«Μπλόκο» στην απαγόρευση των social media για παιδιά στη Γαλλία - Τι έκρινε το Συνταγματικό Συμβούλιο

Το Συνταγματικό Συμβούλιο της Γαλλίας ακύρωσε την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, κρίνοντας ότι η σχετική νομοθεσία παραβιάζει την ελευθερία της έκφρασης και της επικοινωνίας, μεταδίδει το BBC.

Η νομοθεσία είχε εγκριθεί από τους Γάλλους βουλευτές τον Ιούλιο, καθιστώντας τη Γαλλία την πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που προχωρούσε σε ένα τέτοιο μέτρο, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τις επιπτώσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ψυχική υγεία των παιδιών.

Η απόφαση της Παρασκευής ανατρέπει, ωστόσο, τον σχεδιασμό της γαλλικής κυβέρνησης. Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε δεσμευτεί ότι η απαγόρευση θα άρχιζε να εφαρμόζεται σταδιακά από τον Σεπτέμβριο.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο Μακρόν ζήτησε αμέσως από τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί να ετοιμάσει νέο σχέδιο νόμου, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη όλες τις επισημάνσεις του Συνταγματικού Συμβουλίου.

«Ούτε αναγκαίος, ούτε αναλογικός» ο περιορισμός

Σύμφωνα με το BBC, το Συνταγματικό Συμβούλιο, η εννεαμελής αρχή που εξετάζει κατά πόσον οι νόμοι είναι σύμφωνοι με το γαλλικό Σύνταγμα, έκρινε ότι το πρώτο άρθρο της νομοθεσίας συνιστά περιορισμό της ελευθερίας της έκφρασης και της επικοινωνίας των κάτω των 15 ετών, ο οποίος δεν είναι «ούτε κατάλληλος, ούτε αναγκαίος, ούτε αναλογικός».

Το Συμβούλιο εξέφρασε επίσης επιφυλάξεις για την απαίτηση απόδειξης της ηλικίας προκειμένου κάποιος να αποκτήσει πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες, κρίνοντας ότι η νομοθεσία δεν προέβλεπε τις απαραίτητες νομικές εγγυήσεις.

Το γραφείο του Μακρόν ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα κινηθεί «το συντομότερο δυνατό» για την κατάθεση νέου νομοσχεδίου, τονίζοντας ότι ο Γάλλος πρόεδρος παραμένει αποφασισμένος να εφαρμοστεί η μεταρρύθμιση μέχρι τις αρχές του 2027.

Τι προέβλεπε η απαγόρευση

Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε ότι από τον Σεπτέμβριο οι κάτω των 15 ετών δεν θα μπορούσαν να ανοίγουν νέους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ θα καθίστατο υποχρεωτική η επαλήθευση της ηλικίας για όλους τους νέους λογαριασμούς.

Από τον Ιανουάριο, οι ίδιοι περιορισμοί επρόκειτο να επεκταθούν και στους υφιστάμενους λογαριασμούς.

Οι επικριτές του μέτρου είχαν επανειλημμένα αμφισβητήσει κατά πόσον θα μπορούσε να εφαρμοστεί αποτελεσματικά, θέτοντας παράλληλα ζητήματα προστασίας της ιδιωτικότητας, αξιοπιστίας των εργαλείων επαλήθευσης ηλικίας και δυνατότητας των ανηλίκων να παρακάμπτουν τους περιορισμούς.

Αντίστοιχα μέτρα και σε άλλες χώρες

Η συζήτηση για τον περιορισμό της πρόσβασης των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει ενταθεί διεθνώς. Η Αυστραλία έγινε τον περασμένο Δεκέμβριο η πρώτη χώρα που εφάρμοσε απαγόρευση των social media για τους κάτω των 16 ετών, αν και, όπως σημειώνει το BBC, πολλοί ανήλικοι εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες.

Στην Ευρώπη, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πρότεινε τον Μάιο μια «καθυστέρηση» στην πρόσβαση των παιδιών στα social media σε επίπεδο ΕΕ, αναφέροντας ότι σχετική νομοθετική πρόταση θα μπορούσε να παρουσιαστεί μέσα στους επόμενους μήνες.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει επίσης ανακοινωθεί απαγόρευση της χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τους κάτω των 16 ετών από τον Ιανουάριο του 2027, καθώς και η δυνατότητα επιβολής νυχτερινού περιορισμού στη χρήση τους για εφήβους 16 και 17 ετών.

Με πληροφορίες από BBC