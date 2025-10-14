Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Γεραπετρίτης για GSI: Η Κύπρος να διευκρινίσει τη θέση της

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

«Η τεχνικοοικονομική βιωσιμότητα είναι αναγκαία προϋπόθεση και σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση» είπε ο Έλληνας ΥΠΕΞ.

Την άποψη ότι η Κύπρος οφείλει να διευκρινίσει τη θέση της αναφορικά με τη βιωσιμότητα του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης, εξέφρασε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών.

Μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό «Αθήνα 9,84», ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η Ελλάδα έχει ταχθεί εξ αρχής υπέρ της υλοποίησης του έργου, με πολύ σαφείς τοποθετήσεις και πρόσθεσε ότι έχουν τεθεί ζητήματα οικονομοτεχνικής βιωσιμότητας από την πλευρά της Κύπρου. 

«Είναι κάτι, το οποίο θα πρέπει να διευκρινιστεί. Και τούτο διότι μπορεί βεβαίως τα εθνικά οφέλη, τα οποία παράγονται να είναι εξαιρετικά σημαντικά, αλλά και η τεχνικοοικονομική βιωσιμότητα είναι αναγκαία προϋπόθεση και σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Άρα δεν είναι ένας παράγων, τον οποίο μπορείς να τον αγνοήσεις. Άρα είναι σημαντικό, παρά την προφανή δέσμευση, την οποία έχουμε στο έργο, να υπάρξουν, να διασαφηνιστούν οι όποιες αντιρρήσεις ή επιφυλάξεις εκφράζονται», υπογράμμισε.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ

