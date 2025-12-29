Από ασφυξία ο θάνατος των τεσσάρων ορειβατών στα Βαρδούσια - Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Ασφυκτικό θάνατο έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση στις σορούς των 4 ορειβατών στα Βαρδούσια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν εντοπίστηκαν καθόλου εξωτερικές κακώσεις στις σορούς των 4 ορειβατών και η εκτίμηση για τον θάνατό τους είναι ότι καταπλακώθηκαν από μεγάλες ποσότητες χιονιού με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο.

Ήδη από τις έρευνες για τον εντοπισμό των ορειβατών ενώ ακόμη αγνοούνταν υπήρχαν σημάδια ότι δημιουργήθηκε χιονοστιβάδα και καταπλάκωσε τους τέσσερις ανθρώπους.

Μιλώντας σχετικά, ο πρόεδρος της κοινότητας του Αθανασίου Διάκου, Κώστας Μαστροκωστόπουλος, είπε ότι ένα από τα πιο πιθανά σενάρια ήταν να δημιούργησαν οι ορειβάτες μόνοι τους τη χιονοστιβάδα.

«Οι καιρικές συνθήκες ήταν εξαιρετικές, κι αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο τα παιδιά επέλεξαν να ανέβουν στην κορυφή Κόρακας, στα 2.495 μ. Περίπου στα 2.200, περνώντας από ένα κομμάτι της διαδρομής, τους παρέσυρε η χιονοστιβάδα.

Ένα από τα πιο πιθανά σενάρια είναι να τη δημιούργησαν (σ.σ.: τη χιονοστιβάδα) τα ίδια τα παιδιά άθελά τους. Περνώντας από το συγκεκριμένο σημείο με τα βήματά τους, είναι πολύ πιθανό να δημιουργήθηκε η χιονοστιβάδα από τους ίδιους ή από μια δυνατή ηχώ» ανέφερε αρχικά.

«Όταν πέφτει φρέσκο χιόνι πάνω στο παγωμένο, είναι πολύ πιθανό να δημιουργηθεί χιονοστιβάδα, γιατί δεν έχει προλάβει το φρέσκο χιόνι να ενσωματωθεί στο παγωμένο που βρίσκεται από κάτω» εξήγησε.

Σύμφωνα με έμπειρα στελέχη της ΕΜΑΚ και ορειβατικούς οδηγούς, η χιονοστιβάδα μπορεί να προκλήθηκε ακόμη και από τον καλό καιρό, καθώς η ηλιοφάνεια και η άνοδος θερμοκρασίας ενδέχεται να έλιωσαν στρώσεις χιονιού ή πάγου, προκαλώντας την πτώση μεγάλου όγκου χιονιού.

Ένα smartwatch οδήγησε τους διασώστες στο σημείο όπου οι ορειβάτες βρήκαν τραγικό θάνατο

Οι διασώστες εντόπισαν τις σορούς καθοδηγούμενοι από τα δεδομένα του smartwatch ενός εκ των ορειβατών, το οποίο κατέγραψε την πορεία τους και πιθανόν την ώρα θανάτου.

«Πρέπει να ξεκόλλησε μεγάλο κομμάτι χιονιού...»

Διασώστης της ΕΜΑΚ ο οποίος βρισκόταν στην ομάδα που εντόπισε τις σορούς μίλησε στο Mega, αναφέροντας ότι δεν αποκλείεται οι τέσσερις ορειβάτες να έχασαν τη ζωή τους από ασφυκτικό θάνατο. «Το σημείο όπου εντοπίσαμε τις σορούς ήταν πολύ δύσβατο και οι καιρικές συνθήκες εξαιρετικά δύσκολες. Πρέπει να ξεκόλλησε μεγάλο κομμάτι από χιόνι από τα πόδια τους και τους πήρε η χιονοστιβάδα, γιατί βρέθηκαν πολύ κοντά ο ένας στον άλλον, παρασύρθηκαν για αρκετά μέτρα, πιθανότατα ζωντανοί, εγκλωβίστηκαν και ήταν χωμένοι στο χιόνι. Δεν αποκλείεται ο θάνατός τους να είναι ήταν ασφυκτικός», ανέφερε διασώστης που συμμετείχε στην επιχείρηση.

