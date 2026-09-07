Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση 24χρονος μετά από τροχαίο με μοτοσικλέτα στην Σωτήρα

Στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται 24χρονος μοτοσικλετιστής, ο οποίος τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα χθες βράδυ στον δρόμο Αγίας Θέκλας – Σωτήρας. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο νεαρός έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του και αυτή ανατράπηκε στην άσφαλτο διερευνώνται από την Αστυνομία.

Σύμφωνα με ανημέρωση από την Αστυνομία, γύρω στις 9.30 χθες βράδυ, ενώ 24χρονος οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του στο δρόμο Αγίας Θέκλας – Σωτήρας, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Αστυνομία, έχασε τον έλεγχο της με αποτέλεσμα αυτή να ανατραπεί στην άσφαλτο.

Όπως αναφέρεται, ο 24χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου και στη συνέχεια, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Σύμφωνα με τους επί καθήκοντι ιατρούς, η κατάσταση του θεωρείται εξαιρετικά κρίσιμη, αναφέρει η Αστυνομία.