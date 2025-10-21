Χάλκινο Κύπρου στη μείωση δημόσιου χρέους το δεύτερο τρίμηνο

Την τρίτη μεγαλύτερη μείωση στο σύνολο των κρατών μελών της ΕΕ, κατέγραψε το δημόσιο χρέος της Κύπρου το δεύτερο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Τρίτη η Eurostat.

Το δημόσιο χρέος της Κύπρου μειώθηκε στο 61,2% του ΑΕΠ από 62,1% το πρώτο τρίμηνο του 2025 και 67,7% το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Οι υψηλότεροι δείκτες δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2025 καταγράφηκαν στην Ελλάδα (151,2%), την Ιταλία (138,3%), τη Γαλλία (115,8%), το Βέλγιο (106,2%) και την Ισπανία (103,4%), ενώ οι χαμηλότεροι καταγράφηκαν στην Εσθονία (23,2%), το Λουξεμβούργο (25,1%), τη Βουλγαρία (26,3%) και τη Δανία (29,7%).

Σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2024, δεκαέξι κράτη μέλη κατέγραψαν αύξηση του δείκτη χρέους προς ΑΕΠ στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2025 και έντεκα κράτη μέλη κατέγραψαν μείωση.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις του λόγου καταγράφηκαν στη Φινλανδία (+7,8 ποσοστιαίες μονάδες), την Πολωνία (+6,1 ), τη Ρουμανία (+5,8 ), τη Βουλγαρία (+4,3 ), τη Γαλλία (+3,5 ), τη Σλοβακία (+2,7 ), την Ιταλία (+2,3 ) και τη Λετονία (+2,0 ).

Οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (-8,9 ποσοστιαίες μονάδες), την Ιρλανδία (-7,2 ), την Κύπρο (-6,5 ), τη Δανία (-3,5 ) και την Πορτογαλία (-2,3 ).

Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, δεκαπέντε κράτη μέλη κατέγραψαν αύξηση του δείκτη χρέους προς ΑΕΠ στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2025 και δώδεκα κατέγραψαν μείωση.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις του δείκτη παρατηρήθηκαν στη Φινλανδία (+4,3 ποσοστιαίες μονάδες – ποσοστιαίες μονάδες), τη Λετονία (+2,7 ποσοστιαίες μονάδες), τη Βουλγαρία (+2,6 ποσοστιαίες μονάδες), την Πορτογαλία (+1,8 ποσοστιαίες μονάδες), τη Γαλλία (+1,7 ποσοστιαίες μονάδες) και τη Ρουμανία (+1,4 ποσοστιαίες μονάδες).

Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στη Λιθουανία (-1,4 ποσοστιαίες μονάδες), την Ιρλανδία (-1,2 ποσοστιαίες μονάδες), την Ελλάδα και το Λουξεμβούργο (και οι δύο -1,1 ποσοστιαία μονάδα).

Αύξηση σε ΕΕ και ευρωζώνη

Στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2025, ο δείκτης του ακαθάριστου χρέους της γενικής κυβέρνησης προς το ΑΕΠ στην ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 88,2%, σημειώνοντας αύξηση σε σύγκριση με 87,7% στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2025. Στην ΕΕ, ο δείκτης αυξήθηκε επίσης από 81,5% σε 81,9%.

Σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2024, ο δείκτης του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ αυξήθηκε τόσο στην ευρωζώνη (από 87,7% σε 88,2%) όσο και στην ΕΕ (από 81,2% σε 81,9%).

Πλεόνασμα στο 3,6%

Σε σχέση με το δημοσιονομικό πλεόνασμα της Κύπρου το δεύτερο τρίμηνο του 2025 διαμορφώθηκε στο 3,6% του ΑΕΠ από 5,1% το πρώτο τρίμηνο του 2025 και 2,9% το δεύτερο τρίμηνο του 2024.

Το δεύτερο τρίμηνο του 2025, ο εποχικά προσαρμοσμένος δείκτης του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης προς το ΑΕΠ διαμορφώθηκε σε 2,7% στη ζώνη του ευρώ και σε 2,9% στην ΕΕ. Το δεύτερο τρίμηνο του 2025, οι δεικτες του ελλείμματος προς το ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ παρέμειναν αμετάβλητοι σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, ενώ ο δείκτης του ελλείμματος προς το ΑΕΠ της ΕΕ αυξήθηκε ελαφρώς από 2,8% το προηγούμενο τρίμηνο.