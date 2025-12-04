Περιορισμός σε ωφελήματα και παροχές σε πρώην ΠτΔ και ΠτΒ – Η προσωπική δέσμευση της Αννίτας (βίντεο)

Δέσμευση ότι θα εφαρμόσει προσωπικά, χωρίς καμία εξαίρεση και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε γνωμάτευση, το νέο πλαίσιο που αφορά τα ωφελήματα και τις παροχές των πρώην Προέδρων της Δημοκρατίας και της Βουλής, εξέφρασε η πρόεδρος της Βουλής και του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου.

Το θέμα συζητήθηκε χθες στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, όπου τέθηκαν επί τάπητος όλες οι προτάσεις νόμου, περιλαμβανομένης και αυτής που κατέθεσε η κ. Δημητρίου, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και τον εξορθολογισμό του υφιστάμενου πλαισίου.

Η πρόεδρος της Βουλής τόνισε ότι «νούσιμα, με μέτρο και μακριά από ακρότητες και λαϊκισμούς οφείλουμε να προχωρήσουμε στον εξορθολογισμό και την ενίσχυση της αξιοπιστίας των θεσμών μας».

Το προτεινόμενο πλαίσιο προβλέπει:

Υπηρεσιακό όχημα μόνο για τα πρώτα 5 χρόνια μετά την αποχώρηση.

Γραμματειακή υποστήριξη με αυστηρές προϋποθέσεις, τεκμηρίωση και συμβάσεις εγκεκριμένες από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Φρούρηση και ασφάλεια μόνο κατόπιν αξιολόγησης, με επαναξιολόγηση κάθε τρία χρόνια.

«Επιτέλους περνάμε από τα λόγια στην πράξη», κατέληξε η κ. Δημητρίου.

Δείτε τη δήλωσή της σε βίντεο: