Έρευνα για σχέσεις CEO του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ με τον Τζέφρι Έπστιν

Οι διοργανωτές του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ ξεκίνησαν εσωτερική έρευνα για τις επαφές του CEO Μπέργκε Μπρέντε με τον Τζέφρι Έπστιν, μετά από δημοσιοποίηση εγγράφων που περιέχουν ονόματα διασυνδεδεμένων προσωπικοτήτων.

Οι διοργανωτές του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ ανακοίνωσαν σήμερα την έναρξη μιας εσωτερικής έρευνας με επίκεντρο τις διασυνδέσεις του διευθύνοντος συμβούλου του Μπέργκε Μπρέντε με τον σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπστιν, τον οποίο είχε συναντήσει σε τρία επιχειρηματικά δείπνα το 2018 και το 2019.

Οι διοργανωτές του Φόρουμ, στο οποίο συναντώνται κάθε χρόνο οι οικονομικές, πολιτικές και διπλωματικές ελίτ στο χειμερινό θέρετρο του Νταβός, θέλουν να «αποσαφηνίσουν» τις διασυνδέσεις του Μπρέντε, την ώρα που τα ονόματα πολλών προσωπικοτήτων εμφανίζονται στα έγγραφα που προσφάτως είδαν το φως της δημοσιότητας στο πλαίσιο αυτής της υπόθεσης.

Επομένως, ζήτησαν από την επιτροπή τους που είναι αρμόδια για τον έλεγχο να ξεκινήσει «μία ανεξάρτητη έρευνα», αναφέρεται σε ένα δελτίο Τύπου.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

