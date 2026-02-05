Σαουδική Αραβία: Γιατί οι καμήλες θα αποκτήσουν διαβατήρια

Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε την Τετάρτη (4/2) ότι σκοπεύει να εκδώσει διαβατήρια για τις καμήλες του βασιλείου.

Tα διαβατήρια θα αποτελέσουν μια ευρεία βάση δεδομένων που θα επιτρέψει την καλύτερη διαχείριση των κοπαδιών.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος, Υδάτων και Γεωργίας υποσχέθηκε ότι η πρωτοβουλία αυτή θα ενισχύσει «την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα» του τομέα και θα αποτελέσει «μια αξιόπιστη βάση δεδομένων αναφοράς».

Η χρησιμότητα των διαβατηρίων για τις καμήλες

Στην ανάρτησή του σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης το υπουργείο παρουσίασε και μια φωτογραφία του εν λόγω εγγράφου: ένα πράσινο διαβατήριο με το έμβλημα της χώρας και διακοσμημένο με την εικόνα μιας χρυσής καμήλας.

Σύμφωνα με το κανάλι Αλ Εχμπαρίγια, τα διαβατήρια θα βοηθήσουν στην «οργάνωση των πωλήσεων» και θα διευκολύνουν «το εμπόριο και τη μεταφορά», προστατεύοντας παράλληλα τα δικαιώματα των ιδιοκτητών, καθώς θα απλουστευθεί η διαδικασία με την οποία αποδεικνύουν ότι τους ανήκει ένα ζώο.

Το 2024 η κυβέρνηση υπολόγιζε ότι στη Σαουδική Αραβία ζουν περίπου 2,2 εκατομμύρια καμήλες. Τα ζώα αυτά αποτελούσαν ανέκαθεν ένα ζωτικής σημασίας μεταφορικό μέσο για τη χώρα, χάριζαν κύρος στους ιδιοκτήτες τους και έφερναν σημαντικά κέρδη στους εκτροφείς.

Οι καμήλες συμμετέχουν και σε διαγωνισμούς ομορφιάς, που οργανώνονται κατά τη διάρκεια ετήσιων φεστιβάλ. Οι ιδιοκτήτες συχνά επενδύουν εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια σε αυτούς τους διαγωνισμούς. Τα τελευταία χρόνια ωστόσο οι διοργανωτές προσπαθούν να απαγορεύσουν τις πλαστικές επεμβάσεις σε καμήλες (για παράδειγμα, για να γίνουν τα χείλη τους πιο κρεμαστά ή οι καμπούρες τους πιο αρμονικές), πρακτική που ευημερεί παρά τις βαριές κυρώσεις.

Το 2021 δεκάδες καμήλες αποκλείστηκαν από έναν διαγωνισμό ομορφιάς επειδή τους είχαν κάνει ενέσεις μπότοξ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