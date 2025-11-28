Μικρές απώλειες 0,91% στο ΧΑΚ εντός Νοεμβρίου

«Οι Ευρωπαίοι ας κάνουν ό,τι θέλουν»: Ο Τραμπ ετοιμάζεται να αναγνωρίσει ως ρωσικά τα κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας, γράφει ο Telegraph

Ο Δείκτης  FTSE/CySE 20 έκλεισε την Παρασκευή στις 167,92 μονάδες, με άνοδο 0,14%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 506.921 ευρώ.

Μικρές απώλειες κατά 0,91% παρουσίασε εντός Νοεμβρίου το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός του Δείκτης έκλεισε στην τελευταία χρηματιστηριακή συνάντηση του μήνα και της εβδομάδας, στις 276,97 μονάδες, παρουσιάζοντας αμελητέα αύξηση σε ποσοστό 0,13%. Σε εβδομαδιαία βάση, η χρηματιστηριακή αγορά παρουσίασε μικρές απώλειες σε ποσοστό 0,6%.

Σε σχέση με τους επιμέρους δείκτες, η Κύρια Αγορά έκλεισε με πτώση 0,08%. Κέρδη σημείωσαν η Εναλλακτική Αγορά σε ποσοστό 0,61% και τα Ξενοδοχεία με 0,74%. Οι Επενδυτικές έκλεισαν χωρίς μεταβολή. 

Την μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα παρουσίασαν οι μετοχές της Atlantic Insurance με όγκο συναλλαγών αξίας 259.866 ευρώ (τιμή κλεισίματος 2,40 ευρώ – χωρίς μεταβολή), της Τράπεζας Κύπρου με όγκο συναλλαγών 91.420 ευρώ (τιμή κλεισίματος 7,98 ευρώ - πτώση 0,25%), της Δήμητρα Επενδυτική με όγκο 74.178 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,60 ευρώ – χωρίς μεταβολή), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με όγκο 47.172 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,21 ευρώ - πτώση 0,82%) και της Logicom με όγκο 18.400 ευρώ (τιμή κλεισίματος 3,68 ευρώ – χωρίς μεταβολή).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 7 κινήθηκαν ανοδικά, 4 πτωτικά και 5 χωρίς μεταβολή. Ο αριθμός των συναλλαγών περιορίστηκε στις 97. 

Πηγή: ΚΥΠΕ

