Ρεκόρ προβολών για το ντοκιμαντέρ της Μισέλ Ομπάμα εν μέσω κυκλοφορίας του «Melania»

Όταν το ντοκιμαντέρ «Melania», σε σκηνοθεσία Μπρετ Ράτνερ και παραγωγή της Amazon MGM, έκανε πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες το τριήμερο 30 Ιανουαρίου – 1 Φεβρουαρίου, κατέγραψε έσοδα 7,1 εκατ. δολαρίων.

Σημειώνεται πως το κόστος παραγωγής ανέρχεται στα 40 εκατ. δολάρια ενώ δόθηκαν 35 εκατ. δολάρια για την προώθησή του.

Περισσότερο από το 70% του κοινού ήταν γυναίκες, ενώ το 72% των εισιτηρίων αγοράστηκε από άτομα άνω των 70 ετών.

Την ίδια στιγμή όμως, ένα άλλο κομμάτι του κοινού παρακολούθησε το ντοκιμαντέρ της Μισέλ Ομπάμα, Becoming (2020), στο Netflix. Η τηλεθέαση του ντοκιμαντέρ εκτοξεύθηκε κατά 13.000%, φτάνοντας τα 47,5 εκατομμύρια λεπτά προβολής το ίδιο τριήμερο (30 Ιανουαρίου – 1 Φεβρουαρίου), από μόλις 354.000 λεπτά το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης δεδομένων Luminate.

Παρότι δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμα τα έσοδα του box office με τη θέαση σε πλατφόρμες streaming, τα δύο ντοκιμαντέρ για τις Πρώτες Κυρίες των ΗΠΑ προσφέρουν μια χαρακτηριστική εικόνα της έντονης πολιτικής πόλωσης.

Το «Melania», το οποίο κυκλοφόρησε διεθνώς αλλά δεν κατάφερε να μπει στη δεκάδα του παγκόσμιου box office της Comscore (σ.σ. αμερικανική εταιρεία μέτρησης και ανάλυσης δεδομένων για τα μέσα ενημέρωσης και την ψυχαγωγία) για το συγκεκριμένο Σαββατοκύριακο, αναμένεται να προβληθεί στο Prime Video τις επόμενες εβδομάδες, εμπλουτισμένο με επιπλέον υλικό και σε μορφή ντοκιμαντέρ-σειράς, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί ακόμη ημερομηνία κυκλοφορίας.

Με πληροφορίες από The Hollywood Reporter