μητέρα τριών παιδιών. Κατάγεται από την Αμμόχωστο και τη Δερύνεια — έναν τόπο τον οποίο υπηρέτησε με συνέπεια και αφοσίωση για 17 χρόνια υπό την ιδιότητα του Δημοτικού Συμβούλου.

Είναι απόφοιτη του Γυμνασίου Παραλιμνίου και κατέχει σπουδές στα ξενοδοχειακά ως Executive Housekeeper.

Από τα παιδικά της χρόνια συμμετέχει ενεργά σε οργανωμένα σύνολα, αναπτύσσοντας έντονη κοινωνική και εθελοντική δράση.

Κατά τη διάρκεια της θητείας της στο Δημοτικό Συμβούλιο Δερύνειας:

• Υπηρέτησε ως Πρόεδρος της Επιτροπής Πρόνοιας, στηρίζοντας συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη.

• Υπήρξε Πρόεδρος των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Δερύνειας.

• Πρόεδρος στο ΣΚΕ Δερύνειας.

• Μέλος του Επαρχιακού Συμβουλίου ΕΣΕΑ.

• Προϊσταμένη στην Πολιτική Άμυνα.

• Εκπρόσωπος του Δήμου στον ΚΕΝΘΕΑ.

Οι εμπειρίες αυτές της χάρισαν βαθιά γνώση των αναγκών του τόπου μας και των ανθρώπων του.

Με αίσθημα ευθύνης και μετά από ώριμη σκέψη, διεκδικεί δυναμικά μια θέση στα έδρανα με το Κίνημα μας.

Το ήθος, η εμπειρία, η γνώση και η θέληση για προσφορά στην κοινωνία πρυτανεύει

Μάρκος Τράγκολας

Ο κ. Μάρκος Τράγκολας γεννήθηκε στην Αμμόχωστο στις 20 Ιουλίου 1956.

Έζησε ως έφηβος στην πόλη της Αμμοχώστου όπου κατά την περίοδο 1973 - 1985 υπήρξε ποδοσφαιριστής της Ανόρθωσης Αμμοχώστου.

Είναι νυμφευμένος με την Καίτη Βραχίμη επίσης από την Αμμόχωστο όπου μαζί απέκτησαν 4 παιδιά.

Ο κ. Μάρκος είναι πτυχιούχος Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού πανεπιστημίου Αθηνών.

Αφυπηρέτησε ως Διευθυντής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου αφού υπηρέτησε άοκνα και με ζήλο για 40 χρόνια.

Παράλληλα παρακολούθησε και έλαβε μέρος σε πλειάδα εκπαιδεύσεων τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Κύπρο σε θέματα :

1) Διεύθυνσης και Διοίκησης,

2) Διαχείρισης καταστροφών,

3) Διοίκησης επιχειρήσεων και αντιμετώπισης καταστάσεων κρίσεων,

4) Ειδικών διασώσεων κ.α

Διαχειρίστηκε επίσης ως γενικός συντονιστής μεγάλα , δύσκολα περιστατικά και υποθέσεις στην Κύπρο.

Αξίζει να σημειωθεί πως ηγήθηκε της Κυπριακής αποστολής για κατάσβεση των πυρκαγιών στην Πελλοπόνησο το 2007, υπό την ιδιότητα του Υπευθύνου, και τιμήθηκε με τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής, από τους τότε Προέδρους της Ελληνικής και Κυπριακής Δημοκρατίας.

Την πολύχρονη καριέρα του σημάδεψαν τα γεγονότα της τραγικής έκρηξης στο Μαρί και οι τεράστιες επιχειρήσεις ανεύρεσης των θυμάτων του κατά συρροή δολοφόνου επ’ ονόματι " Ορέστη" από τα φρεάτια και λίμνες στο Μιτσερό και Ξυλιάτο.

Η επιμονή, η υπομονή και η μεθοδικότητα του ως προς την εξιχνίαση των υποθέσεων είναι αρετές τις οποίες πάντοτε κουβαλά μαζί του .

