Ανησυχία για την αργοπορία στην υλοποίηση της Ατζέντας 2030, εξέφρασε η Μ.Α. Κύπρου στον ΟΗΕ

Ανησυχία για την αργοπορία στην υλοποίηση της Ατζέντας 2030, εξέφρασε, σε παρέμβαση (9.10.2025) κατά τη Γενική Συζήτηση με θέμα «Πέντε Χρόνια ως το 2030: Πολυμερείς Λύσεις για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη», η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), επισημαίνοντας ότι η κλιματική αλλαγή, οι συγκρούσεις, η ανισότητα και η οικονομική αστάθεια αποτελούν πρόκληση για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, την οποία μεταδίδει το ΓΤΠ, αναφερόμενη στην εκλογή της Κύπρου στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για την περίοδο 2025-2027, η Μόνιμη Αντιπροσωπεία ανέφερε ότι δίνει την ευκαιρία στην Κύπρο να συμβάλει ενεργά στην παγκόσμια αναπτυξιακή ατζέντα με την ενίσχυση της συμπεριληπτικής διακυβέρνησης και των θεσμών, καθώς επίσης και της προώθησης ίσων ευκαιριών.

Η Κύπρος, σημείωσε η Μόνιμη Αντιπροσωπεία, ως μεσογειακό νησιωτικό κράτος, παραμένει στην πρώτη γραμμή της κλιματικής κρίσης.

Τόνισε ότι για τα νησιωτικά και παράκτια κράτη η κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί αφηρημένη έννοια αλλά υπαρξιακή πρόκληση, κάνοντας αναφορά στους συνεχιζόμενους καύσωνες των τελευταίων ετών, τις καταστροφικές πυρκαγιές και τις παρατεταμένες ξηρασίες.

Εξέφρασε δε ανησυχία για την αυξανόμενη επισιτιστική ανασφάλεια, τον περιορισμό των υδάτινων πόρων από τις μεταβαλλόμενες βροχοπτώσεις, την ερημοποίηση και την άνοδο της θερμοκρασίας.

Επιπλέον, υπογράμμισε τη σημασία που αποδίδει η Κύπρος στον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης 14 και τη βιώσιμη χρήση των ωκεανών και θαλασσών.

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία τόνισε την ακλόνητη στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), η οποία καθορίζει το νομικό πλαίσιο, εντός του οποίου πρέπει να διεξάγονται όλες οι δραστηριότητες στους ωκεανούς και τις θάλασσες.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο επίσημο πρόγραμμα αναπτυξιακής συνεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας CyprusAid, ένα πρόγραμμα αλληλεγγύης προς τις ευάλωτες χώρες, που παρέχει βοήθεια με έμφαση στην υγεία, την εκπαίδευση, την ισότητα των φύλων και την ανάπτυξη ικανοτήτων.

Καταληκτικά, επαναβεβαιώθηκε η δέσμευση της Κυπριακής Δημοκρατίας στην πολυμέρεια, τις αρχές του ΟΗΕ και την πλήρη υλοποίηση της Ατζέντας 2030.

