Κρίσιμη συνεδρία για το συνταξιοδοτικό σήμερα – Στη Βουλή εντός Σεπτεμβρίου το νομοσχέδιο

Με τη συμμετοχή των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνου Μουσιούττα, και του Υπουργού Οικονομικών, Μάκη Κεραυνού, συνεχίζεται σήμερα στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα η συζήτηση για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση.

Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 09:30 στο Υπουργείο Εργασίας και Κονωνικών Ασφαλίσεων.

Ο κ. Μουσιούττας έχει δηλώσει πως η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση είναι η σημαντικότερη μεταρρύθμιση που αναλαμβάνει η Κυβέρνηση στο παρόν έτος, σημειώνοντας πως «μέσα στον Σεπτέμβριο καταθέτουμε στη Βουλή των Αντιπροσώπων το νομοσχέδιο για τον πρώτο πυλώνα, το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

Είπε, ακόμη, ότι οι βασικοί στόχοι περιλαμβάνουν την επάρκεια των συντάξεων, ώστε οι συντάξεις να βελτιωθούν ουσιαστικά.

Πρόσθεσε ότι «η μεταρρύθμιση φέρνει αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις, με τη μεγαλύτερη στήριξη να κατευθύνεται εκεί όπου υπάρχει και η μεγαλύτερη ανάγκη, στους χαμηλοσυνταξιούχους μας, δηλαδή αποδίδεται δικαιοσύνη, ώστε τα βάρη και τα οφέλη να μοιράζονται δίκαια και βιωσιμότητα, ώστε το σύστημα να παραμένει εύρωστο και για τα παιδιά και τα εγγόνια μας».

Πηγή: ΚΥΠΕ