Περαιτέρω με την ευκαιρία της αφυπηρέτησης του ο Πρόεδρος της Κ. Δ. εξήρε με ανακοίνωση του την προσφορά του κ. Μάρκου προς την πατρίδα και την αφοσίωση του τόσο στην εργασία του μα και στα κοινά.

Η επαγγελματικότητα και η αφοσίωση του στο καθήκον αλλά και η στρατηγική του έχουν αναγνωριστεί πάραυτα και για αυτά έχει τιμηθεί από διάφορους φορείς, κόμματα και οργανωμένα σύνολα πολλάκις.

Ο κ. Μάρκος Τράγκολας μέσα από την απαράμιλλη του προσφορά έχει ανακηρυχθεί από τον θεσμό "Τράπεζα Κύπρου Man of the year" Άντρας της Χρονιάς 2019.

Πέρα όμως από την σταδιοδρομία , τις διακρίσεις και την κοινωνική προσφορά ο κ. Μάρκος ανέκαθεν ξεχώριζε για την αγάπη του προς το Κυνήγι, την διαχείριση και την διατήρηση της χλωρίδας και πανίδας του τόπου μας.

Άγρυπνος φρουρός και πάντοτε επί των επάλξεων

Γεώργιος Γεωργίου

Ο Γιώργος είναι 42 ετών, νυμφευμένος και πατέρας ενός παιδιού. Κατάγεται και διαμένει στην Ορμήδεια με ρίζες προσφυγικές εκ Κάτω Βαρωσίου.

Εργάζεται στον οργανισμό Συγκοινωνιών Επαρχίας Αμμοχώστου (ΟΣΕΑ)

Είναι Χριστιανός Ορθόδοξος, και τον ελεύθερο του χρόνο συνηθίζει να τον αφιερώνει για τα κοινά του τόπου, προσφέροντας βοήθεια σε όσο κόσμο το έχει ανάγκη, αλλά και στην μεγάλη του αγάπη που δεν είναι άλλη απο την κυνηγετική δραστηριότητα , την φύση και το περιβάλλον.

Η ενασχόληση του με τα κοινά , και η συνεισφορά του στην κοινωνία και στους συμπολίτες μας είναι ανεκτίμητης αξίας.

Παρακολούθησε σεμινάρια σε μεθοδολογία , φυσική πίστη και εκπλήρωση στόχων, καθώς επίσης και στρατηγικές επικοινωνίας ανθρώπινων σχέσεων.

Κυριότερο μέλημα του η διαφάνεια , η απόδοση της δικαιοσύνης και της αλήθειας.

Ζήνωνας Βραχίμης

Ο Ζήνωνας είναι 36 ετών, με καταγωγή την Δερύνεια στην Επαρχία Αμμοχώστου . Νυμφευμένος και πατέρας δύο παιδιών.

Δραστήριος στα κοινά του τόπου, με όρεξη για προσφορά , παρέχει απρόσκοπτα βοήθεια σε όσο κόσμο το έχει ανάγκη, παράλληλα με τις μεγάλες προσπάθειες που καταβάλλει για αναγέννηση της κυνηγετικής δραστηριότητας ,μα και της διαχείρισης και διατήρησης των βιοτόπων μας.

Απόφοιτος του Λυκείου Παραλιμνίου, ασχολείται επαγγελματικά στην οικογενειακή επιχείρηση Αδάμος Βραχίμη και Υιοι Επιχειρήσεις Λτδ.

Η συμμετοχή του σε κοινωνικά και οργανωμένα σύνολα είναι αξιοσημείωτη.

Ο Ζήνωνας εκπροσωπώντας το Κίνημα μας εκλέγηκε στην θέση του Δημοτικού Συμβούλου στον Δήμο Παραλιμνίου - Δερύνειας, κατά τις τελευταίες εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η κοινωνική δικαιοσύνη , η ισότητα , η ίση μεταχείριση και η ευημερία των συμπολιτών μας παράλληλα με την ανάκαμψη των βιότοπών μας και της κυνηγετικής δραστηριότητας αποτελούν μέλημα του.

