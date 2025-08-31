Διαφθορά: Έξι πορίσματα προς δημοσιοποίηση

Μέσα στους επόμενους δύο μήνες, η Αρχή Κατά της Διαφθοράς αναμένεται να αποφασίσει για έξι σοβαρές υποθέσεις που αφορούν νυν και πρώην κρατικούς αξιωματούχους. Η διερεύνησή τους έχει ολοκληρωθεί από λειτουργούς Επιθεώρησης που διόρισε η ίδια η Αρχή, και οι υποθέσεις βρίσκονται σήμερα στο στάδιο σύνταξης των πορισμάτων. Για κάθε υπόθεση θα εκδοθούν λεπτομερείς ανακοινώσεις, ενώ στις περιπτώσεις που θα διαπιστωθεί η διάπραξη πειθαρχικών ή και ποινικών αδικημάτων, όπως κατάχρηση εξουσίας και διαφθορά, θα παραπεμφθούν στον Γενικό Εισαγγελέα για τις δικές του ενέργειες. Οι τέσσερις από αυτές τις υποθέσεις έχουν ήδη απασχολήσει την επικαιρότητα, άλλες λιγότερο και άλλες σε μεγαλύτερο βαθμό, καθώς στο πλαίσιο της διερεύνησής τους έλαβαν κλήση για κατάθεση δεκάδες αξιωματούχοι, δη...

