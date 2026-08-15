Χορηγία €2.000 για το Φεστιβάλ Αιγοπρόβειου Γάλακτος στη Δρούσεια

Κρατική χορηγία ύψους €2.000 παραχωρεί το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για τη στήριξη του 4ου Ετήσιου Φεστιβάλ Αιγοπρόβειου Γάλακτος στη Δρούσεια, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, Ηλίας Μυριάνθους, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Η ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, με τον κ. Μυριάνθους να υπογραμμίζει παράλληλα τη στήριξη της Πολιτείας προς την αιγοπροβατοτροφία, έναν κλάδο που, όπως ανέφερε, αντιμετωπίζει αυξημένο κόστος παραγωγής, υψηλές τιμές ζωοτροφών, λειψυδρία, τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τις συνέπειες του αφθώδους πυρετού.

Ο Επίτροπος τόνισε ότι η Κυβέρνηση βρίσκεται δίπλα στους αιγοπροβατοτρόφους, τόσο για την άμεση στήριξη όσων έχουν πληγεί όσο και για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του κλάδου τα επόμενα χρόνια.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο χαλλούμι ΠΟΠ, χαρακτηρίζοντάς το ως το πλέον αναγνωρίσιμο κυπριακό αγροδιατροφικό προϊόν και έναν από τους σημαντικότερους πρεσβευτές της Κύπρου στις διεθνείς αγορές.

Σύμφωνα με τον κ. Μυριάνθους, στο πλαίσιο της προσπάθειας για αύξηση της παραγωγής αιγοπρόβειου γάλακτος και περιορισμό της εποχικότητας, από το 2025 η ετήσια κεφαλική επιδότηση ύψους €4 εκατ. συνδέεται όχι μόνο με τον αριθμό των ζώων αλλά και με την παραγωγικότητα των εκμεταλλεύσεων.

Παράλληλα, σημαντική χρηματοδότηση κατευθύνεται στην αιγοπροβατοτροφία μέσω του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Από τη συνολική δέσμη των €67 εκατ. για επενδύσεις και πρώτη εγκατάσταση νέων γεωργών, περίπου €29,5 εκατ. αφορούν επενδύσεις στην αιγοπροβατοτροφία, ενώ άλλα €3 εκατ. από το σχέδιο πρώτης εγκατάστασης θα διατεθούν κατά προτεραιότητα σε νέους αιγοπροβατοτρόφους.

Ο κ. Μυριάνθους σημείωσε ακόμη ότι συνολικά, μέσω του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027, διατίθενται περίπου €454 εκατ. στον κυπριακό αγροτικό τομέα, εκ των οποίων €372 εκατ. αποτελούν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Αναφέρθηκε επίσης στο νέο χρηματοδοτικό εργαλείο που ανακοινώθηκε στις 30 Ιουλίου 2026 σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Τραπεζών Κύπρου, με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης των παραγωγών σε ρευστότητα και την αντιμετώπιση ενός από τα βασικά εμπόδια για την υλοποίηση επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα.

Ο Επίτροπος χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την ανανέωση των γενεών, σημειώνοντας ότι το μέλλον της αιγοπροβατοτροφίας εξαρτάται από την προσέλκυση νέων ανθρώπων στον κλάδο, τη δημιουργία σύγχρονων και βιώσιμων εκμεταλλεύσεων και τη διασφάλιση αξιοπρεπούς εισοδήματος για τους παραγωγούς.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Ομάδα Ποιμνιοτρόφων Περιοχής Ακάμα - Πάφου, η οποία έχει αναγνωριστεί επίσημα ως Ομάδα Παραγωγών από τον Οκτώβριο του 2019. Όπως ανέφερε, η συλλογική δράση ενισχύει τη διαπραγματευτική δύναμη των παραγωγών, περιορίζει το κόστος και δημιουργεί καλύτερες προοπτικές για το εισόδημα των κτηνοτρόφων.

Παράλληλα, ανέδειξε την περιβαλλοντική διάσταση της κτηνοτροφίας, επισημαίνοντας ότι η βιώσιμη βόσκηση μπορεί να συμβάλει στη διαχείριση της βλάστησης, στη διατήρηση του αγροτικού τοπίου και στην προστασία της βιοποικιλότητας.

«Η προστασία του περιβάλλοντος και η ευημερία των ανθρώπων της περιοχής χρειάζεται να προχωρούν μαζί», τόνισε, αναφερόμενος ιδιαίτερα στην περιοχή του Ακάμα.

Κλείνοντας, ο κ. Μυριάνθους συνεχάρη την Ομάδα Ποιμνιοτρόφων Περιοχής Ακάμα-Πάφου και όλους όσοι συνέβαλαν στη διοργάνωση του Φεστιβάλ, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική προσφορά των ποιμνιοτρόφων στην κυπριακή ύπαιθρο και την τοπική οικονομία.

Η κρατική χορηγία των €2.000 δόθηκε, όπως ανέφερε, ως έμπρακτη ένδειξη στήριξης της διοργάνωσης, της τοπικής παράδοσης και του έργου της Ομάδας Ποιμνιοτρόφων.

Πηγή: ΚΥΠΕ