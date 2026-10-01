Εικόνες καταστροφής λόγω κακοκαιρίας στην Κρήτη: Ποτάμια ξεχείλισαν, σπίτια πλημμύρισαν και δρόμοι κατέρρευσαν [ΒΙΝΤΕΟ]

Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκεται η Κρήτη, με τα έντονα καιρικά φαινόμενα να προκαλούν σοβαρά προβλήματα σε αρκετές περιοχές του νησιού. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στον Μυλοπόταμο, όπου οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες και σημαντικές ζημιές.

Στα Ζωνιανά, η μεγάλη ποσότητα νερού είχε ως αποτέλεσμα να ξεχειλίσει ποταμός, με νερά και φερτά υλικά να κατακλύζουν δρόμους και να εισέρχονται σε σπίτια και επιχειρήσεις. Παράλληλα, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση καταγράφηκαν σε Ζωνιανά, Ανώγεια και Αξό.

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Δισκούρι, όπου τμήμα δρόμου και γέφυρας υποχώρησε την ώρα που διερχόταν αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ηλικιωμένο ζευγάρι. Οι δύο επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο, χωρίς να αναφερθεί κάποιος σοβαρός τραυματισμός.

Έντονα προβλήματα καταγράφονται και στο Ηράκλειο. Στον Προφήτη Ηλία η βροχόπτωση ξεπέρασε τα 220 χιλιοστά, με μεγάλες ποσότητες νερού και φερτών υλικών να δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες στο οδικό δίκτυο. Στο Ρουκάνι, σπίτια πλημμύρισαν, ενώ ζημιές σημειώθηκαν και σε αγροτικές εγκαταστάσεις.

Λόγω της επικινδυνότητας των φαινομένων, έχουν σταλεί προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του 112 σε κατοίκους περιοχών της Κρήτης, με τις Αρχές να καλούν τους πολίτες να περιορίσουν ή να αποφεύγουν τις μετακινήσεις όπου τα φαινόμενα βρίσκονται σε εξέλιξη. Η Κρήτη έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες διατηρούν υψηλό τον κίνδυνο για νέες πλημμύρες και προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