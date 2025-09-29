Πόθεν έσχες: Οι πλουσιότεροι, οι «δραστήριοι» και οι φτωχοί του Eλληνικού κοινοβουλίου

Η δημοσιοποίηση των πόθεν έσχες των βουλευτών μπορεί να μην μας έκανε σοφότερους ως προς την οικονομική τους κατάσταση, ανέδειξε όμως μερικές ενδιαφέρουσες μεταβολές, ενώ δεν έλειψαν κσι οι εκπλήξεις από... «αουτσάιντερ» της πολιτικής σκηνής.

Οι περισσότεροι εκ των βουλευτών δηλώνουν ετήσιο εισόδημα λίγο πάνω από 70.000 ευρώ, που είναι και το ύψος της βουλευτικής αποζημίωσης και από κει και πέρα τα εισοδήματα που έχει ο καθένας από ακίνητα, μετοχές ή επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η έκπληξη ήρθε από τον Παύλο Σαράκη που εξελέγη με την Ελληνική Λύση, αλλά είναι πλέον ανεξάρτητος είναι το πλουσιότερο μέλος της Βουλής, αφού σύμφωνα με το Πόθεν Έσχες για το οικονομικό έτος 2023 έχει εισοδήματα που ξεπερούν τα 18.000.000 ευρώ.

Ο βουλευτής εμφανίζει τόσο υψηλά εισοδήματα λόγω της εξαιρετικά υψηλής αμοιβής που έλαβε νόμιμα από τις ΗΠΑ ως δικηγόρος των προστατευόμενων μαρτύρων για την υπόθεση της Novartis.

Η περουσιακή κατάσταση των πολιτικών αρχηγών

Με σημαντικές μεταβολές στην περιουσιακή του κατάσταση εμφανίζεται ο πρωθυπουργός. Eχει εξοφλήσει το μεγαλύτερο μέρος δανείου που είχε, ενώ έχει επενδύσει 500 χιλιάδες ευρώ σε ομόλογα.

Ακίνητα, καταστήματα, αποθήκες και οικόπεδα, εντός και εκτός Ελλάδας δηλώνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

Οκτώ ακίνητα, εισοδήματα πέριξ των 70 χιλιάδων και καταθέσεις σχεδόν 60 χιλιάδων ευρώ δηλώνει ο Σωκράτης Φάμελος.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το πόθεν έσχες του Στέφανου Κασσελάκη. Τα εισοδήματά του ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο, οι μετοχές τα 3,5 ενώ έχει και δανειακές υποχρεώσεις ύψους 1,6 εκατομμυρίων.

Αγορές και πωλήσεις ακινήτων

Αρκετοί είναι επίσης οι βουλευτές, αλλά και οι σύζυγοι τους που εμφανίζονται εξαιρετικά δραστήριοι στις αγορές και τις πωλήσεις ακινήτων. Ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, προχώρησε σε εκποίηση επαγγελματικής στέγης 100 τ.μ. στην Αθήνα στο οποίο είχε συγκυριότητα 50%. Από την πώληση εισέπραξε 225 χιλ. ευρώ ενώ απέκτησε δενδροκαλλιέργεια 763 τ.μ. στους Παξούς καταβάλλοντας 18.000 ευρώ. Ο κ. Νίκος Δένδιας εμφανίζει επίσης εισόδημα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα 1.187.263,48 ευρώ και επιπλέον 225.000 από διάθεση περιουσιακών στοιχείων.

Η υπουργός Τουρισμού Ολγα Κεφαλογιάννη απέκτησε μονοκατοικία 687 τ.μ. στο Ψυχικό και διαμέρισμα 214 τ.μ. στην Αθήνα. Για την αγορά κατέβαλε 570.000 ευρώ από εισοδήματα προηγούμενων ετών, ενώ τα υπόλοιπα προήλθαν από γονική παροχή.

Ο Μάκης Βορίδης δηλώνει αγορά ομόλογων αξίας 134.000 ευρώ και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αξίας 900.000 ευρώ.

Ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου προχώρησε το 2023 σε αγορά ημιτελούς διώροφης μονοκατοικίας 286 τ.μ. σε οικόπεδο 1,7 στρεμμάτων στην Βάρη. Για την αγορά καταβλήθηκε ποσό 250.000 ευρώ ενώ η αντικειμενική αξία του συμβολαίου ανέρχεται σε 307.491 ευρώ. Τα χρήματα προήλθαν από δάνειο το οποίο ωστόσο δεν καταγράφεται στον πίνακα με τις δανειακές του οφειλές.

Ο Παύλος Γερουλάνος εμφανίζει αγορά μετοχές και μετρητά (παράγωγα) αξίας 813.387 δολαρίων.

Ο σύζυγος της Ντόρας Μπακογιάννη, Ισίδωρος Κούβελος, αγόρασε διαμέρισμα στο παλαιό Φάληρο 171 τ.μ. καταβάλλοντας 500.000 ευρώ

Η σύζυγος του Βασίλη Κικίλια, Τζένη Μπαλατσινού προχώρησε σε αγορά του 50% μονοκατοικίας στην Πάτμο 179,55 τ.μ. καταβάλλοντας 275.000 ευρώ.

Οι φτωχότεροι και το... Ίδρυμα

Ο φτωχότερος πολιτικός αρχηγός παραμένει ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας αφού καταθέσεις του είναι 10.000 ευρώ. Σε ότι αφορά τα ακίνητά ο κ. Κουτσούμπας έχει εγγραφές δύο διαμερισμάτων στη Λαμία 60 και 45 τετραγωνικών μέτρων.

Αμετάβλητη είναι και η περιουσιακή κατάσταση του Αλέξη Τσίπρα με τη διαφορά ότι δηλώνει την δημιουργία - απόκτηση του Ινστιτούτου για την Ειρήνη και την Δημοκρατία (ΑΜΚΕ) με αρχικό κεφάλαιο 2.700 ευρώ.

Πηγή: cnn.gr