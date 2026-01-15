Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Μπριζίτ Μακρόν: Η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας σε ρόλο DJ γίνεται viral (βίντεο)

Με ένα βίντεο στο οποίο χορεύει στο mixtape «Forever Young» των Alphaville.

Η σύζυγος του Γάλλου προέδρου, Μπριζίτ Μακρόν, συμμετέχει εδώ και χρόνια στην φιλανθρωπική καμπάνια «Pieces Jaunes» και, για να ενθαρρύνει τους πολίτες να δωρίσουν χρήματα, ανέλαβε ρόλο DJ.

Συγκεκριμένα, η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας επισκέφθηκε τη Disneyland μαζί με τον προπονητή της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου, Ντιντιέ Ντεσάν και, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων συγκέντρωσης χρημάτων για τα παιδιά, ανέλαβε τον ρόλο χορεύτριας και DJ.Περίπου 300 παιδιά συγκεντρώθηκαν στην ειδική εκδήλωση για να συναντήσουν την πρώτη κυρία της Γαλλίας. Στη συνέχεια, η Μακρόν χόρεψε με καλή διάθεση και ανέλαβε τον ρόλο της DJ, μιξάροντας το τραγούδι «Forever Young» των Alphaville.

 
 
 
 
 
Το κοινό την αποθέωσε με ενθουσιώδη χειροκροτήματα.

Η εκστρατεία «Pieces Jaunes» θα διαρκέσει έως τις 7 Φεβρουαρίου και, μέσω της συγκέντρωσης χρημάτων, θα βελτιωθεί η ζωή των νοσηλευόμενων παιδιών και εφήβων.

ΕΜΑΝΟΥΕΛ ΜΑΚΡΟΝ

