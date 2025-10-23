Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Εμπορικός πόλεμος: Αρχίζει νέος κύκλος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ-Κίνας

Αντιπροσωπεία από τη Μαλαισία στις ΗΠΑ από 24 έως τις 27 Οκτωβρίου - Θα πραγματοποιήσει οικονομικές και εμπορικές συνομιλίες

Η Κίνα δήλωσε την Πέμπτη ότι θα πραγματοποιήσει νέο γύρο εμπορικών συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Μαλαισία, καθώς οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου επιδιώκουν να αποφύγουν την περαιτέρω κλιμάκωση ενός καταστροφικού πολέμου δασμών.

«Όπως συμφωνήθηκε τόσο από την Κίνα όσο και από τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Χε Λιφένγκ θα ηγηθεί αντιπροσωπείας στη Μαλαισία από τις 24 έως τις 27 Οκτωβρίου και θα πραγματοποιήσει οικονομικές και εμπορικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εμπορίου του Πεκίνου.

