«Κλειδώνει» η απόφαση της Fed για τα επιτόκια - Ο ρόλος του shutdown

Μείωση του βασικού επιτοκίου κατά 0,25% αναμένεται να ανακοινώσουν σήμερα οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, καθώς επιδιώκουν να αποτρέψουν την περαιτέρω επιβράδυνση της αγοράς εργασίας.

Οι κεντρικοί τραπεζίτες συμφώνησαν τον περασμένο μήνα να ξεκινήσουν τη μείωση των επιτοκίων για πρώτη φορά από τον Δεκέμβριο του 2024, με φόντο μια αποδυναμωμένη αγορά εργασίας που φαίνεται να κινδυνεύει ολοένα και περισσότερο να καταρρεύσει.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, στο τέλος μιας διήμερης συνεδρίασης, το βράδυ της Τετάρτης 29/10, η Fed πρόκειται να ανακοινώσει μείωση των επιτοκίων κατά ένα τέταρτο.

Ωστόσο, εάν η έλλειψη στοιχείων της κυβέρνησης συνεχιστεί για πολύ περισσότερο - αποκρύπτοντας την πορεία της μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο - οι κεντρικοί τραπεζίτες ενδέχεται να επιστρέψουν στο «πάγωμα», μέχρι να υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια.

Υπενθυμίζεται πως ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει περάσει μεγάλο μέρος του έτους πιέζοντας την Fed και τον διοικητή της, Τζερόμ Πάουελ, να προβεί σε επιθετικές μειώσεις επιτοκίων προκειμένου να ενισχύσει την οικονομία.

Όμως το κυβερνητικό shutdown απειλεί την ίδια τη δυναμική που επιδιώκει να διατηρήσει η κυβέρνηση.

Αυτό συμβαίνει επειδή το «λουκέτο» έχει αναστείλει την δημοσίευση των περισσότερων επίσημων οικονομικών στατιστικών στοιχείων στα οποία βασίζεται η Fed για να καθορίζει τα επιτόκια και να κατευθύνει την οικονομία.

«Η Fed θα μπορούσε να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι υπάρχει τόσο μεγάλη αβεβαιότητα λόγω της έλλειψης κυβερνητικών δεδομένων που η μείωση των επιτοκίων γίνεται πιο αργά από ό,τι συνήθως», δήλωσε στο CNNi η Κάθι Μποστιάντσιτς, επικεφαλής οικονομολόγος της Nationwide.

