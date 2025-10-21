Η Παφίτισσα Χλόη Μπέλλου παρουσιάζει την παράσταση «Στιγμές» στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσία

Η χορογράφος Χλόη Μπέλλου παρουσιάζει την παράσταση «Στιγμές» στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας στις 22 Νοεμβρίου , ένα έργο εμπνευσμένο από τη συλλογή του Κώστα Μόντη και τον υπαρξιακό πυρήνα της ποίησής του .

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η παράσταση δεν επιχειρεί να αφηγηθεί την ποίηση, αλλά να τη μεταμορφώσει σε κίνηση, ήχο και εικόνα, αντλώντας από τη βαθιά εσωτερικότητα και τους υπαινιγμούς του Μόντη.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η ένταση ανάμεσα στο εφήμερο και το αιώνιο, την καθημερινότητα και τη μεταφυσική αναζήτηση, την ανθρώπινη αγωνία και την ανάγκη για ελευθερία.

Οι χορευτές κινούνται μέσα σε ένα πεδίο συνεχούς μεταβολής, όπου η ακινησία και η ένταση, το φως και το σκοτάδι, συνυπάρχουν δημιουργώντας μια σκηνική εμπειρία που αγγίζει την ευθραυστότητα της ύπαρξης. Οι έξι χορευτές και οι τέσσερις μουσικοί συνδιαμορφώνουν ένα ζωντανό ηχητικό και κινητικό τοπίο, όπου η μουσική δεν συνοδεύει αλλά συνομιλεί με την κίνηση.

Άλλοτε λειτουργεί ως ανάσα και άλλοτε ως αντίλογος, καθορίζοντας ρυθμούς εσωτερικής έντασης και σιωπής. Το έργο διερευνά τη σύγκρουση ανάμεσα στην απομόνωση και τη συλλογικότητα, προβάλλοντας την ανάγκη του ανθρώπου για στήριξη, επικοινωνία και αναγέννηση.

Οι «Στιγμές» δεν ζητούν από τον θεατή να κατανοήσει, αλλά να βιώσει. Μέσα από την ελευθερία της ερμηνείας, το κοινό καλείται να αναγνωρίσει τις δικές του αντηχήσεις, να αντλήσει προσωπικά νοήματα και να διαμορφώσει τις δικές του “στιγμές” μέσα στο έργο — να σταθεί, έστω για λίγο, στο όριο ανάμεσα στο φθαρτό και το διαχρονικό.

Η Χλόη Μπέλλου γεννήθηκε στην Πάφο και έζησε τα τελευταία δεκατρία χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου εκπαιδεύτηκε, δίδαξε και εργάστηκε ως σύγχρονη χορεύτρια και χορογράφος.

Κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών της σπουδών ερεύνησε τη σχέση χορογραφίας και χώρου μέσα από το σύστημα Labanotation, ενώ το 2018 απέκτησε τον τίτλο δασκάλας χορού από το British Ballet Organization.

Έχει συνεργαστεί με ομάδες όπως οι Transform Dance Company, Unwired Dance Theatre, Mee and the Band και HuMo Dance Company (StreamMovement Productions), παρουσιάζοντας έργα σε σκηνές όπως το Sadler’s Wells, το O2 Arena, το Shepherd’s Bush Empire και το Apollo Theatre (West End). Με την παράσταση «Στιγμές», η Μπέλλου συνεχίζει να εξερευνά τη σχέση ανάμεσα στην ανθρώπινη εμπειρία, τη σιωπή και τη μεταμόρφωση, δημιουργώντας ένα έργο που λειτουργεί ως ανοιχτή πρόσκληση για προσωπικό στοχασμό και συναισθηματική συμμετοχή.