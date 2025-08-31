Η Νάρσι Χατζηκωνσταντίνου, η δημιουργός του Cyprus Fire Watch, για τη θετική και ηθική τεχνολογία

***«Παντού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυριαρχούσε η παραπληροφόρηση και ο υπερδραματισμός. Κι έτσι γεννήθηκε το Cyprus Fire Watch» ***«Περνώντας από κυβερνητικά κτίρια τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, είδα εικόνες που με άφησαν άφωνη: παλιά PCs με ημερομηνίες ξεχασμένες πάνω στην οθόνη, σημειωματάρια και μολύβια αντί για ψηφιακά εργαλεία, και κτίρια σε κακή κατάσταση» ***«Η αίσθηση ήταν πως η τεχνολογία δεν έχει αγγίξει ουσιαστικά το κράτος. Όταν οι άλλοι λειτουργούν ακόμα με ‘‘την πέννα και το δεφτέριν’’, πως θα τολμήσουμε να μιλήσουμε εμείς για τεχνολογία;» ***«Ακόμα και ένα πολύ στενό μου πρόσωπο με ρώτησε: ‘‘Ακόμα δεν εκατάφερες να φκάλεις λεφτά που τα κρουσμένα;’’. Εξοργιστικό. Σιχάθηκα...» ***«Και όλοι μαζί, εμείς οι απλοί πολίτες βοηθήσαμε επί της ουσίας [..] Έτσι, για το δικό μας γαμώτο που μας άφησαν να καούμε ζωντανούς» ***«Όταν η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι πιθανόν να υπήρχε εμπρηστής ελεύθερος, εγώ μαζί με δέκα άλλους εθελοντές αποφασίσαμε να περιπολήσουμε τα βουνά» ***«Είχαμε περισσότερα αυτοκίνητα από την αστυνομία∙- οργανωθήκαμε μόνοι μας, άγνωστοι μεταξύ αγνώστων, και παρόλα αυτά συντονιστήκαμε ώστε να καλύψουμε όλο το Τρόοδος από τα μεσάνυχτα μέχρι τις έξι το πρωί» ***«Η εκπαίδευση πρέπει να καλλιεργεί την ηθική του ψηφιακού πολίτη, όχι μόνον τις τεχνικές του δεξιότητες» ***«Υπήρχε μεγάλο πρόβλημα με παραπληροφόρηση από influencers: διέδιδαν ότι η Λόφου είχε καεί ολοσχερώς, κάτι που δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα» «Η τεχνολογία δεν έχει αγγίξει ουσιαστικά το κράτος» kateliadi@politis.com.cy Ονομάζεται Νάρσι, αν και πολλοί στην Κύπρο την φωνάζουν ακόμα Γεωργία. Γεννήθηκε εδώ στο νησί μας και μεγάλωσε στην Αμερική, όπου σπούδασε μαέστρο...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!