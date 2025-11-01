Κρίση καυσίμων στο Μάλι

Ένας άνδρας γεμίζει το ρεζερβουάρ μιας μοτοσικλέτας σε πρατήριο καυσίμων στο Μπαμάκο του Μάλι, 31 Οκτωβρίου 2025 (εκδόθηκε την 1η Νοεμβρίου 2025). Από τον Σεπτέμβριο, το Μπαμάκο αντιμετωπίζει ελλείψεις καυσίμων που προκαλούνται από τον αποκλεισμό των διαδρομών που χρησιμοποιούν τα βυτιοφόρα καυσίμων στο Μάλι από την Ομάδα για την Υποστήριξη του Ισλάμ και των Μουσουλμάνων (JNIM), μια οργάνωση που συνδέεται με την Αλ Κάιντα (EPA/HADAMA DIAKITE).

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.