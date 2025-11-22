Νέα δεδομένα από Τραμπ για σχέδιο 28 σημείων: Όχι, δεν είναι η τελική μου πρόταση για την Ουκρανία

Νέα δεδομένα στη συζήτηση για το ειρηνευτικό σχέδιο στην Ουκρανία θέτει με την τελευταία τοποθέτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ, καθιστώντας σαφές ότι η πρόταση των 28 σημείων που κατέθεσε, δεν είναι «take it, or leave it.

Σε ερώτηση αν η πρότασή του για λύση στην κρίση της Ουκρανίας είναι η τελευταία, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Όχι». «Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει είτε με τον έναν, είτε με τον άλλον τρόπο», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας με δημοσιογράφους.

Η τελευταία αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ αλλάζει το τοπίο, καθώς είχε διαμορφωθεί η αντίληψη -η οποίο ενισχύθηκε από το τελεσίγραφο της Πέμπτης- ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έθετε επιτακτικά το δίλημμα στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος ήταν αναγκασμένος να το αποδεχθεί ή να χάσει -έστω και σε έναν βαθμό- την υποστήριξη των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι περιμένει απάντηση από το Κίενο το αργότερο έως την Πέμπτη, ενώ επιθυμία του είναι, το ειρηνευτικό μνημόνιο, να έχει υπογραφεί έως το τέλος του 2025.

Να σημειώσουμε ότι το σχέδιο των 28 σημείων έχει ήδη επιδοθεί επισήμως τόσο στην ουκρανική κυβέρνηση, όσο και στο Κρεμλίνο και τον Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς και στους ηγέτες της Ευρώπης, οι οποίοι, στο περιθώριο της G20, δήλωσαν ότι το σχέδιο Τραμπ αποτελεί μία βάση, χρειάζεται ωστόσο διαπραγμάτευση, καθώς είναι αρνητικοι στην παραχώρηση εδαφών και στη μείωση των στρατευμάτων.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν απέρριψε το σχέδιο της Ουάσινγκτον, δήλωσε ωστόσο, σε ένα δραματικό διάγγελμα προς τον λαό της Ουκρανίας, ότι πλέον βρίσκεται στο δίλημμα να επιλέξει ανάμεσα στην αξιοπρέπεια της χώρας και στον κίνδυνο να χάσει η Ουκρανία τον βασικό της σύμμαχο, δηλαδή τις ΗΠΑ.

Στη Γενεύη ο Υπουργός Στρατού των ΗΠΑ για το σχέδιο ειρήνης στην Ουκρανία

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Ρόιτερς πως ο Υπουργός Στρατού των ΗΠΑ, Ντάνιελ Ντρίσκολ, έχει ήδη αφιχθεί στη Γενεύη για τις συνομιλίες μεταξύ συμβούλων εθνικής ασφαλείας της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας, αξιωματούχων της ΕΕ, των ΗΠΑ και της Ουκρανίας με επίκεντρο το αμερικανικό σχέδιο για την ειρήνη στην Ουκρανία.

Όπως μεταδίδει το Ρόιτερς, μια ουκρανική αντιπροσωπεία αναμένεται να φθάσει απόψε, ενώ ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, αναμένονται αύριο.

Όπως ανέφερε ο Αμερικανός αξιωματούχος, η Ρωσία δεν θα παραστεί στις συνομιλίες της Γενεύης, όμως οι ΗΠΑ προτίθενται να έχουν συναντήσεις με Ρώσους πολύ σύντομα.

Την ίδια ώρα, η Ιταλία θα στείλει έναν αξιωματούχο για να συμμετάσχει στις συνομιλίες αύριο στη Γενεύη, σύμφωνα με διπλωτικές πηγές στο Ρόιτερς. Οι πηγές ανέφεραν πως πρόκειται για τον διπλωματικό σύμβουλο, Φαμπρίτσιο Σάτζο.

Σαφής η δέσμευση της Ευρώπης στην Ουκρανία, είπε ο Μερτς στον Τραμπ

Ο Καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, δήλωσε πως κατέστησε σαφές στον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Ευρώπη πρέπει να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε διαδικασίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, κατά τη διάρκειας μιας μακράς τηλεφωνικής συνδιάλεξης το βράδυ της Παρασκευής.

"Εάν η Ουκρανία χάσει αυτόν τον πόλεμο και πιθανόν καταρρεύσει, θα υπάρξει ένας αντίκτυπος συνολικά στην ευρωπαϊκή πολιτική κατάσταση, σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο. Και για αυτόν ακριβώς τον λόγο έχουμε δεσμευτεί τόσο πολύ σε αυτό το θέμα", δήλωσε ο Μερτς μετά τη Σύνοδο της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ.

"Κατέστησα σαφή αυτήν τη θέση σε εκείνον (τον Τραμπ)", σημείωσε.

Ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν το ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία τη Δευτέρα

Σύμβουλοι εθνικής ασφαλείας από τις χώρες της Ε3 θα συναντηθούν με αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στη Γενεύη αύριο προκειμένου να συζητήσουν το προτεινόμενο ειρηνευτικό σχέδιο της Ουάσιγκτον για την Ουκρανία, είπαν αξιωματούχοι στο περιθώριο της Συνόδου της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ.

Η Ε3 είναι μια ανεπίσημη συμμαχία ασφαλείας της Γαλλίας, Βρετανίας και Γερμανίας.

Μια πηγή από τη γερμανική κυβέρνηση είπε πως ένα ευρωπαϊκό προσχέδιο ειρηνευτικής πρότασης, που βασίζεται στην αμερικανική πρόταση, εστάλη στην Ουκρανία και στη διοίκηση των ΗΠΑ.

Την ίδια ώρα, τη Δευτέρα, ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν κατά τη διάρκεια μιας Συνόδου ΕΕ-Αφρικής στη Λουάντα προκειμένου να συζητήσουν το αμερικανικό σχέδιο για την ειρήνη στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Το αμερικανικό προσχέδιο της πρότασης των 28 σημείων περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία που θα είναι αναγκαία για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», έγραψε ο Κόστα σε μια ανάρτηση στο Χ.

«Είμαστε έτοιμοι να εμπλακούμε προκειμένου να διασφαλίσουμε πως μια μελλοντική ειρήνη είναι βιώσιμη. Έχω προσκαλέσει και τους 27 ηγέτες της ΕΕ για μια ειδική συνάντηση για την Ουκρανία, στο περιθώριο μιας Συνόδου ΕΕ-Αφρικής στη Λουάντα τη Δευτέρα».

Πηγή: ΚΥΠΕ / ΑΠΕ-ΜΠΕ / skai.gr