- Δηλώνει παρών σε όλους τους αγώνες στην πρώτη γραμμή διεκδικώντας πάνω από όλα το δίκαιο.

- Ενεργό μέλος της Επαρχιακής επιτροπής Αμμοχώστου

- Ενεργό μέλος του Κυνηγετικού Συλλόγου Δερύνειας

- Ενεργό μέλος στα αθλητικά τμήματα της Αναγέννησης Δερύνειας

- μέλος σε φιλανθρωπικές οργανώσεις με πλούσια συνεισφορά σε δυσπραγούντες συνανθρώπους μας.

Κυριότερο μέλημα του η απόδοση της δικαιοσύνης και της αλήθειας .

Ο Ζήνωνας αποτελεί το παράδειγμα του ανθρώπου της διπλανής πόρτας. Του φίλου, του συμπαραστάτη , του σωστού κυνηγού , του πατέρα , του οικογενειάρχη, του ανθρώπου που βάζει πάνω από όλα το κοινό καλό και την λογική.

Ανδρέας Αντωνίου

Ο Ανδρέας είναι 31 ετών και γεννήθηκε στις 13 Μαΐου 1994.

Κατάγεται από την Αγία Νάπα, έναν τόπο με τον οποίο διατηρεί βαθύ δεσμό και τον οποίο υπηρετεί με συνέπεια, υπευθυνότητα και ειλικρινή αφοσίωση.

Είναι απόφοιτος Λυκείου και εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία μέσα από την καθημερινή του επαφή με την κοινωνία και τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Η επαγγελματική του πορεία τον έχει βοηθήσει να αναπτύξει πρακτική αντίληψη, υπευθυνότητα και ουσιαστική κατανόηση της καθημερινότητας.

Από νεαρή ηλικία επιδεικνύει έντονο ενδιαφέρον για τα κοινά και ενεργή συμμετοχή στην τοπική κοινωνία, με βασικό γνώμονα την προσφορά και τη συλλογική πρόοδο. Πιστεύει βαθιά στη δύναμη της συνεργασίας, της ενότητας και της κοινής προσπάθειας ως θεμέλια για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Σήμερα υπηρετεί ως Πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Αγίας Νάπας «Κάβο Γκρέκο», θέση μέσα από την οποία συμβάλλει ενεργά στην οργάνωση δράσεων και στην προώθηση της υπεύθυνης και νόμιμης κυνηγετικής δραστηριότητας στην περιοχή.

Με αίσθημα ευθύνης, σεβασμό προς τον πολίτη και προσήλωση στις αξίες της προσφοράς, συνεχίζει να εργάζεται με στόχο την ουσιαστική συμβολή του στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και τη συνεχή βελτίωση της καθημερινότητας των συμπολιτών του.

Νικόλας Προδρόμου

Υπάρχουν στιγμές στην ιστορία ενός Κινήματος που τα λόγια είναι περιττά, γιατί μιλούν οι πράξεις.

Σήμερα, ανακοινώνεται ο άνθρωπος που εδώ και 10 χρόνια, μέσα από συμπληγάδες και ανυπέρβλητες δυσκολίες, δεν έκανε ούτε ένα βήμα πίσω. Δεν δείλιασε, δεν εξαγοράστηκε, δεν χαμήλωσε το βλέμμα μπροστά στους ισχυρούς.

Ο άνθρωπος με το όραμα που έγινε ο δικός μας άθλος, το φως και το μονοπάτι

Ο Νικόλας Προδρόμου δεν χρειάζεται και ιδιαίτερες συστάσεις.

