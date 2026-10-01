ΒΙΝΤΕΟ: Με παρέλαση γιόρτασε η Κύπρος την Ανεξαρτησία της - Παρέλασαν ξένα αγήματα [βίντεο]

Με κάθε λαμπρότητα πραγματοποιείται σήμερα στη Λευκωσία η στρατιωτική παρέλαση για την 66η επέτειο της ανακήρυξης της Κυπριακής Δημοκρατίας, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στα νέα οπλικά συστήματα της Εθνικής Φρουράς, στις διελεύσεις μαχητικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων, αλλά και στην παρουσία στρατιωτικών αγημάτων από πέντε χώρες.

ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ

Ρίγη συγκίνησης προκάλεσε η εμφάνιση των ελληνικών F 16 Viper στον ουρανό της Λευκωσίας, κατά τη στρατιωτική παρέλαση για την 66η επέτειο της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα μαχητικά της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας πέρασαν πάνω από την πρωτεύουσα, τραβώντας τα βλέμματα όσων βρίσκονταν στη λεωφόρο Ιωσήφ Χατζηιωσήφ για την παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου. Η παρουσία τους αποτέλεσε μία από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές της φετινής παρέλασης, στην οποία συμμετείχαν πεζοπόρα και μηχανοκίνητα τμήματα, ενώ παρουσιάστηκαν και οπλικά συστήματα της Εθνικής Φρουράς.

Τα F 16 Viper αποτελούν την πλέον σύγχρονη αναβαθμισμένη έκδοση των F 16 που διαθέτει η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία. Είναι εξοπλισμένα με προηγμένο ραντάρ AESA, νέο υπολογιστή αποστολής και αναβαθμισμένα συστήματα επικοινωνιών, ενώ έχουν τη δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων με άλλα μέσα σε πραγματικό χρόνο. Η αναβάθμιση ενισχύει σημαντικά τις δυνατότητές τους στον εντοπισμό και την παρακολούθηση στόχων, καθώς και την εικόνα που έχει ο πιλότος για το πεδίο των επιχειρήσεων.

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Αγήματα από πέντε χώρες

Ισχυρή θα είναι φέτος και η παρουσία ξένων ενόπλων δυνάμεων στην παρέλαση.

Αμερικανοί πεζοναύτες και ναύτες από το αντιτορπιλικό USS Roosevelt θα παρελάσουν εκπροσωπώντας τις Ένοπλες Δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ στη Λευκωσία θα βρίσκεται και άγημα Γάλλων πεζοναυτών. Στην παρέλαση θα συμμετάσχουν επίσης άγημα των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων και άγημα της στρατιωτικής αστυνομίας των Ενόπλων Δυνάμεων της Αιγύπτου. Μαζί με την παρουσία της Ελλάδας, η φετινή επέτειος θα έχει έτσι έντονο διεθνές στρατιωτικό αποτύπωμα.

Τα FPV της Εθνικής Φρουράς

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ανάπτυξη δυνατοτήτων στον τομέα των μικρών μη επανδρωμένων αεροπορικών συστημάτων FPV.

Σήμερα θα παρουσιαστούν τρία ειδικά διαμορφωμένα οχήματα. Το πρώτο προορίζεται για τη μεταφορά και την επιχειρησιακή υποστήριξη συστημάτων FPV, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αποστολές συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης, αναγνώρισης αλλά και κρούσης.

Το δεύτερο διαθέτει δυνατότητα μεταφοράς και επιχειρησιακής υποστήριξης FPV και φέρει παράλληλα σταθμό διοίκησης και ελέγχου, ενώ το τρίτο λειτουργεί ως κινητό εργαστήριο παραγωγής μικρών μη επανδρωμένων αεροπορικών συστημάτων FPV.

Πρόκειται ουσιαστικά για κινητή τεχνική και παραγωγική υποδομή, η οποία μπορεί να μεταφέρει τον απαραίτητο εξοπλισμό για την κατασκευή και τεχνική υποστήριξη των συστημάτων ακόμη και σε επιχειρησιακό περιβάλλον. Η δυνατότητα αυτή συνδέεται με το εργαστήριο παραγωγής της Εθνικής Φρουράς, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία από τον Ιούλιο.