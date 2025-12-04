Ιδού τι προβλέπει η συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ Κύπρου – Λιβάνου

Με τη μορφή του επείγοντος αναμένεται να κυρωθεί, στη σημερινή συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής, που αρχίζει σε λίγο, η συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Λιβάνου για την Οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, η οποία υπογράφηκε στις 26 Νοεμβρίου 2025 από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και τον Υπουργό Μεταφορών και Δημοσίων Έργων, Fayez Rassamny, παρουσία του Προέδρου του Λιβάνου, Joseph Aoun.

Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν απόρρητης απόφασής του κατά τη συνεδρία της 15/10/2025, ενέκρινε το κείμενο της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Λιβάνου σχετικά με την Οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Παράλληλα, εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να υπογράψει το τελικό κείμενο της Συμφωνίας δυνάμει του Άρθρου 169(2) του Συντάγματος, καθώς και τον Υπουργό Εξωτερικών να ετοιμάσει σχετικό κυρωτικό νομοσχέδιο για υποβολή στο Υπουργικό Συμβούλιο προς έγκριση.

Η υπογραφή της συμφωνίας αποτελεί εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη για τα συμφέροντα της Κύπρου και του Λιβάνου. Η συμφωνία ανοίγει το δρόμο για την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης και της Συμφωνίας Συνεκμετάλλευσης Διασυνοριακών Κοιτασμάτων Κύπρου - Λιβάνου, παρέχοντας την απαραίτητη νομική βεβαιότητα και ασφάλεια προς τους επενδυτές για την ανάπτυξη των ενεργειακών προγραμμάτων των δύο Κρατών. Ταυτόχρονα, ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια προς όφελος της ευημερίας των πολιτών της Κύπρου και του Λιβάνου, καθώς και τις προοπτικές της Ανατολικής Μεσογείου ως εναλλακτικού ενεργειακού διαδρόμου για την Ευρώπη. Πρόσθετα, η Συμφωνία αποτελεί θεμέλιο περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Κατόπιν διαπραγματεύσεων, οι αντιπροσωπείες Κύπρου - Λιβάνου, με επικεφαλής τον πρέσβη κ. Τάσο Τζιωνή και τον κ. Fayez Rassamny αντίστοιχα, κατέληξαν στις 16 Σεπτεμβρίου 2025 στη Βηρυτό σε αναθεωρημένο κείμενο της Συμφωνίας ΑΟΖ. Το αναθεωρημένο κείμενο διατηρεί τα Σημεία 1-6 της Συμφωνίας του 2007 και προσθέτει τα Σημεία 23, 24 και 25 στα νότια, και το Σημείο 7 στα βόρεια της εν λόγω οριοθετικής γραμμής.

