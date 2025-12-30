Βουλευτικές εκλογές: Πότε κλείνουν οι εγγραφές για τον εκλογικό κατάλογο - Η διαδικασία

Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι τελευταία ημέρα υποβολής αίτησης για εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο προκειμένου να ασκηθεί το δικαίωμα ψήφου στις Βουλευτικές Εκλογές της 24ης Μαΐου 2026 είναι η 2α Απριλίου 2026, καλώντας τους νέους εκλογείς να υποβάλουν έγκαιρα την αίτησή τους.

Το Υπουργείο Εσωτερικών υπενθυμίζει ότι δικαίωμα ψήφου στις προσεχείς Βουλευτικές Εκλογές έχουν όλοι οι πολίτες της Δημοκρατίας ηλικίας 18 χρονών και άνω που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Κύπρο τους τελευταίους έξι μήνες.

Προσθέτει ότι δικαίωμα εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο έχουν, επίσης, οι νέοι που συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους μέχρι και την ημερομηνία διεξαγωγής των Εκλογών, νοουμένου ότι η αίτηση για εγγραφή θα υποβληθεί στο πλαίσιο της τελευταίας τριμηνίας αναθεώρησης του εκλογικού καταλόγου πριν τις Εκλογές, δηλαδή από τις 3 Ιανουαρίου 2026 μέχρι και τις 2 Απριλίου 2026, όπως επίσης και οι Τουρκοκύπριοι κάτοχοι δελτίου ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας με διεύθυνση στις ελεύθερες περιοχές.

Διευκρινίζει ότι για τις ηλικίες μέχρι 25 ετών, οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας των Εκλογών, στη διεύθυνση elections.gov.cy. και πως οι έντυπες αιτήσεις υποβάλλονται στα κατά τόπους Γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) και στα Κέντρα Πολίτη (ΚΕ.ΠΟ.) των Κυπριακών Ταχυδρομείων, που διαθέτουν έντυπα αιτήσεων.

Συμπληρώνει ότι έντυπα αιτήσεων μπορούν να εξασφαλισθούν και από το Υπουργείο Εσωτερικών ή/και την ιστοσελίδα των Εκλογών.

Πηγή: ΚΥΠΕ