Χωρίς μεταβολή έκλεισε το ΧΑΚ την Πέμπτη

Η αξία των συναλλαγών έφτασε στις €567.113,45.

Χωρίς μεταβολή έκλεισε την Πέμπτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ). Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε αμετάβλητος στις 283,98 μονάδες.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε, επίσης, χωρίς μεταβολή στις 172,27 μονάδες.

Στο μεταξύ, χωρίς μεταβολή έκλεισαν οι δείκτες της Κύριας Αγοράς και των Επενδυτικών Εταιρειών, ενώ άνοδο κατά 0,13% κατέγραψε η Εναλλακτική Αγορά και τα Ξενοδοχεία κατά 3,81%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €287.542,58 (χωρίς μεταβολή – τιμή κλεισίματος €8,10). Ακολούθησαν οι μετοχές της ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ με €204.694,34 (χωρίς μεταβολή – τιμή κλεισίματος €1,64), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με €27.201,00 (άνοδος 3,05% - τιμή κλεισίματος €1,35), της ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με €22.320,00 (άνοδος 0,90% – τιμή κλεισίματος €2,20) και της Petrolina με €9.400,33 (πτώση 0,89% - τιμή κλεισίματος €1,11).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 5 κινήθηκαν ανοδικά, 6 πτωτικά και 3 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών περιορίστηκε στις 171.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΧΑΚ

