Γνωρίστε τους υποψηφίους της ΔΗΜΑΛ για τις βουλευτικές εκλογές

Υποψήφιοι στην επαρχία Λευκωσίας:

Δρ Χρίστος Κληρίδης

Δικηγόρος με 43 χρόνια μάχιμης εμπειρίας και πρώην Πρόεδρος Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, με διεθνείς σπουδές (LL.B., LL.M., PhD) και δράση σε Κύπρο και εξωτερικό. Πρώην Βουλευτής, πανεπιστημιακός και υπερασπιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με ηγετικούς ρόλους σε εθνικούς και διεθνείς φορείς. Σταθερή φωνή υπευθυνότητας, γνώσης και διεκδίκησης, με αποδεδειγμένη ικανότητα να υπερασπίζεται τον πολίτη και το δημόσιο συμφέρον.

Αλέξανδρος Κληρίδης

Δικηγόρος από το 2014 με ειδίκευση σε ανθρώπινα δικαιώματα και ποινικές υποθέσεις, με εμπειρία σε όλα τα Δικαστήρια της Κύπρου και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Πρόεδρος Συνδέσμου Προστασίας Δικαιωμάτων Φυλακισμένων & Αποφυλακισθέντων, με ενεργή δράση σε Βουλή, Προεδρικό και Υπουργεία. Συγγραφέας εκατοντάδων άρθρων και γνωματεύσεων σε θέματα εγκληματολογίας και ποινικής δικαιοσύνης.

Υποψήφιοι στην επαρχία Λεμεσού:

Γιώργος Θεοχαρίδης

Δικηγόρος στο Δικηγορικό Γραφείο, Γ. Θεοχαρίδης ΔΕΠΕ, με πτυχίο Νομικής και άνω των 30 ετών εμπειρίας. Εξειδικεύεται στο εταιρικό και εμπορικό δίκαιο, με έμφαση σε συγχωνεύσεις, συμβάσεις και κανονιστική συμμόρφωση. Δραστηριοποιείται ενεργά σε θέματα δημοσίου συμφέροντος και ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Αγγελίνα Αγαθοκλέους

Δικηγόρος στο ANGELINA AGATHOCLEOUS & MARIOS NIKOLAOU LLC, με ακαδημαϊκό υπόβαθρο στη Νομική (Αθήνα) και Μεταπτυχιακό στο Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο (Leicester).

Εξειδικεύεται σε οικογενειακό, αστικό και εμπορικό δίκαιο, με ιδιαίτερη έμφαση σε συμβάσεις και επενδυτική μετανάστευση.

Με ενεργή παρουσία στα κοινά και τη φιλανθρωπία, συνδυάζει νομική τεχνογνωσία με κοινωνική προσφορά.

Λευτέρης Γεωργίου - Κίνημα ΕνΕργώ

Υποψήφιοι στην επαρχία Αμμοχώστου:

Μαρίνα Σουρουλλά

Μεγάλωσα στο προσφυγικό χωριό Δασάκι Άχνας, της Επαρχίας Αμμοχώστου, εκεί όπου η πλούσια γη ανθίζει αβίαστα και οι άνθρωποι περήφανοι και αυθεντικοί, γνωρίζουν καλά την έννοια της αΔρωπιάς. Από τις γειτονιές της παιδικής μου ηλικίας άντλησα τη ζεστασιά, την επιμονή και την πίστη ότι κάθε διαδρομή οφείλεις να τη βαδίζεις με καθαρή καρδιά.

Κατάγομαι από τα κατεχόμενα χωριά, Λύση, Άχνα και Κοντέα, στα οποία έμελλε να ζήσω μόνο μέσα από τις αναμνήσεις των γονιών και των παππούδων μου, τις παραδοσιακές γεύσεις, τις αφηγήσεις των συγχωριανών μου και τις φωτογραφίες. Είμαι δισέγγονη του αείμνηστου Γιάγκου Σουρουλλά, ιεροψάλτη και πρώτου κοινοτάρχη και Δήμαρχου της Λύσης.

Απόφοιτη του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λάρνακας, συνέχισα τη σταδιοδρομία μου στη Νομική στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ολοκληρώνοντας τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές μου, έθεσα τα θεμέλια ενός δρόμου αφιερωμένου στη Δικαιοσύνη. Από το 2011, εργάζομαι ως δικηγόρος και είμαι εγγεγραμμένο Μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Μέχρι σήμερα, άσκησα το επάγγελμα του Δικηγόρου από διάφορες οπτικές της Δικηγορίας. Η πορεία μου με οδήγησε πρώτα στο Κεντρικό Επιτελείο των Ηνωμένων Εθνών στην Λευκωσία και έπειτα στο Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα. Σήμερα, ως μάχιμη ιδιώτης δικηγόρος, συνεχίζω να παλεύω με σταθερότητα και ενσυναίσθηση, κρατώντας πάντα ανοιχτό το παράθυρο προς την ανθρωπιά.

Υποψήφιοι στην επαρχία Κερύνειας:

Σάββας Πέτρου, Τχης ΕΑ

Γεννήθηκε στο χωριό Βασίλεια της επαρχίας Κερύνειας στις 11 Δεκεμβρίου 1951. Από τις 30 Ιουλίου 1973 μέχρι τις 15 Ιουλίου 1974 υπηρέτησε ως δεσμοφύλακας στις Κεντρικές Φυλακές. Στις 15 Ιουλίου 1974 συνελήφθηκε από τους πραξικοπηματίες και φυλακίστηκε, κατηγορούμενος ότι προέβαλε αντίσταση «στις ημέτερες δυνάμεις», παρότρυνε συνάδελφό του να μην παραδοθεί και ήταν «ανθέλληνας».

Στις 20 Ιουλίου 1974 αποφυλακίστηκε και απολύθηκε από τις Κεντρικές Φυλακές στις 06:00 το πρωί και έλαβε φύλλο πορείας για να παρουσιάσει άμεσα στη μονάδα μου, την 31η Μοίρα Καταδρομών. Υπηρέτησε στην 31η ΜΚ, στον 13ο Λόχο Κρούσεως, από τις 20 Ιουλίου 1974 έως τις 25 Φεβρουαρίου 1975 και συμμετείχε σε όλες τις μάχες που έδωσε η μονάδα κατά τη διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων.

Στις 10 Ιανουαρίου 1977 επελέγην ως μόνιμος υπαξιωματικός. Παρακολούθησε και ολοκλήρωσε τη Σχολή Διμοιριτών στη Σχολή Πεζικού στη Χαλκίδα. Στη συνέχεια φοίτησε και αποφοίτησε από όλα τα σχολεία καταδρομών στο ΚΕΑΠ.

Υπηρέτησε στις Ένοπλες Δυνάμεις με συνέπεια και αφοσίωση μέχρι την αποστρατεία του στις 6 Οκτωβρίου 2006.