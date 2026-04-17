Κατεβαίνουν σε απεργία οι εργαζόμενοι της ΑΗΚ

Αποφάσισαν 24ωρη απεργία στις 23 Απριλίου οι εργαζόμενοι στην ΑΗΚ, σύμφωνα με τις συντεχνίες.

Σε 24ωρη απεργία αποφάσισαν να κατέλθουν οι εργαζομενοι της ΑΗΚ στις 23 Απριλίου 2026, όπως ανακοίνωσαν οι συντεχνίες, ΕΠΟΠΑΗ, ΣΗΔΗΚΕΚ, ΣΕΠΑΗΚ, ΣΥΒΑΗΚ και Ελεύθερη Παγκύπρια Οργάνωση Προσωπικού Αρχής Ηλεκτρισμού

Σε επιστολή τους προς τον Γενικό Διευθυντή της ΑΗΚ, οι συντεχνίες αναφέρουν ότι, επειδή μετά τις προειδοποιητικές στάσεις εργασίας στις 27 Φεβρουαρίου και 18 Μαρτίου, δεν υπήρξε καμία ενέργεια από τους αρμόδιους φορείς για επίλυση των θεμάτων στον τομέα ενέργειας, που έχουν θέσει οι εργαζομενοι επανειλημμένα, αποφάσισαν την λήψη περαιτέρω μέτρων.

«Σας πληροφορούμε ότι την Πέμπτη 23/4/2026 οι εργαζόμενοι θα κατέλθουν σε 24ωρη απεργία συμπεριλαμβανομένου και του 50% του προσωπικού βάρδιας στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Δεκέλειας, από τα μεσάνυκτα της 22/04/2026 μέχρι και τα μεσάνυκτα της 23/4/2026», αναφέρουν οι συντεχνίες.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