Δεν χρειάζεται μεγάφωνα για να ακουστεί. Όταν στέκεται μπροστά σε πέντε χιλιάδες κόσμο, η σιωπή που απλώνεται είναι ο σεβασμός προς την ειλικρίνεια. Γιατί δεν μιλά με τη γλώσσα των ξύλινων πολιτικών, αλλά με τη γλώσσα της καρδιάς. Είναι η ψυχή του κινήματός μας, ο άνθρωπος που έδωσε τα πάντα χωρίς να ζητήσει ποτέ τίποτα για τον εαυτό του.

Γεννηθείς στο Παραλίμνι και κάτοικος του χωριού Φρέναρος, ο Νικόλας μεγάλωσε μέσα στη σκόνη των χωραφιών και τον ιδρώτα της κτηνοτροφίας.

Μεγάλωσε δίπλα στον πατέρα του, μέσα στα ζώα και τη γη, μαθαίνοντας από παιδί τι πάει να πει μόχθος.

Σπούδασε στο ΤΕΙ Αθηνών, στο τμήμα Δημόσιας Υγείας, και ως δάσκαλος kickboxing έμαθε να μάχεται με πειθαρχία και τιμή.

Σήμερα, διαθέτει ιδιωτική εταιρεία και είναι επαγγελματίας στις απολυμάνσεις. Όμως, πάνω από όλα, ο Νικόλας είναι ο δικός μας άνθρωπος. Ο σύζυγος της Ευδοκίας Κυπριανού, ο πατέρας τριών παιδιών που θέλει να τους παραδώσει μια Κύπρο δίκαιη.

Στα 42 του χρόνια, είναι η γέφυρα ανάμεσα στην εμπειρία του παρελθόντος και την ορμή του μέλλοντος.

" Εσύ που δεν φοβήθηκες τις απειλές, εσύ που στάθηκες όρθιος όταν άλλοι λύγιζαν, εσύ που έγινες η φωνή όσων δεν έχουν φωνή..." Σήμερα ως Ενεργοί Πολίτες - Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών σου ζητάμε να συνεχίσεις. Όχι μπροστά μας, αλλά μαζί μας.

Γιατί εσύ δεν είσαι απλώς ο Πρόεδρος. Είσαι η ψυχή μας

Αιώνιος εθελοντής στις καταστροφικές πυρκαγιές , στα παζαράκια αγάπης , στην αειφόρο ανάπτυξη, στην ανασύσταση της κυνηγετικής δραστηριότητας, στην αναγέννηση των βιοτόπων, στην βοήθεια των φτωχών και δυσπραγούντων, στις εκστρατείες , στις διαμαρτυρίες και όπου απαιτείται το δίκαιο. Πάντα μπροστά στον αγώνα , στην πρώτη γραμμή.

Με αίσθημα ευθύνης, σεβασμό προς τον πολίτη και προσήλωση στις αξίες της προσφοράς, με στόχο την ουσιαστική συμβολή του στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και τη συνεχή βελτίωση της καθημερινότητας των συμπολιτών του.

Ανδρέας Χατζηαναστάσης

Ο Ανδρέας γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Παραλίμνι. Είναι 43 ετών, νυμφευμένος και πατέρας ενός παιδιού, με σπουδές στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική στο Πανεπιστήμιο Πειραιά.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία ως ελεγκτής σε μεγάλο ελεγκτικό, λογιστικό και συμβουλευτικό οίκο, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία στην οικονομία και τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Με συνειδητή επιλογή, επέστρεψε στον τόπο του για να δραστηριοποιηθεί στον τουριστικό κλάδο και στον πρωτογενή τομέα ως επαγγελματίας γεωργός, στηρίζοντας έμπρακτα την τοπική ανάπτυξη.

Ως Πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Παραλιμνίου από το 2020, υπηρετεί με συνέπεια την κοινωνία, προωθώντας τη συλλογικότητα, την υπευθυνότητα και τον σεβασμό προς το περιβάλλον και την παράδοση.

