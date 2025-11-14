Αυξάνεται η τιμή πετρελαίου μετά την επίθεση Ουκρανίας σε Ρωσικό λιμάνι

Σημαντική άνοδο παρουσιάζει την Παρασκευή η τιμή του αργού πετρελαίου Μπρεντ, ξεπερνώντας ενδοσυνεδριακά και το 2%, εν μέσω ανησυχιών για την προσφορά, μετά την επίθεση, από μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Ουκρανίας, στο ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα, ακολουθώντας τη ρωσική αεροπορική επίθεση στο Κίεβο.

Το απόγευμα της Παρασκευής, η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ σημείωνε άνοδο 1,8%, στα 64,17 δολάρια το βαρέλι, υποχωρώντας από τα 64,79 δολάρια που ανήλθε ενδοσυνεδριακά, ενώ το αμερικανικό αργό πετρέλαιο ενισχυόταν κατά 2,25%, στα 60,01 δολάρια το βαρέλι.

Πηγή: ΚΥΠΕ