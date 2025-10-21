Το Δελχί καταγράφει τη χειρότερη ποιότητα αέρα στον κόσμο

Ένα πουλί κάθεται στην άκρη μιας γέφυρας εν μέσω πυκνής αιθαλομίχλης στο Νέο Δελχί της Ινδίας, στις 21 Οκτωβρίου 2025. Το Κεντρικό Συμβούλιο Ελέγχου της Ρύπανσης (CPCB) ανέφερε ότι ο συνολικός Δείκτης Ποιότητας του Αέρα (AQI) του Νέου Δελχί έφτασε περίπου στο 350 το πρωί της 21ης Οκτωβρίου, κατατάσσοντάς το στην κατηγορία «Πολύ Κακή». Αυτή η σημαντική πτώση στην ποιότητα του αέρα προκλήθηκε από την εκτεταμένη έκρηξη πυροτεχνημάτων πέραν των επιτρεπόμενων ωρών στις 20 Οκτωβρίου, τη νύχτα των εορτασμών του Ντιβάλι (EPA/HARISH TYAGI).