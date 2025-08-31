Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Διαφθορά: Έξι πορίσματα προς δημοσιοποίηση

Αναμένονται ανακοινώσεις από την Αρχή Κατά της Διαφθοράς για Μαρίνο Σιζόπουλο, «Land of Dreams», χρηματοδοτήσεις κομμάτων και «Κράτος-Μαφία». Συντάσσονται πορίσματα και για άλλες δυο υποθέσεις που δεν έγιναν γνωστές

Μέσα στους επόμενους δύο μήνες, η Αρχή Κατά της Διαφθοράς αναμένεται να αποφασίσει για έξι σοβαρές υποθέσεις που αφορούν νυν και πρώην κρατικούς αξιωματούχους. Η διερεύνησή τους έχει ολοκληρωθεί από λειτουργούς Επιθεώρησης που διόρισε η ίδια η Αρχή, και οι υποθέσεις βρίσκονται σήμερα στο στάδιο σύνταξης των πορισμάτων. Για κάθε υπόθεση θα εκδοθούν λεπτομερείς ανακοινώσεις, ενώ στις περιπτώσεις που θα διαπιστωθεί η διάπραξη πειθαρχικών ή και ποινικών αδικημάτων, όπως κατάχρηση εξουσίας και διαφθορά, θα παραπεμφθούν στον Γενικό Εισαγγελέα για τις δικές του ενέργειες. Οι τέσσερις από αυτές τις υποθέσεις έχουν ήδη απασχολήσει την επικαιρότητα, άλλες λιγότερο και άλλες σε μεγαλύτερο βαθμό, καθώς στο πλαίσιο της διερεύνησής τους έλαβαν κλήση για κατάθεση δεκάδες αξιωματούχοι, δη...

