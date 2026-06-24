Μια ξεχωριστή θρησκευτική παράδοση

Πιστοί καλυμμένοι με λάσπη και ξερά φύλλα ανάβουν κεριά έξω από εκκλησία στο χωριό Μπιμπίκλατ της επαρχίας Νουέβα Εσίχα στις Φιλιππίνες, κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ Taong Putik («Άνθρωποι της Λάσπης»), στις 24 Ιουνίου 2026. Η ιδιαίτερη αυτή παράδοση τιμά τη γιορτή του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, με τους συμμετέχοντες να καλύπτονται από τα ξημερώματα με λάσπη και φύλλα πριν κατευθυνθούν στην εκκλησία για τη θεία λειτουργία και την έκφραση ευγνωμοσύνης για τις ευλογίες της ζωής τους. Φωτογραφία EPA/ROLEX DELA PENA

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