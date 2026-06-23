«Κόκκινη» η αλυκή!

Ένα εντυπωσιακό θέαμα παρατηρείται τις τελευταίες μέρες στη μεγάλη αλυκή της Λάρνακας, η οποία απέκτησε ένα ροζ προς κοκκινωπό χρώμα, φαινόμενο που, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι σύνηθες τέτοια εποχή και οφείλεται σε αναπαραγωγική δραστηριότητα. Το κόκκινο χρώμα της αλυκής μονοπωλεί τo ενδιαφέρον επισκεπτών, ντόπιων και ξένων, που σπεύδουν στον υγροβιότοπο για τις σχετικές φωτογραφίες. Το φαινόμενο έχει να κάνει με την παρουσία της γαρίδας με την ονομασία «Αρτέμια Σαλίνα», που αποτελεί μαγνήτη και βασική τροφή των αποδημητικών φλαμίνγκο που διαχειμάζουν στην αλυκή όταν η λίμνη είναι γεμάτη. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει πως η αλυκή δεν προσφέρει μαγευτικές εικόνες μόνο κατά τους χειμερινούς μήνες με την έλευση των φλαμίνγκο. Οι συνεχείς εναλλαγές των χρωμάτων της, ανάλογα με την εποχή, αποτελούν ατραξιόν για τους τουρίστες και καθιστούν την αλυκή ένα από τα σημαντικότερα σημεία αναφοράς όχι μόνο της Λάρνακας, αλλά και της Κύπρου ευρύτερα.

Β. Βας