Πιστεύει σε μια πολιτική με επίκεντρο τον άνθρωπο, τη στήριξη της τοπικής οικονομίας, τη διαφάνεια και τη δίκαιη ανάπτυξη. Με γνώση, εμπειρία και ισχυρή θέληση για προσφορά, επιδιώκει να συμβάλει ουσιαστικά σε ένα καλύτερο μέλλον για τον τόπο και τις επόμενες γενεές.

«Με πράξεις, όχι λόγια.»

«Δίπλα στον πολίτη, όχι πίσω από γραφεία.»

Μέλημα του μία «Δυνατή τοπική οικονομία, και ισχυρή κοινωνία.»

Υποψήφιοι Επαρχίας Κερύνειας

Λούκας Αυγουστή

Ο Λούκας είναι 36 ετών , νυμφευμένος και πατέρας 2 παιδιών.

Κατάγεται από το Επισκοπειό και την κατεχόμενη Κυθρέα. Σήμερα διαμένει στην κοινότητα Ψημολοφου.

Αναπόσπαστο μέρος σε εθελοντικά σύνολα, αποτελεί ενεργό μέλος της εθελοντικής ομάδας πυρόσβεσης και ενεργό εθελοντή σε παντός είδους εθελοντική εργασία για το καλό της ευρύτερης κοινωνίας.

Η ανάκαμψη των βιότοπών μας , της κυνηγετικής δραστηριότητας και η προώθηση των συμφερόντων ολόκληρης της κυνηγετικής κοινότητας αποτελούν μέλημα του και σημεία για τα οποία θα αγωνιστεί με σθένος.

Ο Λούκας είναι ιδιωτικός υπάλληλος και ταγμένος να υπηρετεί το δίκαιο και το σωστό ως προς τον κάθε συμπατριώτη μας και την ευρύτερη κοινωνία.

Η ενασχόληση του με τα κοινά , και η συνεισφορά του στην κοινωνία και στους συμπολίτες μας κρίνεται ως πολύ ευεργετική , αντικείμενο το οποίο θα διατηρήσει ως κόρη οφθαλμού.

Μέλημα του φυσικά η διαφάνεια , η απόδοση της δικαιοσύνης και της αλήθειας , καθώς και η διαφύλαξη της παράδοσης και της εθνικής μας ταυτότητας.

Περαιτέρω μέλημα του αποτελεί η βελτίωση της Παιδείας μας , η ενθάρρυνση και η παροχή κινήτρων στην νεολαία μας και η καταπολέμηση όλων των πληθωριστικών τάσεων και της ακρίβειας.

Αντώνης Γιασεμή

Ο κ. Αντώνης είναι 65 ετών , Νυμφευμένος , πατέρας 3 παιδιών και παππούς 4 εγγονιών.

Από τους πρωτεργάτες του Κινήματος μας και σήμερα ένας από τους 3 Αντιπροέδρους μας με προσωρινή έδρα του την Λεμεσό

Ο κ. Αντώνης , είναι επιχειρηματίας με πολυδιάστατο έργο . Μια εκ των εταιρειών του είναι και η επονομαζόμενη A.Y HUNTING (KILLER) όπου κατασκευάζει φυσίγγια με πλούσια εμπειρία και γνώσεις στον τομέα του. Μέσα από αυτά τα χρόνια η συνέπεια και η επαγγελματικότητα που επέδειξε έκτισαν γέφυρες εμπιστοσύνης και σιγουριάς με τους συνανθρώπους αλλά και με το πελατολόγιο του.

Η οικογένεια αποτελεί για τον ίδιο βασική αξία και πηγή δύναμης. Στον ελεύθερο του χρόνο ασχολείται με την φύση και πιστεύει βαθιά στην προστασία του περιβάλλοντος μέσα από ένα ορθολογιστικό πράσινο πλάνο ανάπτυξης.

Μέλημα του η προστασία των βιοτόπων, η ανάπτυξη της κυνηγετικής δραστηριότητας και η υιοθέτηση της σωστής παιδείας σε όλους τους τομείς της κοινωνίας μας.

