Ολομέλεια: Αποδέχτηκε την αναπομπή του ΠτΔ για τα τέλη ελέγχων οχημάτων

Με 30 ψήφους υπέρ η Ολομέλεια αποδέκτηκε την αναπομπή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας του νόμου για επαναξιολόγηση κάθε οκτώ χρόνια των τελών για τον τεχνικό έλεγχο των μηχανοκινήτων οχημάτων.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξηγώντας τους λόγους της αναπομπής εισηγείτο όπως η Βουλή των Αντιπροσώπων μην επιμένει στην απόφασή της, αποδεχόμενη την Αναπομπή και να απαλείψει την προστιθέμενη πρόνοια στο άρθρο 2 του ψηφισθέντος νόμου ή να τροποποιήσει το λεκτικό της προστιθέμενης διάταξης, ώστε να καταστήσει σαφέστερη τη διαδικασία περιοδικής επαναξιολόγησης των τελών τεχνικού ελέγχου μηχανοκίνητων οχημάτων, για να συνάδει και με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών Μαρίνος Μουσιούττας σε τοποθέτησή του στην Ολομέλεια υπενθύμισε ότι πριν από 15 μέρες είχε ψηφιστεί ο νόμος με την πρόνοια ανά οκταετία.

Εξήγησε ότι η Νομική Υπηρεσία έκρινε ότι αυτό έχει χροιά αντισυνταγματικότητας «και έτσι βλέποντας ξανά το θέμα η Επιτροπή απέσυρε το σημείο αυτό άρα το νομοθέτημα παραμένει ως έχει από την εκτελεστική εξουσία».

Πηγή: ΚΥΠΕ