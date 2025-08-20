Πρόβλεψη για αύξηση ελλείμματος ΗΠΑ κατά $1 τρισ. την επόμενη δεκαετία

Τα ομοσπονδιακό έλλειμμα του προϋπολογισμού των ΗΠΑ θα είναι σχεδόν 1 τρισεκατομμύριο δολάρια υψηλότερο μέσα στην επόμενη δεκαετία από ό,τι είχε προβλέψει τον Ιανουάριο το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO), εξαιτίας της φορολογικής και δαπανηρής νομοθεσίας και των δασμών, σύμφωνα με όσα δήλωσε την Τετάρτη μια ομάδα εποπτείας του προϋπολογισμού.

Οι τελευταίες προβλέψεις της "Επιτροπής για έναν Υπεύθυνο Ομοσπονδιακό Προϋπολογισμό" δείχνουν σωρευτικό έλλειμμα 22,7 τρισ. δολαρίων για την περίοδο 2026 έως 2035, σε σύγκριση με την πρόβλεψη του CBO τον Ιανουάριο για 21,8 τρισ. δολάρια, η οποία βασιζόταν σε νόμους και πολιτικές που ίσχυαν πριν αναλάβει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανουάριο.

Το CBO, ο αμερόληπτος οργανισμός προϋπολογισμού του Κογκρέσου, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι δεν θα εκδώσει φέτος την καθιερωμένη ενδιάμεση επικαιροποίηση προϋπολογισμού και ότι η επόμενη δεκαετής έκθεση προϋπολογισμού και οικονομικών προοπτικών θα εκδοθεί στις αρχές του 2026, χωρίς να δώσει εξήγηση για την απόφαση.

Η Επιτροπή, η οποία υποστηρίζει τη μείωση των ελλειμμάτων, προέβλεψε έλλειμμα 1,7 τρισ. δολαρίων για το οικονομικό έτος 2025 ή 5,6% του ΑΕΠ, ελαφρώς χαμηλότερο από το 1,83 τρισ. του 2024 και την πρόβλεψη του CBO για 1,87 τρισ. τον Ιανουάριο. Ωστόσο, δήλωσε ότι τα ελλείμματα αυξάνονται σταθερά κατά τη δεκαετία, φθάνοντας τα 2,6 τρισ. δολάρια ή 5,9% του ΑΕΠ το 2035.

Οι νέες εκτιμήσεις της Επιτροπής περιλαμβάνουν τις δημοσιονομικές επιπτώσεις του νομοσχεδίου One Big Beautiful Bill Act για φόρους και δαπάνες, καθώς και των δασμών του Τραμπ που βρίσκονται σε ισχύ. Όπως και το CBO, δεν περιλαμβάνουν τις δυναμικές οικονομικές επιπτώσεις αυτών των αλλαγών στην ανάπτυξη, κανόνας πρόβλεψης που έχει επικριθεί από την Κυβέρνηση Τραμπ.

Η Επιτροπή προβλέπει ότι ο νόμος για τις φορολογικές μειώσεις και τις δαπάνες θα αυξήσει τα ελλείμματα, μαζί με τους τόκους, κατά 4,6 τρισ. δολάρια έως το 2035. Όμως, η Επιτροπή εκτιμά ότι αυτό θα αντισταθμιστεί από 3,4 τρισ. δολάρια επιπλέον έσοδα από δασμούς εισαγωγών μέσα στην επόμενη δεκαετία λόγω των νέων δασμών του Τραμπ που είναι σε ισχύ.

Νέοι κανόνες που περιορίζουν την επιλεξιμότητα για επιδοτήσεις ασφάλισης υγείας θα μειώσουν τα ελλείμματα κατά ακόμη 100 δισ. δολάρια έως το 2035, ενώ η ακύρωση από το Κογκρέσο προηγούμενων χρηματοδοτήσεων για ξένη βοήθεια, για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση και άλλα προγράμματα θα εξοικονομήσει άλλα 100 δισ. εάν διατηρηθεί για μια δεκαετία, σύμφωνα με την Επιτροπή.

Οι καθαροί τόκοι για το εθνικό χρέος θα ανέλθουν συνολικά σε 14 τρισ. δολάρια μέσα στη δεκαετία, αυξανόμενοι από σχεδόν 1 τρισ. ή 3,2% του ΑΕΠ το 2025 σε 1,8 τρισ. ή 4,1% του ΑΕΠ το 2035.

Σε ένα εναλλακτικό σενάριο που παρουσίασε η Επιτροπή, η εικόνα του προϋπολογισμού είναι πολύ χειρότερη, με τα ελλείμματα να αυξάνονται σχεδόν κατά 7 τρισ. δολάρια πάνω από τη βάση του CBO. Αυτό το σενάριο θα έβλεπε σημαντικό μέρος των δασμών του Τραμπ να ακυρώνεται, εάν η απόφαση του Δικαστηρίου Διεθνούς Εμπορίου κατά πολλών από τους νέους δασμούς του Τραμπ επικυρωθεί, μειώνοντας τα έσοδα κατά 2,4 τρισ. δολάρια σε μια δεκαετία.

Το εναλλακτικό σενάριο υποθέτει επίσης την επέκταση αρκετών προσωρινών φορολογικών ελαφρύνσεων του One Big Beautiful Bill Act, όπως φοροαπαλλαγές για υπερωρίες, φιλοδωρήματα, εισοδήματα Κοινωνικής Ασφάλισης και τόκους δανείων αυτοκινήτων, υψηλότερες εκπτώσεις φόρων για τοπικούς και κρατικούς φόρους και πλήρη απόσβεση επενδύσεων σε εργοστάσια, προσθέτοντας 1,7 τρισ. δολάρια στα ελλείμματα μέσα σε 10 χρόνια.

Το εναλλακτικό σενάριο της Επιτροπής απορρίπτει επίσης την πρόβλεψη του CBO για πτώση των αποδόσεων των 10ετών ομολόγων του Δημοσίου στο 3,8% μέσα στη δεκαετία. Αν αυτό το επιτόκιο παραμείνει στο τρέχον επίπεδο περίπου 4,3%, το κόστος τόκων θα αυξηθεί κατά περίπου 1,6 τρισ. δολάρια έως το 2035.

Ο συνολικός λόγος χρέους προς ΑΕΠ το 2035 θα αυξηθεί από 118% στη βάση του CBO τον Ιανουάριο σε 120% στο βασικό σενάριο της Επιτροπής και σε 134% στο εναλλακτικό σενάριο.

Πηγή: ΚΥΠΕ