Όντας εθελοντής , αποτελεί ενεργό μέλος του Κινήματος μας με πλούσια συνεισφορά σε όλα τα επίπεδα.

Έχοντας ως αρχή την κοινωνική αλληλεγγύη και την δικαιοσύνη , η απόφαση του να κατέλθει υποψήφιος βασίζεται σε αρχές και αξίες και στους αγώνες που πρέπει να δοθούν έναντι του συστήματος και της διαπλοκής , με σκοπό την προστασία των θεσμών αλλά και των συμπατριωτών μας.

Υπέρμαχος του ανθρώπου , πιστεύει σε ένα κράτος ευήμερο όπου ο άνθρωπος θα έχει προτεραιότητα και οι οικογένειες μα και οι ευάλωτες ομάδες.

Με βαθιές προσδοκίες για ένα καλύτερο μέλλον, για την νεολαία μας , για τον θεσμό της οικογένειας , και την πατρίδα μας , Επιθυμία του είναι να αποτελέσει μια δυνατή φωνή για τον κάθε συμπολίτη μας με σκοπό την απόδοση δικαιοσύνης , διαφάνειας και την διατήρηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Προτεραιότητές του:

1. Η καταπολέμηση της ακρίβειας

2. Η απόδοση δικαιοσύνης και διαφάνειας .

3. Αειφόρος ανάπτυξη μέσα από ένα μακροπρόθεσμο πλάνο για αναγέννηση της χλωρίδας και πανίδας του τόπου μας.

4. Ανάπτυξη και εμπλουτισμός του κυνηγίου

5. Καλλιέργεια Παιδείας και ενσυναίσθηση σε όλους τους τομείς

Εκεί όπου ο άνθρωπος ταυτίζεται με τον άνθρωπο, και εκεί όπου τα λόγια γίνονται πράξεις, με ανθρώπους αγνούς της καθημερινότητας,

Όντας πρόσφυγας, Ο Αντώνης δηλώνει παρών για να διεκδικήσει για τους συμπατριώτες μας Κερυνείωτες και για όλους τους πρόσφυγες μας και να ενδυναμώσει την καταρρακωμένη αξιοπρέπεια του α.

Σταύρος Σταύρου





Ο Σταύρος είναι 41 ετών, κάτοικος Λευκωσίας. Με καταγωγή από το χωριό Κοντεμένος Κερύνειας, και σήμερα κάτοικος Ακακίου.

Δραστήριος στα κοινά του τόπου, με όρεξη για προσφορά , καταβάλλει τα μέγιστα για αναγέννηση της κυνηγετικής δραστηριότητας ,μα και της διαχείρισης και διατήρησης των βιοτόπων μας.

Οικογενειάρχης και πατέρας 2 παιδιών, και εργολάβος στο επάγγελμα.

Ο Σταύρος είναι πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός και κάτοχος μεταπτυχιακού στον ίδιο τομέα , στο Ηνωμένο Βασιλείο.

Διατηρεί από το 2011 την δική του επιχείρηση.

Η συμμετοχή του σε οργανωμένα σύνολα είναι πλούσια και πολυδιάστατη.

Ως κυνηγός επίσης ενδιαφέρεται τα μέγιστα για την ανάκαμψη των βιότοπών μας , και την προώθηση των συμφερόντων ολόκληρης της κυνηγετικής κοινότητας.

Μεγάλη του αγάπη η άθληση , και η ενασχόληση με την φύση.

Κυριότερο μέλημα του η απόδοση της δικαιοσύνης και της αλήθειας .

Ο Σταύρος είναι ένας απλός άνθρωπος , με ευαισθησίες και με γνώμονα το κοινό καλό.

Η ανισότητα που κυριαρχεί στους νέους μας , η ανασφάλεια στον ευρύτερο εργασιακό τομέα, και οι μισθοί πείνας σε αντιστοιχία με την ακρίβεια είναι κοινωνικά προβλήματα που τον απασχολούν ιδιαίτερα.