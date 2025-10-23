Εμπορικός πόλεμος: Αρχίζει νέος κύκλος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ-Κίνας

Η Κίνα δήλωσε την Πέμπτη ότι θα πραγματοποιήσει νέο γύρο εμπορικών συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Μαλαισία, καθώς οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου επιδιώκουν να αποφύγουν την περαιτέρω κλιμάκωση ενός καταστροφικού πολέμου δασμών.

«Όπως συμφωνήθηκε τόσο από την Κίνα όσο και από τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Χε Λιφένγκ θα ηγηθεί αντιπροσωπείας στη Μαλαισία από τις 24 έως τις 27 Οκτωβρίου και θα πραγματοποιήσει οικονομικές και εμπορικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εμπορίου του Πεκίνου.

Πηγή: ΚΥΠΕ-ΓΠΕ