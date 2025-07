Η Bgirl Mags και ο Bboy Cielo διαγωνίζονται στο διαγωνισμό breakdance, Red Bull BC One στην Μπρίσμπεϊν της Αυστραλίας

Η Magdalena Vasquez, γνωστή και ως «Bgirl Mags» (δεξιά) και ο Chris Cielo, γνωστός και ως «Bboy Cielo» (αριστερά), εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης για τον διαγωνισμό breakdance Red Bull BC One στο Brisbane Powerhouse (Παλαιός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος του τραμ, ο οποίος μετατράπηκε σε χώρο καλλιτεχνικών εκδηλώσεων) στην Μπρίσμπεϊν της Αυστραλίας, την 1η Ιουλίου 2025. Ο μεγαλύτερος one-on-one διαγωνισμός breakdance στον κόσμο, το Red Bull BC One, ανακοίνωσε την Μπρίσμπεϊν ως την πόλη που θα φιλοξενήσει τον Red Bull BC One Cypher Australia του 2025.

Credit: EPA/DARREN ENGLAND AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT