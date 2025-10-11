Λεκορνί: «Θα διασφαλίσω ότι ο προϋπολογισμός θα ψηφιστεί έως τις 31 Δεκεμβρίου»

Το μήνυμα ότι δεν έχει άλλη φιλοδοξία από το να ξεπεράσει «αυτή την πολύ οδυνηρή στιγμή για όλους» και να διασφαλίσει ότι ο προϋπολογισμός θα ψηφιστεί έως τις 31 Δεκεμβρίου, έστειλε στις πρώτες δηλώσεις του μετά την ανανέωση της θητείας του Γάλ

λος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί.

«Δεν έχω καμία ατζέντα. Δεν έχω καμία άλλη φιλοδοξία από το να ξεπεράσω αυτή τη στιγμή που είναι πολύ οδυνηρή για όλους μας και να διασφαλίσω ότι θα ψηφιστεί ένας προϋπολογισμός έως τις 31 Δεκεμβρίου» διαβεβαίωσε ο Λεκορνί.

«Είτε μένουμε στάσιμοι, είτε προχωράμε μπροστά» προειδοποίησε ο Γάλλος πρωθυπουργός.

«Θα κάνω το καθήκον μου και δεν θα αποτελέσω πρόβλημα», δήλωσε ο πρωθυπουργός. Ωστόσο, ζήτησε να μην είναι κανείς «δέσμιος κομματικών συμφερόντων».

«Αυτή η κυβέρνηση πρέπει να είναι ελεύθερη, με κομματικές ευαισθησίες αλλά όχι φυλακισμένη από τα κόμματα», δήλωσε. Είπε ότι «σέβεται» την απόφαση του Μπρούνο Ρεταγιώ να μην συμμετάσχει στην κυβέρνηση. «Ας είναι ευλογημένοι όσοι αφοσιώνονται στη χώρα τους, στην κυβέρνηση και, αν το επιθυμούν, να είναι υποψήφιοι στις προεδρικές εκλογές» πρόσθεσε.

«Όλες οι συζητήσεις είναι δυνατές»

«Όλες οι συζητήσεις είναι δυνατές» απάντησε ο Λεκορνί όταν ερωτήθηκε σχετικά με τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, την οποία το Σοσιαλιστικό Κόμμα απαιτεί από τον Λεκορνί να ανασταλεί ως προϋπόθεση για να μην ασκήσει πρόταση μομφής στην κυβέρνησή του.

Το «σφιχτό» χρονοδιάγραμμα για ψήφιση του προϋπολογισμού

Με τον διορισμό του Σεμπαστιάν Λεκορνί για δεύτερη φορά στη θέση του πρωθυπουργού, από τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, το χρονοδιάγραμμα για την ψήφιση του προϋπολογισμού είναι ιδιαίτερα απαιτητικό. Μεγάλη είναι, επίσης, και η πρόκληση να πετύχει ευρεία πολιτική συναίνεση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με τη Le Monde, για να τηρηθεί η προθεσμία των 70 ημερών που προβλέπεται από το Σύνταγμα για την εξέταση του σχεδίου νόμου περί οικονομικών (PLF) από το Κοινοβούλιο, οι συζητήσεις επί του τελευταίου πρέπει να ξεκινήσουν στην Εθνοσυνέλευση το αργότερο έως τις 15 Οκτωβρίου.

Το νομοσχέδιο για τα οικονομικά πρέπει να παρουσιαστεί δύο ημέρες πριν από την άφιξή του στη Βουλή των Υπουργών, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα (14/10). Συνεπώς, η κυβέρνηση πρέπει να διοριστεί έως τη Δευτέρα. Το διάταγμα διορισμού στην Επίσημη Εφημερίδα είναι αυτό που σηματοδοτεί την αλλαγή της κυβερνητικής ομάδας και όχι τη μεταβίβαση της εξουσίας.

Συνεπώς, η κυβέρνηση πρέπει να διοριστεί έως τη Δευτέρα. Το διάταγμα διορισμού στην Επίσημη Εφημερίδα είναι αυτό που σηματοδοτεί την αλλαγή της κυβερνητικής ομάδας και όχι τη μεταβίβαση της εξουσίας. Μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί θα μπορούσε να κάνει μια γενική πολιτική δήλωση τη Δευτέρα (μετά το Υπουργικό Συμβούλιο) ή την Τρίτη.

Εάν δεν τηρηθεί αυτό το χρονοδιάγραμμα, θα χρειαστεί ειδικός νόμος που θα εξουσιοδοτεί την εκτελεστική εξουσία να πραγματοποιεί ορισμένες δαπάνες στο πλαίσιο της συνέχειας των ενεργειών της διοίκησης.

Επιπλέον, το σχέδιο προϋπολογισμού που υποβάλλεται από την κυβέρνηση μπορεί να αναθεωρηθεί εκτενώς, είτε από τους βουλευτές είτε από την εκτελεστική εξουσία, μέσω τροπολογιών κατά τη διάρκεια των συζητήσεων.

«Λευκή επιταγή» από τον Μακρόν στις διαπραγματεύσεις με τα πολιτικά κόμματα

Το «σφιχτό» αυτό χρονοδιάγραμμα που πρέπει να τηρηθεί, έρχεται στο φόντο του διορισμού του Λεκορνί από τον Μακρόν ως πρωθυπουργού το βράδυ της Παρασκευής (10/10), τέσσερις ημέρες μετά την παραίτησή του και αφού η κυβέρνησή του διήρκεσε δεκατέσσερις ώρες.

Ο αρχηγός του κράτους του έδωσε «λευκή επιταγή» για να σχηματίσει την ομάδα του και να διεξάγει «διαπραγματεύσεις» με τα πολιτικά κόμματα.

Να σημειωθεί ότι, ο Λεκορνί αναμένεται να κάνει δηλώσεις στον Τύπου το μεσημέρι του Σαββάτου (11/10).

«Όχι» από τον πρόεδρο των Ρεπουμπλικάνων στη συμμετοχή στην κυβέρνηση Λεκορνί

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος των Ρεπουμπλικανών (LR), Μπρουνό Ρεταγιώ και ο πρόεδρος της Γερουσίας, Ζεράρ Λαρσέρ, εξέφρασαν την αντίθεσή τους στη συμμετοχή του κόμματός τους στην επόμενη κυβέρνηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί κατά τη διάρκεια συνάντησης βουλευτών του LR που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο το πρωί.

«Η συμμετοχή είναι η τελική πράξη της διάλυσης του Μακρονισμού» προειδοποίησε ο Ρεταγιώ, διαβεβαιώνοντας ότι ο ίδιος «δεν θα συμμετάσχει σε αυτή την κυβέρνηση».

Ο Λαρσέρ, δε, εκτιμά ότι το Σοσιαλιστικό Κόμμα «θα λειτουργήσει εκβιαστικά και η επόμενη κυβέρνηση θα πρέπει να απαρνηθεί τα πάντα: τη δημοσιονομική σοβαρότητα, την κυριαρχία, την υπεράσπιση της εργασίας». «Δεν νομίζω ότι πρέπει να συμμετάσχουμε σε αυτή την κυβέρνηση» υποστήριξε ο ίδιος.

Αναστολή του συνταξιοδοτικού ζητά τα Σοσιαλιστικό Κόμμα

Την ίδια ώρα, το Σοσιαλιστικό Κόμμα ξεκαθαρίζει ότι η κυβέρνηση θα έχει επιπτώσεις εάν ο Λεκορνί δεν εφαρμόσει «σαφή μέτρα για την αγοραστική δύναμη και την άμεση αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος».

«Αυτό το αστείο έχει κρατήσει πολύ καιρό» δήλωσε το Σάββατο (11/10) ο εκπρόσωπος του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Πιερ Ζουβέ, χαρακτηρίζοντας επίσης τον Μακρόν «πεισματάρη» και έναν πρόεδρο «σε άρνηση» και πιστεύοντας ότι ο νέος διορισμός του Σεμπαστιάν Λεκορνί είναι «ενάντια σε κάθε λογική».

Εκτός αν ο πρωθυπουργός «αλλάξει την πολιτική» λαμβάνοντας «σαφείς δράσεις για την αγοραστική δύναμη των πολιτών» και την «άμεση» αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος, «οι σοσιαλιστές θα υποβάλουν πρόταση μομφής» πρόσθεσε μιλώντας στο BFM-TV.

cnn.gr