Νερό βρύσης ή εμφιαλωμένο; - Γιατρός του Harvard απαντά (βίντεο)

Η Trisha Pasricha, γιατρός και επιστημονική συνεργάτιδα του Harvard, αλλά και συντάκτρια της στήλης «Ask a Doctor» της Washington Post επέστρεψε με νέο βίντεο στα social media - αυτή τη φορά αναφερόμενη στην ασφαλέστερη επιλογή πόσιμου νερού.

Το εμφιαλωμένο νερό συχνά θεωρείται καλύτερη επιλογή. Ωστόσο, «υπάρχει ένα πρόβλημα», γράφει στην ανάρτηση που έκανε μέσω Instagram για λογαριασμό της Washington Post.

Όπως εξηγεί στο βίντεο, «η θερμότητα προκαλεί την ταχύτερη διαρροή των μικροπλαστικών»

«Γι’ αυτό», συνεχίζει «το να πίνετε εμφιαλωμένο νερό που έχει μείνει (για παράδειγμα) μέσα σε ένα ζεστό αυτοκίνητο δεν είναι η καλύτερη ιδέα, αν μπορείτε να το αποφύγετε. Τα καλά νέα είναι ότι, σύμφωνα με όσα λένε οι ειδικοί με τους οποίους μιλάω, εάν ο στόχος σας είναι πιο καθαρό και ασφαλές νερό, υπάρχει μια απολύτως εφικτή εναλλακτική: νερό βρύσης με το σωστό φίλτρο, και ειδικά φίλτρα αντίστροφης όσμωσης».

Για τα φίλτρα αυτά, η γιατρός του Harvard εξηγεί, πως «αναγκάζουν το νερό να περάσει μέσα από μια ημιπερατή μεμβράνη και απομακρύνουν αποτελεσματικά τα μικροπλαστικά, τις PFAS (τις λεγόμενες «αιώνιες χημικές ουσίες») και πάνω από το 99% του μολύβδου».

Μπορούν να τοποθετηθούν κάτω από τον νεροχύτη, στον πάγκο της κουζίνας ή σε άλλα συστήματα, προσθέτει.

«Τα πιο συνηθισμένα φίλτρα ενεργού άνθρακα που χρησιμοποιούν πολλοί άνθρωποι στις κανάτες της κουζίνας τους δεν είναι τόσο ισχυρά. Χρησιμοποιούν τη βαρύτητα για να στάζει το νερό μέσα από το φίλτρο, αλλά είναι πιο οικονομικά και απομακρύνουν ένα σημαντικό μέρος των ρύπων. Ξέρω ότι όλοι έχουμε αμελήσει να τα αλλάξουμε, οπότε ορίστε μια υπενθύμιση στο ημερολόγιό σας για να τα αλλάζετε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή».

Η Pasricha υπενθυμίζει ότι δεν χρειάζεται να εξαλείψουμε κάθε πιθανή πηγή πλαστικού από τη ζωή μας για να προστατεύσουμε την υγεία μας. «Όμως μικρές, συνειδητές αλλαγές μπορούν πραγματικά να κάνουν τη διαφορά», υπογραμμίζει.

Πηγή: lifo.gr