Ο τυφώνας Φουνγκ-Γουόνγκ προκαλεί πλημμύρες, διακοπές ρεύματος και ζημιές σε περιουσίες στις Φιλιππίνες

Άνθρωποι περπατούν ανάμεσα σε επιπλέοντα σκουπίδια σε μια περιοχή που πλημμύρισε λόγω της παλίρροιας και των κυμάτων καταιγίδας σε παράκτιες περιοχές που προκλήθηκαν από τον τυφώνα Fung-Wong, στην πόλη Navotas, Μητροπολιτική Μανίλα, Φιλιππίνες, 10 Νοεμβρίου 2025.

Ο τυφώνας Fung-Wong διέσχισε την περιοχή Bicol και τη βόρεια περιοχή Luzon της χώρας κατά τη διάρκεια της νύχτας από τις 9 Νοεμβρίου, προκαλώντας πλημμύρες, διακοπές ρεύματος και ζημιές σε περιουσίες λόγω ισχυρών ανέμων.

Σύμφωνα με τη Διοίκηση Ατμοσφαιρικών, Γεωφυσικών και Αστρονομικών Υπηρεσιών των Φιλιππίνων (PAGASA), ο τυφώνας προβλέπεται να πλησιάσει 135 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά της επαρχίας La Union στις βόρειες Φιλιππίνες, κινούμενος δυτικά-βορειοδυτικά με 20 χιλιόμετρα την ώρα και μέγιστους ανέμους 130 χιλιόμετρα την ώρα.

