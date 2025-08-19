Αρχίζει η αναζήτηση αντικαταστάτη του Πάουελ για την ηγεσία της Fed

Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε την Τρίτη ότι οι συνεντεύξεις για την αντικατάσταση του επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ, πρόκειται να ξεκινήσουν γύρω στην 1η Σεπτεμβρίου, με 11 υποψηφίους να εξετάζονται για τη θέση.

Η επιλογή του διαδόχου του Πάουελ από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ είναι μια διαδικασία που παρακολουθείται στενά, καθώς ο Αμερικανός ηγέτης έχει επανειλημμένα επιτεθεί στην ανεξάρτητη κεντρική τράπεζα για τις αποφάσεις της να καθυστερήσει τις μειώσεις επιτοκίων φέτος.

Η θητεία του Πάουελ στην ηγεσία της Fed λήγει τον Μάιο του 2026.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Fed έχουν προσεγγίσει με προσοχή τις μειώσεις επιτοκίων, παρακολουθώντας τις επιπτώσεις των εκτεταμένων δασμών του Τραμπ, που επηρεάζουν εμπορικούς εταίρους.

Ο Τραμπ δεν έχει κρύψει την αποδοκιμασία του, αποκαλώντας ανοιχτά τον Πάουελ «ηλίθιο» και «ανόητο» τους τελευταίους μήνες.

Προς το παρόν, ο Μπέσεντ δήλωσε στο CNBC ότι εξετάζονται 11 «πολύ ισχυροί υποψήφιοι» για τη θέση του Πάουελ.

«Είναι μια απίστευτη ομάδα. Είναι άνθρωποι που βρίσκονται τώρα στη Fed, που έχουν διατελέσει στη Fed και στον ιδιωτικό τομέα, οπότε ανυπομονώ να τους συναντήσω όλους με πολύ ανοιχτό μυαλό», είπε ο Μπέσεντ.

Αν και ο επικεφαλής του Υπουργείου Οικονομικών δεν διευκρίνισε ποιοι είναι στη λίστα, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι σε αυτήν περιλαμβάνονται οι νυν διοικητές της Fed, Μισέλ Μπάουμαν και Κρίστοφερ Γουόλερ.

Άλλοι είναι ο πρώην διοικητής της Fed, Κέβιν Γουόρς, και ο διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου, Κέβιν Χάσετ.

Επίσης, φέρονται να εξετάζονται ο Τζέιμς Μπούλαρντ, πρώην περιφερειακός διοικητής της Fed, και ο Μαρκ Σούμερλιν, πρώην οικονομικός σύμβουλος του Προέδρου Τζορτζ Μπους.

Ο ίδιος ο Μπέσεντ θεωρούνταν νωρίτερα πιθανή επιλογή από τον Πρόεδρο, αλλά ο Τραμπ δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι ο Μπέσεντ θέλει να παραμείνει στη θέση του.

Η επόμενη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής της Fed θα πραγματοποιηθεί στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν στενά τις δηλώσεις του Πάουελ την Παρασκευή, στη ετήσια συνάντηση κεντρικών τραπεζιτών στο Τζάκσον Χολ του Γουαϊόμινγκ, για ενδείξεις σχετικά με το αν έρχονται περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων.