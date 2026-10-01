Ελληνικά

| English

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Συναγερμός στον Μαχαιρά: Νεαρός χάθηκε στο δάσος και εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή

Εικόνες καταστροφής λόγω κακοκαιρίας στην Κρήτη: Ποτάμια ξεχείλισαν, σπίτια πλημμύρισαν και δρόμοι κατέρρευσαν [ΒΙΝΤΕΟ]

Author Thumbnail

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκεται η Κρήτη, με τα έντονα καιρικά φαινόμενα να προκαλούν σοβαρά προβλήματα σε αρκετές περιοχές του νησιού. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στον Μυλοπόταμο, όπου οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες και σημαντικές ζημιές.

Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκεται η Κρήτη, με τα έντονα καιρικά φαινόμενα να προκαλούν σοβαρά προβλήματα σε αρκετές περιοχές του νησιού. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στον Μυλοπόταμο, όπου οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες και σημαντικές ζημιές.

Στα Ζωνιανά, η μεγάλη ποσότητα νερού είχε ως αποτέλεσμα να ξεχειλίσει ποταμός, με νερά και φερτά υλικά να κατακλύζουν δρόμους και να εισέρχονται σε σπίτια και επιχειρήσεις. Παράλληλα, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση καταγράφηκαν σε Ζωνιανά, Ανώγεια και Αξό.

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Δισκούρι, όπου τμήμα δρόμου και γέφυρας υποχώρησε την ώρα που διερχόταν αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ηλικιωμένο ζευγάρι. Οι δύο επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο, χωρίς να αναφερθεί κάποιος σοβαρός τραυματισμός.

 

 

Έντονα προβλήματα καταγράφονται και στο Ηράκλειο. Στον Προφήτη Ηλία η βροχόπτωση ξεπέρασε τα 220 χιλιοστά, με μεγάλες ποσότητες νερού και φερτών υλικών να δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες στο οδικό δίκτυο. Στο Ρουκάνι, σπίτια πλημμύρισαν, ενώ ζημιές σημειώθηκαν και σε αγροτικές εγκαταστάσεις.

Λόγω της επικινδυνότητας των φαινομένων, έχουν σταλεί προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του 112 σε κατοίκους περιοχών της Κρήτης, με τις Αρχές να καλούν τους πολίτες να περιορίσουν ή να αποφεύγουν τις μετακινήσεις όπου τα φαινόμενα βρίσκονται σε εξέλιξη. Η Κρήτη έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες διατηρούν υψηλό τον κίνδυνο για νέες πλημμύρες και προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

 

 

@they.callmelou #agiosnikolaos #crete ♬ πρωτότυπος ήχος - Lou Lounge Nea Filadelfeia
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
#ΕΛΛΑΔΑ #ΚΡΗΤΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα