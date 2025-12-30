«Ακούστε τους πρωταγωνιστές»: Ο Μιχάλης Κουνούνης μιλά με την Μανωλίνα Κωνσταντίνου για τις αξίες, το πάθος και τον πρωταθλητισμό

Ο Μιχάλης Κουνούνης συνεχίζει τη σειρά συνεντεύξεων «Ακούμε τους Πρωταγωνιστές», δίνοντας βήμα σε ανθρώπους που άφησαν και συνεχίζουν να αφήνουν το αποτύπωμά τους στον αθλητισμό και την κοινωνία, φωτίζοντας ιστορίες πίσω από τα φώτα των γηπέδων.

Στο 7ο επεισόδιο της σειράς, φιλοξενεί τη Μανωλίνα Κωνσταντίνου, διεθνή αθλήτρια πετοσφαίρισης, με μια πορεία γεμάτη πρωταθλητισμό τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα.

Μέσα από μια ειλικρινή και ουσιαστική συζήτηση, η Μανωλίνα μιλά για:

τη ζωή του επαγγελματία αθλητή

τις υψηλές απαιτήσεις και τις θυσίες του πρωταθλητισμού

τη διαδρομή της από τον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό και ξανά στον Παναθηναϊκό

την αγάπη της για την Αθήνα

και τους προβληματισμούς γύρω από το σύγχρονο βόλεϊ

Παράλληλα, αναδεικνύει τις αξίες που της χάρισε ο αθλητισμός, το πώς αυτές τη συνοδεύουν σε κάθε πτυχή της ζωής της και τι σημαίνει να κυνηγάς το υψηλότερο επίπεδο με συνέπεια και χαρακτήρα.

Δείτε ολόκληρο το επεισόδιο στο YouTube: