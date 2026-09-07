Άνθρωποι περπατούν κατά τη διάρκεια της Ημέρας Πεζών στη Λα Παζ της Βολιβίας, 6 Σεπτεμβρίου 2026. Κάθε πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου είναι η Ημέρα Πεζών, μια ημέρα κατά την οποία οι άνθρωποι ενθαρρύνονται να μετακινούνται με τα πόδια ή με ποδήλατο ως μια δράση αφιερωμένη στην προστασία του περιβάλλοντος. EPA/LUIS GANDARILLAS

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.