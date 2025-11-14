Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Αυξάνεται η τιμή πετρελαίου μετά την επίθεση Ουκρανίας σε Ρωσικό λιμάνι

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το απόγευμα της Παρασκευής, η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ σημείωνε άνοδο 1,8%, στα 64,17 δολάρια το βαρέλι.

Σημαντική άνοδο παρουσιάζει την Παρασκευή η τιμή του αργού πετρελαίου Μπρεντ, ξεπερνώντας ενδοσυνεδριακά και το 2%, εν μέσω ανησυχιών για την προσφορά, μετά την επίθεση, από μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Ουκρανίας, στο ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα, ακολουθώντας τη ρωσική αεροπορική επίθεση στο Κίεβο.

Το απόγευμα της Παρασκευής, η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ σημείωνε άνοδο 1,8%, στα 64,17 δολάρια το βαρέλι, υποχωρώντας από τα 64,79 δολάρια που ανήλθε ενδοσυνεδριακά, ενώ το αμερικανικό αργό πετρέλαιο ενισχυόταν κατά 2,25%, στα 60,01 δολάρια το βαρέλι.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΡΩΣΙΑΟΥΚΡΑΝΙΑΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΠΙΘΕΣΗΟΥΚΡΑΝΙΚΟΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΩΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα