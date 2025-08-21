Με μικρή άνοδο έκλεισε την Πέμπτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης διαμορφώθηκε στις 289,65 μονάδες με κέρδη 0,24%. Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 175,77 μονάδες με άνοδο 0,26%.

Η αξία των συναλλαγών ήταν 431.566,29 ευρώ.

Σε σχέση με τους επιμέρους δείκτες, η Κύρια Αγορά είχε κέρδη 0,37%, όπως και η Εναλλακτική με 0,09%, ενώ πτώση κατέγραψαν τα Ξενοδοχεία με 2,09% και οι Επενδυτικές με 0,58%.

Την μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα είχε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου με όγκο συναλλαγών 109.020,64 ευρώ (τιμή κλεισίματος 7,580 ευρώ - άνοδος 0,80%), της Logicom με όγκο 102.979,02 ευρώ (τιμή κλεισίματος 4,040 ευρώ - άνοδος 1,00%), της Δήμητρα Επενδυτική με όγκο 58.882,01 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,690 ευρώ - πτώση 0,59%), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με όγκο 47.461,24 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,500 ευρώ - άνοδος 2,04%), της Πανδώρα Επενδύσεις με όγκο 41.858,24 ευρώ (τιμή κλεισίματος 0,206 ευρώ - πτώση 2,83%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 6 κινήθηκαν ανοδικά, 9 πτωτικά και 2 χωρίς μεταβολή.

Ο αριθμός των συναλλαγών ήταν 199.

Πηγή: ΚΥΠΕ