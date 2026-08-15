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Αναταράξεις στην OpenAI ενόψει της ιστορικής εισόδου στο χρηματιστήριο - Παραιτήσεις και συνεχείς αλλαγές στην ηγεσία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Αλλεπάλληλες ανακατατάξεις στην ηγεσία και αποχωρήσεις κορυφαίων στελεχών προκαλούν αναστάτωση στο εσωτερικό της OpenAI, την ώρα που ο Σαμ Άλτμαν προετοιμάζει την εταιρεία για μια δημόσια εγγραφή που θα μπορούσε να είναι μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία.

Περίοδο έντονων ανακατατάξεων διανύει η OpenAI, καθώς ο Σαμ Άλτμαν επιχειρεί να προετοιμάσει τη δημιουργό του ChatGPT για την είσοδό της στο χρηματιστήριο, εν μέσω διαδοχικών αλλαγών στην ηγετική ομάδα και αποχωρήσεων ανώτατων στελεχών.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ των Financial Times, η διοικητική ομάδα της OpenAI έχει αναδιαμορφωθεί επανειλημμένα μέσα στο 2026, προκαλώντας δυσαρέσκεια σε εργαζομένους και προβληματισμό σε ορισμένους επενδυτές για τη σταθερότητα της εταιρείας σε μια κρίσιμη περίοδο.

Τελευταία στη σειρά των αποχωρήσεων είναι η γενική διευθύντρια εσόδων, Ντενίζ Ντρέσερ, η οποία είχε ενταχθεί στην OpenAI μόλις τον Δεκέμβριο, με βασική αποστολή την ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας στους εταιρικούς πελάτες.

Η αποχώρησή της ακολουθεί εκείνες άλλων υψηλόβαθμων στελεχών, μεταξύ των οποίων ο επί χρόνια επιχειρησιακός διευθυντής Μπραντ Λάιτκαπ και η επικεφαλής του τομέα ηθικής Κλόι Μπάκαλαρ.

Η ίδια η OpenAI παρουσιάζει τις αλλαγές ως μέρος της ταχύτατης εξέλιξης και αναδιάρθρωσης της εταιρείας, υποστηρίζοντας ότι δεν διστάζει να προσαρμόζει τη δομή της στις νέες ανάγκες.

Οι αλλαγές στην κορυφή

Στο επίκεντρο των ανακατατάξεων βρίσκεται και η Φίτζι Σίμο, η οποία είχε αναλάβει κεντρικό ρόλο στις δραστηριότητες εφαρμογών της OpenAI. Η Σίμο αποχώρησε τον Ιούλιο από τη μόνιμη θέση της έπειτα από περίοδο αναρρωτικής άδειας και πέρασε σε συμβουλευτικό ρόλο.

Παρά την αλλαγή αυτή, σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι Financial Times, εξακολουθεί να βρίσκεται σε συχνή επαφή με εργαζομένους της εταιρείας.

Οι FT περιγράφουν παράλληλα έντονες εσωτερικές ισορροπίες μεταξύ υψηλόβαθμων στελεχών γύρω από τον Σαμ Άλτμαν. Η OpenAI, από την πλευρά της, υποστηρίζει ότι η Σίμο εκτελεί τον συμβουλευτικό της ρόλο όπως είχε σχεδιαστεί.

Την ίδια στιγμή, ο συνιδρυτής και πρόεδρος της OpenAI, Γκρεγκ Μπρόκμαν, ένας από τους στενότερους συνεργάτες του Άλτμαν, αποκτά μεγαλύτερη επιρροή στην εταιρεία, αναλαμβάνοντας αρμοδιότητες που έμειναν ακάλυπτες μετά τις τελευταίες αλλαγές.

Διαλύθηκε η ομάδα «Preparedness»

Στα τέλη Ιουλίου, η OpenAI διέλυσε επίσης την εξειδικευμένη ομάδα «Preparedness», η οποία είχε ως αντικείμενο την αξιολόγηση σοβαρών κινδύνων που ενδέχεται να προκύπτουν από τα προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και την ανάπτυξη μέτρων για την αντιμετώπισή τους.

Σύμφωνα με τους Financial Times, οι αρμοδιότητες της ομάδας δεν καταργήθηκαν, αλλά κατανεμήθηκαν σε άλλες υφιστάμενες ομάδες και στελέχη, με διαφορετικούς υπευθύνους για ζητήματα όπως η βιοασφάλεια και η κυβερνοασφάλεια.

Οι αλλαγές πραγματοποιούνται ενώ η διοίκηση επιχειρεί να περιορίσει παράπλευρα εγχειρήματα και να επικεντρώσει περισσότερους πόρους στο ChatGPT και στον αυξανόμενο ανταγωνισμό με την Anthropic, ιδιαίτερα για την προσέλκυση εταιρικών πελατών.

Στον ορίζοντα ένα IPO έως και $1 τρισ.

Οι ανακατατάξεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία λόγω της προετοιμασίας της OpenAI για την είσοδό της στις χρηματιστηριακές αγορές.

Σύμφωνα με τους FT, μια δημόσια εγγραφή θα μπορούσε να οδηγήσει την αποτίμηση της εταιρείας ακόμη και στο 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, καθιστώντας την ένα από τα μεγαλύτερα IPO που έχουν πραγματοποιηθεί.

Η εισαγωγή στο χρηματιστήριο εξεταζόταν αρχικά για το 2026, ωστόσο πλέον θεωρείται πιθανότερο να πραγματοποιηθεί το επόμενο έτος.

Οι συνεχείς αλλαγές φαίνεται να έχουν επιβαρύνει και το προσωπικό. Εργαζόμενοι που μίλησαν στους Financial Times περιγράφουν κόπωση και απογοήτευση από τις αλλεπάλληλες αναδιοργανώσεις, ενώ κάποιοι βλέπουν μια μελλοντική πώληση μετοχών ως πιθανή ευκαιρία αποχώρησης.

Ορισμένοι επενδυτές εμφανίζονται επίσης προβληματισμένοι για τη χρονική συγκυρία των παραιτήσεων και τις συνεχείς αλλαγές στην κορυφή της εταιρείας.

Άλλοι, ωστόσο, αντιμετωπίζουν τις ανακατατάξεις ως αναμενόμενο μέρος της προετοιμασίας για τη δημόσια εγγραφή, θεωρώντας ότι η OpenAI επιχειρεί να απλοποιήσει τη διοικητική της δομή και να ξεκαθαρίσει τις αρμοδιότητες πριν βγει στις αγορές.

Με πληροφορίες των Financial Times

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