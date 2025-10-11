«Συγγνώμη» από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας για την έκθεση περί «Τουρκικής Δημοκρατίας Β. Κύπρου»

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

«Ο Οργανισμός αποστασιοποιείται κατηγορηματικά από τα εσφαλμένα στοιχεία που συμπεριλήφθηκαν» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Απαράδεκτες» χαρακτήρισε με ανακοίνωσή του ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (EDA) τις αναφορές περί «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου» που συμπεριλήφθηκαν σε έκθεση που διενήργησε σε συνεργασία με το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. να προκάλεσαν.

Στην σχετική ανακοίνωσή του ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας, σημείωσε πως μετά τη δημοσίευση της έκθεσης, διαπίστωσε ότι περιείχε «εσφαλμένες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων αναφορών σε οντότητες, χάρτες και διεθνείς συμφωνίες που δεν αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Οι συγκεκριμένοι χάρτες, δε, ήταν εκείνοι που αποτυπώνουν το τουρκολιβυκό μνημόνια.

Στη συνέχεια ο Οργανισμός σημείωσε πως «μόλις ανακαλύφθηκε, η έκθεση αποσύρθηκε αμέσως από τον ιστότοπο του EDA και ο Οργανισμός ενημέρωσε τον θεσμικό εταίρο του, το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο την αφαίρεσε επίσης από την πλατφόρμα του».

Καταλήγοντας, ζητά συγγνώμη που «παρέβλεψε αυτές τις απαράδεκτες ανακρίβειες κατά τη διαδικασία σύνταξης της έκθεσης και λυπάται για οποιαδήποτε παρεξήγηση που μπορεί να προκάλεσαν» και συμπληρώνει ότι «ο Οργανισμός επιβεβαιώνει την ακλόνητη δέσμευσή του στο διεθνές δίκαιο και στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα και των 27 κρατών μελών της ΕΕ».

